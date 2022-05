Baby witch: ¿En qué consiste este fenómeno que explota en redes sociales?

¿Qué es lo primero que pensás cuando aparece la figura de la bruja? Probablemente, en una mujer que conoce de energías, hechizos y rituales paganos. También podría pensarse en alguien que se conecta con una forma de vivir la espiritualidad por fuera de la religión.

Las nuevas brujitas o aspirantes a brujas, forman parte del universo de hechiceras actuales y potenciadas por las redes sociales, se volvieron populares bajo el nombre de “Baby Witches” o brujas bebés. Ellas están interesadas en traer magia a sus días con diversos elementos, aprender a realizar hechizos y poder compartirlos con sus seguidores, que son miles y cada vez más.

No es la única práctica que atrapa a adolescentes. El misterio por el mundo de lo sutil se puso de moda. Son cada vez son más los y las jóvenes que encuentran en el misterio, la magia un espacio de creación y aprendizaje. Como sabemos que ocurre con el universo de las piedras preciosas, que sirven de puente de conexión directo con el interior, la posibilidad de vivenciar el campo de lo sutil entusiasma y llama la atención a los más curiosos y, en muchos casos, hasta logra transformarse en un camino espiritual de iniciación al esoterismo.

Las Baby witch, a las que nos referimos en particular en esta nota, están en TikTok, YouTube e Instagram y algunas tienen Podcast. Son adolescentes y jóvenes de distintas partes del mundo que periódicamente transmiten conocimientos de magia a través de sus hiperpopulares cuentas.

“La brujería es un camino espiritual y no todas las personas lo llevamos de la misma forma”, aclara la joven bruja Lida PeaceNrock, quien pide desde su canal de YouTube acercarse a la magia con respeto, honrando toda la información ancestral como un verdadero legado sagrado.

Brujería para principiantes

Según la baby witch Zoe Spells, para iniciarse en el camino de la brujería es recomendable tener en cuenta algunos aspectos básicos:

1. Tener piedras preciosas a mano: ella usa cuarzos y amatistas, pero dice que pueden ser las que a cada una más le llame la atención

2. Consultar siempre con los libros especializados, como es Magia para el día a día: Rituales, hechizos y pociones para una vida mejor, de Semra Haksever. Allí se explica cómo hacer hechizos a medida, redactar una declaración de intenciones, formular rituales lunares, preparar pociones para repeler la negatividad y potenciar la energía protectora, entre otros aspectos.

3. Contar con velas de muchos colores para encender de acuerdo al hechizo y el propósito que se busque.

4. Tener una libreta para registrar todo lo que se aprende y experimenta con la práctica de magia diaria.

5. Usar frascos con hierbas, como puede ser salvia, romero, lavanda, laurel, pétalo de rosas y hojas de limonero.

6. Conocer las cartas de tarot.

7. Elegir un péndulo de cuarzo.

Baby witch, un fenómeno en redes sociales

Brujerías: del pasado y del presente

“Cuando decides ser una bruja, primero hay que investigar de qué se trata la brujería”, pide Maggie Lob, la baby witch que en YouTube ofrece consejos para convertirte en una gran hechicera.

Maggie abre esta pregunta: “¿Qué quieres hacer con tu magia?”. Y esboza una respuesta general a través de 6 aspectos básicos que podrían ayudarte para decidir qué tipo de magia experimentar.

“Primero hay que investigar y descubrir qué tipos de magias se pueden hacer a través de diversos elementos, o con comida, con animales, o con plantas, entre otras posibilidades. Después, hay que conocer qué tipo de brujas existen: entre las más populares se conoce a la Bruja verde, la Bruja de cocina, la Bruja ecléctica y la Bruja satánica”.

También menciona la importancia de conocer los símbolos y recomienda investigar acerca de ellos. Los métodos de adivinación también son una puerta clave de entrada. ”Se puede tener más de un método, lo importante es que te desarrolles bien en uno”, dice.

Las llamadas “correspondencias” también son súper importantes, para saber cómo vincular las velas con las intenciones, como por ejemplo la elección de velas rojas para hechizos de amor o velas verdes para hacer magia con la naturaleza. Por último, no se debería olvidar el calendario de festividades esotéricas.

La brujería es una práctica, no una religión

Por su parte, la joven bruja antes mencionada, Lida PeaceNrock, considera que “la brujería no se trata de una religión, sino de una práctica”. Ella tiene su canal en YouTube, cuenta en TikTok e Instagram y un Podcast llamado “Paz, amor y magia”, donde comparte episodios completos acerca de cómo convertirse en una baby witch, y también brinda detalles acerca de la Wicca, de qué se trata la magia lunar o en qué consisten los principales métodos de manifestación, entre otros temas.

En el episodio titulado “Cómo ser una baby witch”, Lida deja en claro que no está muy de acuerdo con el término, porque considera: “Las brujas estamos aprendiendo todo el tiempo, no creo que en algún momento una se gradué: Algunas saben más que otras, pero no significa que sean mejores”. Y afirma: “No piensen que por estudiar unos meses te conviertes en una experta. Yo seré aprendiz toda la vida”.

En su podcast también manifiesta que está agradecida del auge de las brujas en las redes, aunque advierte: “Tomar la decisión de convertirte en bruja es una decisión de por vida, no es algo de unos meses ni que se haga por una moda. Requiere de una decisión que debes tomar con muchísimo respeto y honor porque toda esa información que hoy está al alcance, en algún momento y para nuestras antepasadas incluso significó la muerte. No es un juego y requiere de una decisión responsable convertirse en bruja”.

Encuentros semanales

En YouTube, Natalia Anio tiene su propio canal con más 29 mil suscriptores, además de contar con su cuenta de TikTok con 307 mil seguidores. Allí presenta los temas básicos de brujería cada miércoles en la sesión llamada “Witchy Wednesday”. Según dice, tuvo que abrir un canal en YouTube para construir “un vínculo más profundo con los seguidores”, donde poder compartir sus prácticas diarias de brujería y responder preguntas de manera más amplia. Aquí habla de hechizos, protección, sigilos, consejos, adivinación, destierro, historia de la brujería.

En TikTok, en cambio, presenta consejos prácticos y breves, simples de aplicar, y algunas recomendaciones y alusiones a la historia de la brujería. Entre los “Witch Tips” más vistos, propone meditar con plantas aromáticas como lavanda, romero y salvia y probar de tomar un objeto antiguo de la familia para ver qué información nueva les trae. Así como se usan los cristales, refuerza esta Baby Witch, asegura que “también hay muchos otros elementos que pueden aportar al camino de cada bruja aprendiz”.

Hierbas para manifestar y proteger

Mer, o “Candles Whore”, es otra baby witch popular que dice responder a principios de la llamada “Magia verde”. Es decir, el manejo de plantas y rituales con hierbas es lo suyo. Entre los últimos Tips publicados, detalla algunas propiedades y usos de las hojas de laurel:

Además de ser conocido por su capacidad de manifestar deseos, el laurel también tiene otras propiedades.

Entre sus poderes están la protección, los poderes psíquicos, la curación, la purificación y la fortaleza.

Su planeta es el sol y su género el masculino.

Se puede llevar como amuleto para repeler el mal y las fuerzas negativas y el árbol plantado cerca de la casa protege de la enfermedad.

En el caso de Fernanda, más conocida como Witching me, además de tener su cuenta en TikTok también creó una comunidad llamada Witchtok. Ella dice en una nota para Malvestida.com que “Tiktok es una buena herramienta para sacarte de dudas de vez en cuando”. Sin embargo, no le aconsejaría a un Baby Witch que se base en todo lo que encuentra en la plataforma. “Yo siempre les recomiendo que investiguen los temas básicos en libros. Una vez que formen su propio criterio ya será mucho más fácil para ellos saber cuál información es verídica y cuál es falsa”.

