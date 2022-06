Becoming Elizabeth: el nuevo drama histórico que narra la vida de Isabel Tudor

Desde hace ya algunos años que l os dramas históricos lograron convertirse en todo un fenómeno que ahora tiene un nuevo episodio: las historias de aquellas reinas que marcaron un antes y un después. Desde The Crown de Netflix hasta The Great de Hulu para llegar a Becoming Elizabeth de Starz Play . La última novedad de este mundillo y una gran ficción para los amantes del género.

Becoming Elizabeth estrenó en Starz Play este domingo 12 Nick Briggs

Todo lo que tenés que saber sobre Becoming Elizabeth

Siguiendo la sinopsis oficial, la serie narra los años de juventud de la reina Isabel I. La conocemos como una adolescente huérfana que se ve envuelta en la política de la corte inglesa y dando sus primeros pasos en el recorrido de asegurar la corona.

Quien da vida a Queen Elizabeth I es Alicia von Rittberg. Seguramente conozcas a esta actriz alemana de series como Genius o Charité, o de películas como Resistance o Fury.

La primera temporada tendrá ocho episodios en total. El primero ya está disponible en Starz Play y, a partir de esta semana, estrenará uno cada domingo.

En primera persona: charlamos con Alicia von Rittberg

Más allá de que muchos conocen a Isabel I como "la Reina Virgen", no es una de esas monarcas que todos tienen súper presentes ¿Cómo introducirías la serie a los espectadores?

Alicia von Rittberg. Mmmm... Es la historia no contada de los primeros años de Isabel I. Y lo más interesante de la serie es que no se trata solo de política, religión y guerra, sino que explora temas como la familia, el amor y cómo en realidad se trataba de una niña que tuvo que crecer y madurar llegó a donde llegó. Es hermoso y muy especial -creo yo- porque aprendes sobre el costado humano... ese detrás de escena de la gran monarca que conocimos en los libros.

¿Cómo fue el proceso de construir este personaje? ¿Tomaste algunas clases especiales o leíste algún texto en particular?

Alicia von Rittberg. ¡Tuve muchas clases para prepararme para este rol! Aprendí equitación, a tocar el piano antiguo y hasta caligrafía. Aprendí baile y a moverme, y trabajé más de un año junto a un entrenador de diálogo para obtener el acento británico. Y todo esto fue la mejor manera de investigar porque -como sabrás- no hay tantos libros sobre la época y este debe haber sido un poco su estilo de vida: una clase tras otra.

¿En dónde encontraste los máximos desafíos?