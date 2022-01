Betty White: la historia de una actriz que se convirtió en un ícono de la liberación femenina

El año 2021 cerró con una noticia muy triste: Betty White, la icónica comediante norteamericana, falleció el 31 de diciembre. Adorada tanto por la industria como por el público general, tuvo una carrera increíble. Repleta de grandes éxitos y con muchísimos personajes que se convirtieron en íconos de la cultura pop, su impacto trascendió la pantalla y se convirtió tanto en un ícono de la liberación femenina como fuerte defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ.

ARCHIVO - La actriz Betty White posa para una fotografía en el set del programa de televisión "Hot in Cleveland" en Los Ángeles, el miércoles 9 de junio de 2010. (AP Foto/Matt Sayles, Archivo)

Hacer frente a todos los desafíos

Betty White nació en 1922 en Illinois y, cuando era muy chiquita, su familia se mudó a California. Lugar en donde pasó su infancia, adolescencia y primera juventud. Ya desde el principio de su propia historia, buscó romper las barreras de género: su sueño era ser guardabosques pero -en esos años- no era un trabajo que se permitía a las mujeres y fue por eso que tuvo que encontrar otros caminos para su carrera profesional.

Enamorándose de la actuación gracias a una obra escolar, decidió que ese sería su nuevo destino. Como tantas otras artistas de ese momento, inició su carrera como modelo y combinó ese trabajo con pequeños papeles en televisión y teatro. Un camino que se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, suceso histórico frente al cual ella no se quedó de brazos cruzados: ya sea performando para los soldados antes de partir o como voluntaria en “American Women’s Voluntary Services”, su participación fue tan activa como comprometida.

Una vez terminada la guerra, empezó a buscar trabajo como actriz ¿Lo increíble? Los estudios la rechazaban por considerar que no era fotogénica. Sin embargo esto no la desestimuló y buscó trabajo en radioteatros. Con papeles pequeños al principio (e hizo de todo: leyó publicidades, cantó jingle, condujo), no tardó en tener su propio show (llamado “The Betty White Show”) y para 1949 ya era co-host en un programa de variedades que se emitía en vivo en la televisión norteamericana.

Fue a partir de esto que su carrera se minó de logros y éxitos:

En 1953 fue la primera mujer en producir una sitcom (se trató de “ Life with Elizabeth”)

En 1983 se convirtió en la primera mujer en ganar un EMMY dentro de la categoría “Outstanding Game Show Host”

Ganó los premios más importantes de la industria: “Primetime Emmys” (5), “Daytime Emmy”, “Grammy Award” y “Screen Actors Guild Awards” (2).

En 1995 se le otorgó su estrella en el icónico Star on the Walk of Fame.

A partir de este año, todo los 17 de enero se celebra el “Betty White Day”

Betty White Instagram @bettymwhite

Un modelo de vida

Más allá de su carrera, su icónico personaje en “Golden Girls” y las muchísimas nominaciones y premios obtenidos, la vida entera de Betty White es sinónimo de trabajo duro, sacrificios y esfuerzo por conseguir sus sueños. Un ejemplo muy claro de esto son sus dos divorcios: después de la Segunda Guerra Mundial decidió separarse de su primer marido -Dick Barker- ya que él deseaba una vida tranquila en una granja y eso no tenía nada que ver con el futuro que ella se imaginaba para sí misma. Algo similar pasó con su segundo matrimonio, mientras que Lane Allen deseaba ser padre, ella no quería tener hijos y por esto determinó que lo mejor sería terminar también con esa relación y divorciarse.

Rompiendo así con un montón de estereotipos y prejuicios de género (desde qué debía hacer una mujer en esos años, hasta el miedo al divorcio o mismo el deseo de no ser madre), Betty además siempre se involucró con las causas sociales: denunció a todas voces prácticas discriminatorias, luchó por los derechos de las minorías y defendió los derechos igualitarios, así como también participó activamente en la defensa del bienestar animal.