Boicot a Lightyear: ¿por qué la última película de Pixar generó un gran debate entre algunos fanáticos?

Como muchos sabrán este 16 junio estrenó Lightyear, la película basada en el personaje de Buzz de Toy Story . Pero, ¿por qué está sufriendo boicot la película? ¿Por qué tanto revuelo?

Desde hace ya varios meses cuando se empezó a conocer la sinopsis de la película grupos conservadores (tanto en EEUU como a nivel mundial) se alarmaron con la noticia de que uno de los personajes principales tendría una relación sentimental con otro y hasta se iban a dar un beso ¿Y por qué el escándalo, si eso ya lo vimos en incontables películas infantiles? Bueno, esta vez la escena y la relación sería entre dos mujeres. Tan solo una escena de un beso de menos de dos segundos logró que fuese prohibida en 14 países (Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania, Líbano, entre otros) .

Eso sí, no es la primera vez que Disney u otra mega productora estadounidense es presionada con el objetivo de censurar este tipo de expresiones (por lo menos en el último tiempo). Por ejemplo, cuando salió Eternals (Marvel) que contenía una escena entre dos hombres casados, con un hijo en común (que también se saludaban, lógicamente con un beso) el pedido de China fue censurar esa escena. Marvel se negó y la película fue prohibida en todo el país .

El personaje principal es Buzz Lightyear, a quien Chris Evans le da voz. Foto: © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved. Pixar

Disney priorizó no dar el brazo a torcer, más allá de las pérdidas económicas que esto le signifique. Es importante destacar el rol de Victoria Alonso, presidenta actual de Marvel, en la toma de esa decisión. Victoria es argentina, madre y lesbiana . Algo no muy diferente pasó con “Los secretos de Dumbledore”, donde el mismo Dumbledore admite amar a otro hombre en una breve escena. China pidió censurar la confesión del famoso mago. Warner aceptó y la película fue proyectada en todas las salas del país. El precio fue que Albus tuviera que volver al closet.

Prohibida en 14 países

Volviendo a Buzz; la película además de haber sido prohibida en 14 países sufrió un boicot sin precedentes para una película infantil de Disney o Pixar . Este boicot ya no era promovido como política de estados religiosos, sino como un acto reflejo de una enorme masa de gente indignada con la escena del beso que, bajo su perspectiva, significaría una influencia terrible para los menores ¿Quién hubiese imaginado que, en un mundo en guerra donde la violencia prima en tantos focos al mismo tiempo, un simple beso entre dos personas que se eligen y aman cause tal indignación mundial? Lo curioso es que parece no sorprender demasiado a nadie.

Lightyear. Foto gentileza de Disney

¿Cómo se hace un boicot?

La forma más común es entrar en la página IMDB y puntuar a la película con un 1 (incluso antes de su estreno, sin siquiera ver la película) para que su promedio sea lo más bajo posible desalentando, de esta forma, a la gente de a ir a verla .

Chris Evans, quien le dio la voz a Buzz en la película, no se mantuvo ajeno al conflicto y dijo estar totalmente en contra de que la gente se sintiera ofendida por la representación gay en las películas. ”La verdad es que estas personas son idiotas”, dijo y agregó: “ Siempre habrá gente que tenga miedo y no se dé cuenta. O tratar de aferrarse a lo que fue antes. Pero esta gente muere, como los dinosaurios. Creo que el punto es ignorarlo, seguir adelante y abrazar el crecimiento que nos hace humanos”.