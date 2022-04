Britney Spears confirmó que está embarazada y que espera su tercer hijo

Luego de lograr su libertad, cada pequeña y gran noticia alrededor de Britney Spears es una celebración. ¡Y hoy también festejamos junto a ella! E s que la estrella del pop compartió en su cuenta de Instagram que, a los 40 años, está esperando su tercer hijo .

Con un posteo que confundió un poco a los fanáticos (porque también habla de haber subido de peso por lo que comió durante sus vacaciones), Britney confirmó la noticia diciendo: “So I got a pregnancy test … and uhhhhh well … I am having a baby.” (Compré un test de embarazo... y... uhhhh bueno... Voy a tener un bebé) .

Se trata del primer hijo producto de su relación con el cantante Sam Asghari para quien será su primer bebé, mientras que Britney ya es mamá de Sean Preston (16) y Jayden James (15) .

“Voy a estar saliendo poco”