Britney Spears libre. Pero la tutela sigue: su padre aceptó renunciar al cargo de curador

Hace 13 años que Britney Spears vive bajo la tutela legal de su papá Jamie. Desde 2008, época en la que atravesó dificultades de salud mental. Pues la tutela es un acuerdo para quien esté “sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros”, dice la ley de California de Estados Unidos. También aplica para ancianos o personas con una severa discapacidad que “no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades personales de salud física, comida, ropa o refugio”.

Su padre controló no solo la fortuna de la intérprete de clásicos como “Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again” y sus propiedades y autos de lujo, también dominó su vida íntima y su carrera. Britney hace mucho que tiene puesto un DIU y que no se lo dejan sacar, hace mucho que no arregla los términos de sus shows -por eso abandonó los escenarios- hace mucho que no decide sobre ningún asunto, de todo se encarga Jamie Spears .

Víctima del sexismo y sensacionalismo por parte de la prensa -que si era mala madre, que si salía de noche, que si estaba flaca o si estaba gorda, que si salía con poca ropa- un día se atrevió a exteriorizar su infierno aunque pensó que nadie le iba a creer y que se burlarían de ella. El 23 de junio Britney se presentó por primera vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y tomó la palabra: “Quiero recuperar mi vida”. Ese día fue histórico, #FreeBritney dejó de ser una simple frase que circulaba en el 2009 -impulsada por sus fanáticos y difundida por las humoristas Tess Barker y Barbara Gray- para convertirse en un movimiento en apoyo a la cantante. A sus 39 años Britney tenía que ser independiente.

La simpatizante de Britney Spears Maggie Howell protesta en el Memorial de Lincoln durante una manifestación de "Free Britney" el miércoles 14 de julio de 2021, en Washington. El caso de Spears ha impulsado una iniciativa de ley bipartidista para modificar las normas sobre tutelas legales. (Foto AP/Jose Luis Magana)

Cuestiones legales

Sin embargo, pese a la presión, hay un montón de cuestiones burocráticas y legales en el medio por lo que Britney siempre fue consciente que quitar la tutela -que había sido ordenada de manera temporal y ya lleva 13 años- de un día para el otro era imposible por eso la idea siempre fue empezar sacando al padre de la ecuación.

El 14 de julio un magistrado del Palacio de Justicia de Stanley Mosk le concedió el derecho de contratar a su propio abogado. La estrella eligió a Mathew Rosengart, ex fiscal federal. Atravesando una lucha judicial -y pública- para poder recuperar su autonomía solicitaron la suspensión inmediata de James P. Spears como curador y el nombramiento de Jason Rubin, fiduciario profesional y contador público certificado, como curador temporal en espera de la audiencia actualmente programada para el 29 de septiembre de 2021.

El jueves la abogada de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, presentó una serie de documentos legales en los cuales defiende las acciones del hombre de 69 años y expresa: “No hay motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como curador del patrimonio y es muy debatible si un cambio en conservador en este momento sería lo mejor para la Sra. Spears. Sin embargo, incluso cuando el Sr. Spears es el objetivo incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio continuo como su curador sería lo mejor para ella. Entonces, aunque debe impugnar esta Petición injustificada para su remoción, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo curador” y agrega en varias oportunidades que “siempre será el padre de la Sra. Spears” y que “siempre la amará incondicionalmente”.

Esta combinación de fotografías muestra a Jamie Spears (izquierda) padre de la cantante Britney Spears, mientras sale de un tribunal el 24 de octubre de 2012 en Los Ángeles. En el lado derecho se muestra a la cantante en un evento el 11 de febrero de 2017, en Beverly Hills, California. (AP Foto)

¿Buena voluntad?

Esto no significa que ya haya renunciado al cargo sino que está dispuesto a renunciar y para alcanzar este resultado “la Corte debe alentar a todas las partes interesadas a reunirse y dialogar para resolver los asuntos pendientes en el mejor interés de la Sra. Spears”.

El documento también dice que “el Sr. Spears vino al rescate de su hija para protegerla” cuando ella estaba “en crisis” y “desesperadamente necesitada de ayuda” después de que ella estaba “sufriendo mental y emocionalmente” y “siendo manipulada por depredadores y en apuros económicos” y está de acuerdo con delegar en otra persona el control.

Mathew Rosengart y Britney vieron estas publicaciones como una pequeña victoria: “Nos complace que el Sr. Spears haya admitido en una presentación que debe ser destituido” dice el comunicado publicado en TMZ y agrega: “Es una reivindicación para Britney”. Se espera que el asunto sea discutido y potencialmente finalizado en su audiencia judicial del 29 de septiembre. #FreeBritney está cada vez más cerca de hacerse realidad pero todavía falta.

Stefania Dommarco