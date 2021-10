Cáncer de mama: ¿Qué estudios te tenés que hacer para detectarlo?

Octubre es el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama porque todos los 19 se celebra, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y aquí debemos destacar que la palabra “lucha” es un poco desacertada porque si detectamos las patologías malignas de la mama a tiempo, la agresión médica es menor y es más fácil de curar.

Para que vencer el cáncer no se vuelva una lucha hay que crear conciencia, dar información y herramientas. Debemos saber que esta patología existe y que 1 de cada 8 mujeres podría ser diagnosticada con cáncer de mama en algún momento de su vida. Además, comprender que es una enfermedad indolente y bastante silenciosa por lo que no hay que esperar a verla, sentirla, tocarla. Y por último que es vital la realización de los chequeos de rutina, nuestras mamas necesitan cuidado y atención.

La detección precoz y temprana es el objetivo de las campañas de octubre que vemos en redes sociales, publicidades televisivas y campañas gráficas de todo el mundo. Porque, detectado a tiempo, en el 95% de los casos, el cáncer de mama puede curarse.

“Lo más importante es detectarlo sin que se note clínicamente. Cuando no da ningún síntoma ni signo, cuando no se puede palpar porque cuanto más chico, más fácil de curar es. Cuando da síntomas o signos ya es un tumor un poco más grande” , detalló a Ohlalá! Victoria Costanzo (MN 107.692), médica especialista en Oncología Clínica y Subjefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming.

Los controles que hay que hacerse sí o sí, a partir de los 40 años, es una mamografía anual. Un estudio de imágenes que dura pocos minutos y detecta lesiones que todavía no pueden palparse. Si tenés mamá o hermana con cáncer de mama los controles se inician 10 años antes del diagnóstico de su enfermedad. También hay estudios complementarios como la ecografía, que a diferencia del primero no muestra tanto detalle y no permite ver, por ejemplo, si hay calcificaciones, pero se suelen pedir los dos “cuando las mamas tienen mucha glándula, sobre todo en mujeres jóvenes”, explicó la especialista. Por último, en casos más específicos, el médico o médica puede pedir una resonancia.

Una vez que aparecen síntomas (dolor en la mama, bultos o durezas, cambio de color en los pezones, secreción, alguna retracción en la piel, cambio de forma y tamaño o textura diferente), o asintomáticas pero sin controles anuales, puede ser tarde. A aquellas sí les va a tocar luchar para vencer esta enfermedad tan frecuente en la mujer.

No obstante, toda mujer debe familiarizarse con la manera natural en que lucen y se sienten sus mamas antes y después de la menstruación para al autoexaminarse notar el cambio -al tacto o a la vista- e informar inmediatamente (no importa la edad) al ginecólogo, ginecóloga; médico, médica; mastólogo, mastóloga (ginecólogo/a que además hizo la especialidad en mastología).

Haciéndote los controles todos los años te asegurás el diagnóstico temprano del cáncer de mama, y la mayoría de los estadios iniciales son curables.

Aspectos a tener en cuenta

Existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener cáncer de mama: tener más de 40 años, antecedentes familiares de cáncer, edad avanzada en el primer parto o nunca haber tenido hijos, haber tenido la primera menstruación a edad temprana.



Llevar una vida saludable, hacer ejercicio físico, comer sano, evitar el sedentarismo, la obesidad y no fumar, entre otras cosas, disminuye la probabilidad de tener cáncer de mama.



La radiación de una mamografía es mínima. Si bien es cierto que la mamografía utiliza rayos, las dosis que se usan cuando la mamografía se realiza con un mamógrafo de última generación analógica o digital son sumamente bajas y está focalizada en la mama. Es una vez al año y el beneficio es mayor que el riesgo. Vale la pena la radiación si se puede detectar una enfermedad oncológica a tiempo con altas chances de cura.



Los implantes mamarios no impiden ninguno de los estudios de rutina (el especialista realizará un maniobra especial llamada Maniobra de Eklund) ni tampoco aumentan el riesgo a desarrollar cáncer de mama.



Si para vos el dolor de seno es un síndrome premenstrual se sugiere realizar la mamografía luego de la menstruación para evitar que duelan.



El tamaño de las mamas no tiene relación con la incidencia del cáncer. Tampoco el uso de corpiños con y sin aro y desodorante.