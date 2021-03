Cartas Makers: lanzamos un mazo para impulsar tu fuerza emprendedora

En OHLALÁ! queremos impulsar tus ideas. Se nos ocurrió proponer algo que nos divirtiera y, a la vez, nos empujara. Y para conseguir eso, nada mejor que un juego. Este mazo de cartas nos invita a sorprendernos, a divertirnos y a crear nuevas plataformas de despegue. Es un glosario emprendedor, para jugar, pensar, idear y trabajar en equipo. Las cartas llegan a tus manos para terminar de encender tus ideas.

Sole Simond, directora editorial de OHLALÁ!, dice que es “una fórmula infalible, junto con Beta Suárez y Doña Batata, a quienes convocamos para crear un producto que fuera muy asertivo, pero sin perder humor; que te pudiera acompañar en el día a día”.

Con la pluma de Beta (@mujer.madre.y.argentina) y las viñetas de humor de Doña Batata (@doniabatata) creamos un universo con el poder de las palabras, porque nombrar es poderoso, es para valientes. Estas cartas se convierten así en herramientas para que puedas volver a escribir tu historia emprendedora tantas veces como necesites.

El mazo

Cuenta con cuatro palos: vas a encontrar sustantivos, adjetivos, verbos y, además, un bonus, que, a su vez, está dividido en tres: gimnasia emprendedora (la carta te invita a resolver pequeñas acciones en el momento, que tienen que ver o con la gestión de tu trabajo como emprendedora o con la gestión de la comunicación), cartas incómodas (vienen a preguntarte cosas que no tenés muchas ganas de que te pregunten) y los snacks, que son diferentes mimos para hacer ahora (por ejemplo, te llama a que pongas esa canción que te encanta y cantarla ahí mismo, porque ¡no pasa nada!).

Cómo “leerlas”

Al darte sustantivos, verbos y adjetivos, te proponemos que los conectores los puedas poner vos, que reescribas tu historia. Los seres humanos pensamos en palabras y necesitamos, muchas veces, tener un glosario que nos ayude a ampliar el vocabulario, porque cuando ampliamos el vocabulario se amplían las posibilidades, se agranda el mundo. Las palabras son súper poderosas, hasta que no nombrás eso que te molesta, eso que deseás, no lo podés identificar, por lo tanto, no existe. Creemos que es importante jugar dándote palabras para que nombres lo que querés combatir, lo que quieras celebrar, lograr o desarmar.

El juego

El mazo propone distintas dinámicas, algunas son para trabajar en equipo, otras para destrabar algún problema (por ejemplo, encontrar otro delivery para la entrega). Y aparece otro uso, que quizá sea el que más se va a poner en práctica: dejar el mazo en tu escritorio o en tu taller, sacar una carta por día (antes de empezar a trabajar o cuando sea el mejor momento para vos) ¡y que te sorprenda! Al sacar una carta, hay algo que te interpela. “No te vamos a halagar, te vamos a invitar a que te halagues vos, porque este mazo es como una especie de mentoría personalizada, nos metemos en el escritorio de cada emprendedora y trabajamos juntas todos los días para que tu emprendimiento esté a tu favor, incluso cuando te va mal”, explica Beta. Por otro lado, las cartas no son pura inspiración ni halagos, son más que eso: son recursos para que puedas ponerle palabras al mundo que querés construir con eso que hacés. •

Tirada completa

Con este mazo maker te damos herramientas para que escribas tu historia y te proponemos un glosario rico para que puedas ponerle palabras a tu universo y así expandirlo.

VERBOS. Palabras que expresan acciones, estados, procesos que afectan a las personas o las cosas. Sin verbo no hay movimiento ni avance. Sin verbo no hay historias (ni emprendimientos, je).

SUSTANTIVOS. Palabras que designan a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. En este palo, entre otras cosas, te vamos a animar a averiguar con cuáles te definís a vos misma.

ADJETIVOS. Palabras que nombran características o propiedades atribuidas a un sustantivo. Las buenas y las no tan buenas. ¿Alguna vez pensaste con qué adjetivos los otros hablan de sus marcas?

BONUS. Quisimos que tuvieras cartas que te sorprendieran, que te invitaran a hacer, que fueran disparadores y regalos.

“Generan comunión”

Por Beta Suárez, comunicadora y creadora de @mujer.madre.y.argentina.

Beta Suárez: "El mazo genera conectividad, porque puede que haya miles y miles de mujeres leyendo una carta a la vez y en ese acto hay una voluntad de encontrarnos, de darnos espacio". SEBASTIAN PANI

No es que no creamos en la suerte, pero estamos rodeadas de emprendedoras que hackean la suerte mala y edifican la suerte buena. La vida maker se parece mucho más a un edificio que se construye que a un golden ticket que te llega de casualidad.

Por eso no quisimos un oráculo y pensamos en un glosario, porque no tiene que ver con las cartas que te tocan, sino con lo que hacés con ellas. A varias personas les puede salir la misma carta, el mismo día, y cada una hará cosas diferentes.

El mazo genera conectividad, porque puede que haya miles y miles de mujeres leyendo una carta a la vez y en ese acto hay una voluntad de encontrarnos, de darnos espacio. El trabajo emprendedor muchas veces es solitario y el acto de estar todas sacando una carta al mismo tiempo genera comunión. Yo estoy enamorada del producto, me parece hermoso.

