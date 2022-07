Chloe: 5 razones para mirar el nuevo thriller de Amazon Prime Video y la BBC

Después de que la BBC creara BBC Studios y se posicionara como una productora externa de contenidos, su enorme conocimiento en el mundo del entretenimiento (así como su altísima calidad de ficciones), potenció su influencia en la pantalla chica. Con acuerdos exclusivos con las plataformas más importantes, junto a Amazon Prime Video ya ha desarrollado grandes series y hoy se suma un nuevo título a esa lista.

Chloe es definido como un thriller criminal, repleto de misterio y tensión. Te contamos de qué se trata y por qué deberías darle una oportunidad.

Chloe es un thriller repleto de misterio y tensión. Foto gentileza de prensa Luke Varley - chloe_lv_20210615_d050_ep4_0053

Razón 1: el sello de calidad

Si sos fanático del mundo de las series sabes qué significa que la BBC esté detrás de una producción: calidad, calidad y más calidad . Pero como si eso no fuese suficiente, también está bueno que sepas que esta ficción ya emitió en la pantalla británica y la crítica local la súper halagó. Desde sus actuaciones hasta el desarrollo de la historia, cosechó buenas críticas por todos lados.

Razón 2: historia anclada en la actualidad

Chloe se centra en Becky Green quien está obsesionada con la influencer de redes sociales, Chloe Fairbourne, quien fue su amiga de la infancia . Ya sea por su adorador esposo o el círculo de amigos exitosos, todo lo que forma parte de la vida de Chloe tiene a Becky absolutamente fascinada. Pero esa burbuja de vida perfecta se rompe cuando Chloe muere repentinamente, un hecho que empuja a Becky a tomar una nueva identidad, infiltrarse en el círculo íntimo de su examiga y averiguar qué le sucedió.

El impacto de las redes sociales, la fantasía que éstas crean alrededor de la vida de los otros, el voyeurismo digital así como el stalkeo; son todos elementos de esta trama que sin dudas se inspira en las cosas que pasan todos los días.

Chloe es una coproducción de Amazon Prime Video y la BBC. Foto gentileza de prensa York Tillyer - CHLO_S1_UT_102_060121_YT_1286

Razón 3: su elenco

La genia de Erin Doherty es quien da vida a Becky y, junto con ella, el elenco se completa con Poppy Gilbert, Billy Howle (The Serpent), Pippa Bennett-Warner (Gangs of London), Jack Farthing (Poldark) y Brandon Micheal Hall (Search Party). Nombres que si son fanáticos de las series británicas escucharon más de una vez.

Razón 4: el equipo detrás

Lo primero que es clave saber es que la creadora de Chloe es, ni más ni menos, que Alice Seabright; alguien al que la mayoría de nosotros conocimos ya que fue escritora y directora de Sex Education (Netflix) . Junto con ella Joanna Crow (Giri/Haji) es la productora y Amanda Boyle (Skins) forma parte del equipo de dirección.

Razón 5: algo diferente para mirar