Chris Noth, el actor que da vida a Mr. Big en Sex And The City, es acusado de agresión sexual

Ayer por la mañana The Hollywood Reporter publicó una nota bajo el título “Chris Noth Accused of Sexual Assault by Two Women” (Chris Noth acusado de agresión sexual por parte de dos mujeres), en la cual informa que dos mujeres denunciaron al actor de Sex and the City de agresión sexual en episodios que sucedieron en 2004 y 2015.

Según lo publicado por el medio norteamericano las dos mujeres (a las cuales llama Zoe y Lily para proteger sus verdaderas identidades) se acercaron a la redacción por separado (y hasta con meses de diferencia) para contar los incidentes que -según sus declaraciones- ocurrieron en Los Ángeles (2004) y en Nueva York (2015).

Los incidentes narrados por las dos mujeres

Zoe (ahora de 40 años) se mudó a Los Ángeles después de terminar la Universidad para trabajar en una reconocida firma con la cual muchísimas estrellas tenían relación. “Él pasaba por mi escritorio e intentaba coquetear conmigo. De alguna manera había conseguido mi número de teléfono y me dejaba mensajes de voz en mi interno”, contó la mujer. Después de invitarla a la pileta del edificio de su departamento -en donde él le dio un libro para que lo mirara y le diera su opinión-, ella fue a devolvérselo a su casa y fue en esta situación en donde el actor la violó. “Fue muy doloroso y grité: ‘¡Alto!’”, Dice. Y no lo hizo”, contó a The Hollywood Reporter.

“Mientras [mi mamá] agonizaba [N. del A: la madre de Zoe fue diagnosticada con cáncer], era atormentada por la violación que sufrió. [Decidí que] No quiero estar en la misma posición, donde estoy atormentada por esto hasta el final de mi vida” - Zoe (The Hollywood Reporter)

Lily (quien ahora tiene 31 años) conoció a Noth mientras trabajaba en el bar “No.8″. Él consiguió su número de teléfono y la invitó a salir: “Estaba coqueteando conmigo. Me sentí halagada. Sabía que estaba casado, lo cual es vergonzoso de mi parte admitir”, contó. Después de encontrarse en un restaurante a tomar algo, él la invitó a su casa a continuar la charla y disfrutar de su colección de whiskey: “Pensé: ‘Vamos a beber whisky y hablar sobre su carrera como actor’ [Ahora] Suena tan estúpido”. Según lo narrado por Lily, lo siguiente que sucede fue que Noth estaba sobre ella y la penetró: “He was having sex with me from the back in a chair. We were in front of a mirror. I was kind of crying as it happened”.

“Fui al baño y me puse la falda. Me estaba sintiendo fatal. Totalmente violado. Todos mis sueños con esta estrella que amaba durante años se fueron” - Lily

¿Qué es lo que él dice de las acusaciones?

Como respuesta a la nota publicada por The Hollywood Reporter, Chris Noth difundió un comunicado en donde sostiene que estas acusaciones no son verdaderas y que, ambas relaciones, fueron consensuandas: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, y agrega: “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”. Por último, pone en duda el ‘momento’ en que esto sale a la luz: “Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”.