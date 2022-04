C’mon C’mon: lo que tenés que saber sobre la nueva película de Joaquin Phoenix

Con su Oscar bajo el brazo y convertido recientemente en papá, Joaquin Phoenix se adentra en una aventura muy diferente. C’mon C’mon nos deja espiar la íntima -y bastante frágil- conexión que se establece entre un tío y su sobrino cuando se ven obligados a compartir su día a día .

Acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre esta historia tan espontánea como conmovedora, centrada en las relaciones entre grandes y chicos, el pasado y el futuro.

¿De qué se trata?

Johnny es un periodista radial que se dedica a viajar por diferentes ciudades de Estados Unidos grabando entrevistas con chicos y adolescentes, preguntándoles sobre su futuro y el mundo que los rodea . Tras pasar un año de la muerte de su mamá, decide reconectar con su hermana Viv, ofreciéndose a cuidar a su pequeño sobrino Jesse por algunos días, mientras ella está ausente. La “paternidad” es algo nuevo y complicado para este soltero sin compromisos, pero el breve tiempo junto al nene abre toda una nueva perspectiva y forja una estrecha relación transformadora entre los dos.

“Johnny debe aprender todo lo que un padre aprende, pero muy, muy rápido. Como padre, descubrí que uno siente que siempre es una persona novata que trata de seguir el ritmo mientras las cosas cambian”, Mike Mills

C’mon C’mon. Foto gentileza A24 Courtesy of Tobin Yelland/A24 Films

Razones para mirarla

El guionista y director Mike Mills se inspiró en su papá para la realización de Beginners y en su mamá para 20th Century Women. Con C’mon C’mon quería acercarse a su propia experiencia de vida y sumergirse en las complejas relaciones entre los adultos y los más chicos . Al mismo tiempo, explorar las interconexiones entre los seres humanos y cómo depende de ellas, en muchos aspectos, el futuro de la sociedad.

Mills se convirtió en papá allá por 2014 -tiene un hijo con la multifacética artista Miranda July-, una transición que, según sus propias palabras, “lo desorientó al instante y luego fue lentamente reveladora”, no muy diferente a lo que experimenta Johnny con su sobrino. Así, esta historia se convierte en una suerte de autoficción: sincera y subjetiva, ficticia, pero cargada de referencias para el cineasta .

“Esta película fue una manera de recrear esa sensación de que uno no está del todo listo para lo que está sucediendo. Desde luego, no es necesario ser padre biológico para experimentarlo. Podés ser un tío, una tía, un maestro o un cuidador”, Mike Mills

Ficción y realidad

Johnny (y la cámara de Mills) recorre diferentes partes del país -Detroit, Nueva York, Nueva Orleans- entrevistando a chicos con distintas experiencias personales. Diálogos sin guion con jóvenes de la vida real que no se inmutaron ante la presencia del actor: “ Quería estar lo más presente posible para escuchar de verdad a estos chicos y no condicionar lo que decían de ninguna manera. Me sorprendió lo cómodos que estaban ”, contó Joaquin. Poco acostumbrados a que los adultos les hicieran ‘preguntas importantes’, los consultados se abrieron con total liberad, agregando una capa más de honestidad y ternura a la película.

En este aspecto, Johnny tampoco es diferente a Mike quien, en el documental A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas Alone, presenta a varios niños de Silicon Valley que imaginan cómo sería su mundo desde un punto de vista tecnológico y ambiental.

C’mon C’mon. Foto gentileza A24

“Un tío es más un amigo”

“ Creo que hay algo en la película que da la idea de que todos somos responsables de los chicos en términos del mundo que les dejamos y las medidas que tomamos, incluso si no sos padre. Hay algo muy interesante respecto de la idea de que protegiendo a los niños nos convertimos en personas más curiosas y abiertas”, cuenta Phoenix, quien explotó la noción de que un tío es casi una figura paterna, pero no del todo.

Encontrar al sobrino ideal no fue fácil, hasta que apareció Woody Norman en escena . El joven actor británico es conocido por la popular serie Poldark, pero tiene muy poca experiencia cinematográfica. “El objetivo de Woody no es agradarte. El objetivo de Woody es hallar lo que le parece verdadero y real. Es seguro, pero no es particularmente reverencial, por lo cual se parece mucho a Jesse”, agrega el director.

“Con un nene siempre hay un intercambio constante del que rara vez hablamos. Puede ser tan ligero como el juego, pero luego puede ser tan profundo como cualquier relación que hayas tenido con un adulto” - Mike Mills