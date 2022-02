¿Cómo es el Walüng Patagonia, uno de los festivales de música electrónica más exclusivos de Argentina?

El 16 y 17 de febrero se celebró por segunda vez una fiesta de dos días en medio de la naturaleza, con la montaña y la luna llena de testigos en San Martín de Los Andes, en El Desafío, un complejo con una cancha de polo, un resort, un golf y viviendas. Sus creadores, Olivero Sofía, Nicolás Urquiza y Leandro Fresco, cuatro meses antes de la fecha, chequean cuándo es luna llena en febrero y desde ahí, empieza una locura de producción. Ohlalá viajó al Sur para seguir de cerca las vidas de quienes logran que la celebración suceda.

Los protagonistas de esta edición fueron: Nick Warren, el legendario Dj británico; Sound Exile, el dúo argentino confirmado por Oliverio (uno de los creadores del festival) y Paul Baunder, que han hecho giras por muchas ciudades del mundo, y acompañan a Hernán Cattaneo en muchas de sus fechas; Oostil (Antü Coimbra), un Dj argentino del reconocido sello Afterlife; Paax Tulum, el dúo conformado por los Djs argentinos Germán Wagener y Nico Dumont, que viven en México; Lisa Cerati, artista visual y Dj, que sumó un set indie a la fiesta con sus beats; y Leandro Fresco (también organizador del evento), músico y Dj que tocó históricamente con Soda Stereo y se luce en Europa como un referente de la música ambient.

Muchas son las cosas que pasan antes de organizar un festival como este. Si bien sus organizadores decidieron que no sea masivo, a cada edición acuden 1500 personas llenas de glitter, colores, sombreros, botas texanas y looks que bien podrían hacer honor a una Burning Man o Coachella. Oliverio Sofía comenzó su carrera como Dj y productor musical a los trece años, y a la hora de pensar en crear su propio evento, tenía claro que tenía que ser de día, y destacarse por sobre la mayoría de los eventos de música electrónica. Uno de sus socios en esta creación es Nicolás Urquiza, empresario gastronómico que vive en San Martín de Los Andes, y desarrolló restaurantes y bares como Pantera Bistró, La Torina Bar Bistró y Nickyto Chapelco en Patagonia.

Lisa Cerati fue la mujer presente en el Set: “Mi mamá es Dj y desde muy chiquita me gustaba acompañarla y me hipnotizaba ver a la gente bailar. Poder darle eso a la gente me parece increíble, porque no hay nada mejor que bailar. El día previo al festival, me pongo muy seria. No quiero salir ni nada, duermo mucho. Estos días fueron un desafío porque como yo suelo pasar más funky, y acá es más electrónico, estuve buscando música por todos lados. Aunque también todo está sujeto a que llego y puede haber otra energía de la que me imaginé y adaptarme a eso”.

La gastronomía está a cargo de Pantera Bistró, y en esta edición hubo sushi, tapas y sándwiches vegetarianos. Juliana Sayas es una de las chefs, tiene 32 años, es de San Martín de Los Andes, y volvió hace un tiempo de vivir y trabajar en Mendoza, en los restaurantes Orégano y 1884 de Francis Mallmann. Ella es la única mujer del equipo que cocina para el festival. “Siempre hay un concepto muy machista de la gastronomía, que por suerte ha ido mejorando muchísimo. Tengo muchas amigas mujeres cocineras y jefas de cocina, y todas lo sentimos, porque aún son mayoría los hombres en la cocina. Cuando trabajaba en lo de Francis, siempre nos impulsaban mucho a que las mujeres trabajemos en la parte de los fuegos; nos pasó de estar en el horno de barro, o asando diez corderos y que a la gente le choque vernos”.

La elección de la luna llena es otro de los elementos mágicos de esta fiesta, y está representada en la Carpa Mística, un lugar en donde las astrólogas Lorena Rizzo y Rossana Bertossio tiran el tarot y hacen consultas astrológicas. Lorena es de Neuquén y trabaja como astróloga y tarotista hace muchos años. “La mayoría de las preguntas en este festival han tenido que ver con cambios estructurales que está viviendo la gente, y a través del tarot uno da respuestas evolutivas, sobre las posibilidades que existen. Para hacer las cartas natales de otras personas, he trabajado mucho con mi carta natal. Y me costó mucho. Me hizo entender ciertos aspectos de mi vida y conectarme con esa energía. La luna llena en Leo que tocó para el evento, nos lleva a conectar más con lo que queremos, a enamorarnos. Es perfecta para hacer una fiesta”.

Los organizadores de Walüng decidieron contratar a los Bomberos Voluntarios de San Martín De los Andes para que estén a cargo del estacionamiento, y puedan llevarse lo recaudado. En el cuartel había dos bomberas. Una de ellas es María José. Tiene 24 años y eligió ser bombera en honor a su papá, también bombero. “Tengo una hija y soy dueña de una estética. Una semana mía es llevar a mi hija todos los días al jardín, después cumplo con mis horas reglamentarias, mantener el cuartel, salir a alguna emergencia, hacer guardias pasivas. Es una pasión, lo hacemos con el corazón”.

Además de ellas hay fotógrafas, productoras, encargadas de limpieza, bartenders, camareras, promotoras y más. Un equipo dedicado a generar una fiesta inolvidable. Después de dos días de bailar y elevarse con la música y la energía de la montaña, el festival terminó, pero quedan vivas la adrenalina y el goce de este mágico viaje, en las 1500 personas presentes, y en todos aquellos que lo hicieron posible.