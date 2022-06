Mientras que no existe una sola configuración de familia, es cierto que la situación alrededor de una separación es quizá una de las más difíciles que se atraviesan. Es que, a pesar de que se trata de una cuestión de la pareja en sí, tiene consecuencias directas en las dinámicas y vidas de nuestros hijos.

Frente a todo esto, nos juntamos a charlar con Maritchu Seitun, psicóloga especializada en crianza, para aque nos comparta a lgunos consejos y puntos claves sobre cómo hablar con nuestros hijos sobre divorcio .

Frente a la decisión de separarse, ¿qué es lo primero a tener presente cuando hablamos del tema con nuestros hijos?

Tener claro lo que necesitan saber y no forzarlos a tomar partido . Por lo menos al principio, sería ideal no hacer grandes cambios de nivel de vida, de casa, de colegio. Es una inversión que vale la pena para la salud emocional de los chicos.

¿Hay un mejor o peor momento para hablar sobre la situación con nuestros hijos?

Hablar unos días antes de que se concrete la separación y mejor un sábado a la mañana para tener ambos padres todo el fin de semana para abordar preguntas, dudas, llantos, miedos, enojos, protestas, etc.

¿Cambia el tipo de conversación de acuerdo a sus edades? ¿En qué y qué deberíamos tener presentes?

Los más grandes van a pedir más detalles. Van a entender más y seguramente reaccionen con más fuerza. Pero me parece mejor empezar por una charla con todos y después seguir individualmente con cada uno y sus dudas .

Es una decisión que trae un cambio en las dinámicas del día a día, ¿a qué debemos prestar atención?

A que se sientan seguros en las transiciones , a que no tengan que ocuparse de no olvidarse nada (sobre todo los más chicos).

A no mandarlos de mensajeros (el clásico: " Decile a tu mamá… o a tu papá ")

”) A ir de a poco en las idas a dormir con los más chiquitos.

Estemos atentos a que ahora estamos solos. No hay otro adulto que “rescate” a los chicos de nuestros enojos. Tenemos que cuidarnos mucho más.

Lleva tiempo pasar tiempo con papá y con mamá . Es uno de los precios inevitables de las separaciones.

Comunicarles la decisión es algo ‘inevitable’, ¿cuáles son tus consejos para hacerlo?

Conservar la calma, en lo posible hablar los dos padres juntos y dar un mensaje común. Necesitamos un tiempo para pensar, las parejas se separan porque se eligieron, uno no se separa de los hijos, el que se va lo hace para poder apartarse del otro adulto, no de los hijos. Contarles cómo van a ser los días de ver a cada uno, a dónde se muda el que se va, etc. Es un tema de grandes, no les damos detalles de lo que pasó, no es su tarea enojarse con uno o con otro por lo que le “hace” a su papá o su mamá .

¿Por qué es clave mantener los espacios de charla abiertos y cómo lograrlo?

Van a surgir temas y dificultades, inseguridades, culpas a veces, enojos, escuchemos sin criticar al otro adulto, ni expresar nuestro enojo, ni angustiarnos frente a ellos, para que puedan seguir contando y permitiéndonos cuidarlos.

Fundamental: antes de hablar o responder pensemos si lo que queremos decir a nuestros hijos es en beneficio de ellos , o es por enojo, venganza, o queremos que sepan “toda la verdad”, una verdad que s muy difícil de conocer, que seguramente no les sume. Los hijos van a conocer la verdad con el tiempo, cuando estén preparados, no necesitan que mamá (o papá) diga que papá es malo, o egoísta, o cuida mal… Si es así lo van a descubrir con el tiempo y sus propias experiencias.

¿Cuándo es mejor además buscar ayuda profesional para este tipo de situaciones?