¿Cómo leer las etiquetas de tus creamas hidratantes?

S i ya tenés algún hábito de cuidado de tu piel, quizá quieras profundizar en saber qué ingrediente buscar de acuerdo a lo que hoy tu piel necesita –puede ser más o menos brillo, más tonicidad o simplemente hidratación–. Pero también está el #teamfiaca, que aún no tiene el hábito incorporado y compra cualquier hidratante, pero no lo aplica con la regularidad necesaria. Esta nota es para ambas: tanto si ya te cuidás y querés ser cada vez más específica como si –por el contrario– estás un poco mareada y no sabés por dónde empezar.

VITAMINAS C y A

Para qué sirven : la vitamina C ayuda a protegernos contra los efectos de los rayos UV/UVA en sinergia con el protector solar . Si buscamos aclarar manchas en nuestro rostro o disminuir los efectos del fotoenvejecimiento, las cremas o serums con este ingrediente son lo que va. También sirve si querés balancear el tono de tu piel o si la ves demasiado opaca y necesita más brillo. En cambio, si buscás hidratación profunda o tenés la piel escamada, lo ideal es un buen shot de vitamina A, que promueve la regeneración celular y mejora la textura.

ÁCIDO SALICÍLICO

Para qué sirve : es un activo exfoliante que nos ayuda con la limpieza profunda , ya que trabaja abriendo los poros y así reduce la aparición de espinillas, la hinchazón y el enrojecimiento, aporta luminosidad, previene los brotes y puntos negros. Su función es disolver parcial o totalmente la capa córnea de la piel (la más externa). Sus beneficios se ven especialmente en casos con acné y es ideal para las pieles grasas o con poros obstruidos.

ÁCIDO HIALURÓNICO

Para qué sirve : es una sustancia que está producida naturalmente por el cuerpo humano y que está en el tejido conectivo de la piel, en cartílagos o tendones. En las fórmulas de cremas hidratantes es un ingrediente estrella que ayuda a tonificar, hidratar, rellenar y tensar nuestra piel . Nos brinda tonicidad para aquellas que queremos ayudar a ralentizar esas arruguitas o líneas de expresión. Podemos encontrarlo en cremas, serums y también en ampollas.

NIACINAMIDA

Para qué sirve : es una forma de la vitamina B3 que se extrae de las raíces de las plantas y de la levadura. Como ingrediente en las cremas, es un componente muy usado en tratamientos antiacneicos , porque ayuda a reducir los brotes, reduce la apariencia de los poros, disminuye rojeces, desinflama la zona y aporta luminosidad. Es un sebo regulador y, a su vez, un hidratante, porque aumenta la producción de colágeno y también tiene efectos antioxidantes. ¿Lo bueno? Sirve para tratar todo tipo de biotipos cutáneos.

RETINOL