¿Cómo mejorar nuestra rutina del sueño? Las claves para potenciar tu descanso

Ya todos sabemos que dormir bien es súper importante para nuestro bienestar. Y cuando no lo tenemos tan presente, rápido lo aprendemos: ese día que no descansaste, todo te cuesta el doble. En ese sentido, dormir permite que nuestro cerebro consolide memorias, regule el estado de humor y hasta se disminuya la ansiedad, así como que se desarrolle el sistema nervioso, los músculos descansen y nuestro cuerpo renueve su energía. En la vereda contraria, no tener ciclos de sueño saludables tiene un impacto negativo en nuestro nivel de energía, nuestra capacidad de concentración, tendemos a estar de mal humor y mucho más irritables.

Si bien hay circunstancias especiales que -sin duda- impacta en nuestra rutina de descanso (por ejemplo, durante la pandemia muchas personas vieron corridos sus horarios de descanso); también hay ciertas cosas que podemos implementar para mejorar la calidad del sueño. Hábitos súper sencillos pero fundamentales para que descansar implique ese sueño reparador que todos necesitamos.

Dormir bien tiene un impacto positivo en nuestro bienestar fisico y mental

5 buenos hábitos para potenciar tu descanso