¿Cómo nos puede afectar el eclipse solar en Tauro?

Estamos bajo el sol en Tauro, energía de tierra, de conexión con la realidad, de concretar aquellas cosas con las que venimos latiendo. Al Sol se le suma Urano con la Luna y el eclipse de sol parcial, lo que hace que el movimiento sea como un empujón al cambio. Antes podíamos sentir e intuir por donde queríamos que se encauce nuestra vida, pero ahora llega este momento especial para que se manifieste esa transformación .

Y tenemos una paleta de opciones ante estos cambios y transformaciones:

Podés estar sintiendo mucho temor de lo que viene y lo que se impone , por más que haya sido algo que gestaste, y esto te deja inmutada.

Podés ya estar preparada con tu mochila para lanzarte a la pileta o por el acantilado porque era lo que más querías en tu corazón.

Podés estar en un punto medio : sentir que el cambio es algo que deseabas, pero no querés romper todo, sino integrar lo antiguo con lo actual.

Puede que estés muy concentrada en querer pegar algunos pedacitos de cosas que se rompieron , pero además necesitás reconstruir… así que es probable que estés viendo el rompecabezas y decidiendo cómo encararlo.

Podríamos seguir planteando escenarios y variantes, pero lo que sí es seguro es que esta etapa nos pide que soltemos, que nos dejemos llevar por este impulso tan conmovedor que se viene gestando en cada una de nosotros y a nivel planetario . En la medida que más nos movamos en la dirección en que el destino está señalando, más fácil será este proceso.

La resistencia no sería nuestra aliada aunque, si no nos sentimos preparados para el salto cuántico, no te juzgues . Está bueno que te mimes: podés descansar, mirar una película divertida, salir con amigos a comer, hacer una clase de yoga o una meditación, charlar con tu terapeuta, hacer el amor, o todo aquello que te descomprima y te haga disfrutar.

Marte, el planeta del fuego y del impulso, entró en Piscis (signo de agua) . Esto se representaría como un guerrero debajo del agua, es decir, el impulso y la resolución clara de las cosas no sería lo más recomendado para este momento. Lo que sí es seguro es que podemos movernos con amor y comprensión profunda de que hay una voluntad divina que nos cuida , sea cual fuese la creencia que tengamos eso nos colabora para que se pueda dar cauce a la confianza de que todo va a suceder.

Venus, Neptuno y Júpiter juntos danzan en el amor incondicional, en la idea de fusionarnos con un otro . En esa danza sale todo (lo mejor y lo peor) el costado que amamos del otro y el que odiamos, pero desde un lugar tan profundo y sincero que la pregunta que me surge es: ¿puedo aceptar a esta persona con todo lo que él o ella es? Puede ser que nos pase esto con alguien en particular, pero también con alguien más lejano o con un grupo de personas. Acá la clave está en la comunicación de todo aquello que nos está pasando, que puede suceder en una conversación o en el hecho de escribir un poema a modo de gesto e insinuación de este sentir tan profundo que nos está invitando el cielo.