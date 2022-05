¿Cómo organizan sus casas los diferentes signos del zodiaco?

Cada signo del zodíaco tiene sus particularidades a la hora de organizar y priorizar sus espacios en el hogar . Es por esto que podemos identificar a quien le pertenece ese estilo ni bien pisamos la puerta de entrada de su hogar.

Si sos de Aries

Sos enérgico, espontaneó y priorizás la acción por sobre otras cosas. Es por esto que la organización de tu casa es en base a las actividades que hacés fuera de ella. Dónde vas a guardar la bici, la moto, los patines o la raqueta es más importante que tener un living amplio. Para vos tu casa ideal tiene que tener lugar para poner tus trofeos, tus cosas de gym y un garaje grande donde duerman bien tus vehículos . Si sos de Aries, seguramente haya algo rojo y llamativo en tu casa ya sea un cuadro de arte moderno, un electrodoméstico o incluso una parrilla de proporciones desmedidas, es que ¡el fuego es muy importante!

A favor : son casas llenas de vida con mascotas y/o hijos revoltosos dando vueltas 24/7.

Si sos de Tauro

Nada más importante para vos que poder pasar la tarde del sábado recostado, tapadito con una mantita de lana suave tomando algo calentito mientras mirá una peli o escuchás música en el sillón más cómodo del mundo: el tuyo . Vas a priorizar la belleza y tener detalles deco de materiales nobles que definitivamente te inspiran placer al mirarlos. El baño va a tener un espacio de guardado amplio para poder poner todos los accesorios, cremas, maquillajes y velas que coleccionás. ¿Podemos ya decir que las coleccionás, no? También, vas a compartir tu espacio con tus queridísimas plantas a las que querés y cuidás igual que a tus seres queridos. ¡Alerta vinoteca! si tenés una, seguramente ocupe un lugar central.

A favor : son espacios bellos y organizados

Si sos de Géminis

En tu casa no van a faltar el WIFI, las compus, los fanzines y los mil y un accesorios ingeniosos como la aspiradora robot que hace su trabajo mientras vos no estás . La clave en tu casa es la comunicación y el contacto con el exterior. Seguramente, tengas amplios ventanales que dan directo a la calle donde disfrutar de ver la gente pasar. En tu biblioteca va a haber un espacio especial para esa radio vieja, máquina de escribir y/o libro enmarcado que es tu tesoro más preciado. Tu casa es dinámica como vos y rara vez pasa mucho tiempo sin que muevas algún mueble de lugar . También, vas a priorizar el tener siempre disponible un espacio relajado donde poder invitar gente, charlar y mostrarles tus objetos curiosos.

A favor : imposible aburrirse en este hogar

Si sos de Cáncer

Tu casa es tu lugar en el mundo y va a estar organizada en función de las cosas a las que te les tenés cariño y te da pena tirar . Vas a tener un comer diario amplio donde familia y amigos vengan a sentarse y contarte sus problemas comida casera mediante. La heladera es también muy importante y va a estar repleta de comida y de fotos de tus afectos, dibujitos de tu sobri y retratos de tus múltiples mascotas . Todo lo que esté en tu hogar tiene que ser cómodo y listo para poder disfrutarse con tus seres queridos. También, vas a optar por una decoración más tradicional dándole valor a los muebles con historia. Las mascotas duermen en la cama con vos, obvio, aunque sus cuchas son igual de confortables. Disney siempre presente como así también el arte abstracto en formato cuadro o porque les dejaste pintar la pared a tus niños.

A favor : esas casas de las que no te podés ni querés ir

Si sos de Leo

Tu casa va a estar organizada en función de la diversión y las juntadas con amigos donde te puedas lucir a raíz de algo que llame la atención: la mejor vista, el mejor barrio, el comedor más grande, la tele más grande, la mejor obra de arte, la mejor parrilla, un estupendo bar, una mesa de pool, etc. En definitiva, lo que no le puede faltar a tu hogar es tu marca personal y que genere un impacto dramático en tus invitados . También, vamos a encontrar múltiples espejos y fotos tuyas que muestren tus logros con tu melena al viento y, sobretodo, muchos, muchos productos para el cabello.

A favor : sede de todas las juntadas

Si sos de Virgo

Tu casa va a ser la única verdaderamente organizada en función de la utilidad de las cosas . No te hacen falta grandes despliegues de elegancia sino, más que nada, que cada cosa tenga su lugar. Como te gusta tener todo bajo control vas a preferir una casa pequeña y ordenada que una enorme donde tengas que depender de ayuda para poder limpiar cada rincón . También, va a ser necesario que dispongas de un cajón o placard extra donde puedas ir escondiendo todo lo que se rompe y guardás durante meses esperando un posible y futuro arreglo. Amante de las manualidades y el hágalo usted mismo , en tu casa va a haber siempre costurero, herramientas, pinceles y plantas, que secas, se convierten en tés medicinales.

A favor : una casa autosuficiente

Si sos de Libra

Tu casa es digna de la revista Living. Todo pasa por la decoración y la elegancia sin perder comodidad . Te gustan los espacios luminosos que te permitan jugar con diferentes estilos sumando siempre algún mueble de diseño. Ponés el foco tanto en lo estético como en generar un ambiente armonioso donde disfrutar con tus invitados. El espacio más importante es el living o la galería que debe tener lugar suficiente para tus bellas reuniones sociales. Tampoco pueden faltar un aroma que sea característico de tu hogar y vajilleros amplios donde guardar todo tu set de platos, vasos, copas y cubiertos dignos de una embajada .

A favor : ¡es tan linda!

Si sos de Escorpio

Va a ser muy importante tu privacidad y tu hogar va a estar organizado en función si te podés, o no, aislar del mundo exterior . Al igual que tu personalidad, la coraza de tu hogar será dura contando con pesadas cortinas black out y persianas que no permitan que los curiosos se asomen. Por dentro, se desplegará toda tu vulnerabilidad y excentricidad . Se van a intercalar espacios más oscuros y texturas sedosas con otros más luminosos y conectados con la naturaleza para poder limpiar tu energía. Incluso estando en el medio de la ciudad, tu casa se siente como una extraña pausa que despierta intriga en cada persona a la que se le permite el ingreso. No va a faltar el rincón con el altar, las piedras energéticas y/o velas para hacer tus rituales siguiendo las fases de la luna.

A favor : tiene la mejor colección de libros y objetos esotéricos

Si sos de Sagitario

Tu casa va a estar organizada definitivamente como una buena base desde donde planear tu próximo viaje . También, la biblioteca va a ocupar un lugar muy importante y va a incluir tanto tus títulos académicos, como enciclopedias y objetos traídos desde destinos lejanos. Como te gusta mucho alojar gente de forma espontánea, los muebles y deco van a ser seleccionados en función de que no sean una carga a la hora de dejarle tus llaves a alguien . Lo importante es que sean espacios que se puedan disfrutar libremente, llenos de música, buena onda y sin miedo a romper nada. Además, no va a faltar el rinconcito Zen para conectarte con tu espíritu.

A favor : mucha energía positiva

Si sos de Capricornio

Lo más importante a la hora de organizar tu casa es que sea práctica y tenga todos los electrodomésticos necesarios para ocupar la menor cantidad de tiempo posible de las tareas del hogar . Tu foco está puesto en el trabajo y lo que pretendés es que cuando llegués a casa cansado este espacio sea ordenado y funcional. Vas a elegir un estilo más minimalista donde va a primar la calidad y durabilidad de los materiales a su belleza o originalidad. Obvio que vas a tener un espacio destinado al trabajo al que le vas a poner más amor que a tu propia habitación . Como buen capricorniano que le gusta el estatus, vas a lograr tener la casa que siempre quisiste. Lo bueno es que cada vez te vas a hacer más tiempo para disfrutarla.

A favor : funcional y silenciosa

Si sos de Acuario

Tu casa es la más original y vanguardista de todas. La organización va a ser en función, no solamente de lo que te gustaría a vos, sino también de lo que necesita el entorno . Vas a priorizar que sea lo más amigable posible con el medio ambiente incorporando y probando nuevas tecnologías para lograrlo. Este hogar va a tener espacio para los reciclados, la compostera y para albergar a animales en tránsito a sus nuevos hogares. Tu tiempo y creatividad van a ser invertidos en crear nuevos artefactos que reemplacen a los trillados que se encuentran en la mayoría de las casas . También, puede que no tenga la disposición habitual y que los visitantes encuentren fuera de lo común lo que para vos es normal.

A favor : está alineada con el futuro

Si sos de Piscis

Lo más importante en tu casa es que sea el templo al que retirarte para recuperar energías. Sos muy sensible y eso hace que necesites que tu hogar sea un lugar lleno de arte y cosas suaves que te sirvan de refugio del mundo exterior. En cuanto a la organización, necesitás que se pueda fluir con la menor cantidad de reglas posibles. Lo importante es que sea cómoda, luminosa, bella y con un espacio dedicado a dejar volar tu imaginación . También, vas a querer tener una televisión grande y un buen equipo de música para tus momentos de relax. No va a faltar el agua cerca, sea porque lograste tu sueño de vivir frente al mar, o porque tenés una hermosa fuente cuyo sonido ambienta tus siestas y tardes al sol.