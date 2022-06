¿Cómo potenciar tus cualidades para emprender según tu signo zodiacal?

Los signos ayudan a descubrir diferentes cualidades que los caracterizan, como así también las fortalezas y debilidades de la personalidad para tener en cuenta en el día y a día, y también en los negocios . Con esto en mente, junto a Astrolink (una plataforma que te permite realizar tu carta natal), creamos una guía sobre las diferentes características que cada signo puede fortalecer, así como también a cuáles prestarles atención para optimizar el tiempo y la energía que se le dedica al emprendimiento.

ARIES

Las mujeres con el Sol en Aries suelen estar de buen humor pero, eventualmente, pueden transmitir una imagen arrogante a primera vista . El desafío forma parte de su naturaleza, ¡conquistan su lugar con audacia y defendiendo la igualdad! Debido a su esencia fuerte e independiente, no tiene miedo de buscar la innovación . La ariana quiere vencer, llegar siempre en primer lugar, o entre los primeros. Pero toda esa determinación tiene un precio: las arianas suelen tener dificultad para relajarse y dejar que las cosas sigan su propio ritmo.

¿Cómo ser una mejor emprendedor?

Trata de ser más paciente

Conserva mejor la energía y manejala siempre de forma constructiva

Controla tu temperamento

Evita la prisa, piensa más antes de actuar o hablar

Siempre termina lo que has empezado

Acepta más ayuda de los demás

TAURO

La taurina es una gran compañía, tiende a valorar a las personas que la rodean . En los negocios seguramente puedan mostrar una gran fuerza de voluntad para cumplir con sus objetivos ya que el dinero, los recursos o activos pueden ser una parte importante de su vida. Fuerte y estable, puede progresar lentamente, a pasos firmes . Trabajan bien en equipo y buscan siempre su estabilidad económica.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Evitar el materialismo en exceso

Ser más flexible a los cambios

No tratar a las personas con un sentido de “propiedad”

Evitar la pereza y la terquedad

Confiar más en las personas a su alrededor

GÉMINIS

La geminiana posee una gran predisposición comunicativa, lo cual será una gran ventaja a la hora de formar equipos de trabajo, tratar con clientes o inversionistas . No logra quedarse quieta por mucho tiempo por lo cual es común que una mujer de Géminis busque constantemente nuevos proyectos laborales, es muy entusiasta. Busca rodearse de gente que tenga bien en claro lo que quiere y debe tener cuidado con su propia dualidad, la famosa dualidad geminiana. Esto hace que la pueda estar influenciada por dos polos completamente diferentes, por lo que sus sentimientos y su comportamiento pueden variar. Debido a esto tendrá que prestar especial atención a su modo de comunicar y a su estado de ánimo .

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Canalizar mejor su energía mental

Tener más foco y concentración

Buscar conocimiento de una manera menos superficial

Intentar equilibrar la dualidad

Lidiar mejor con el aburrimiento

Buscar un poco más de profundidad en las cosas

CÁNCER

La canceriana tiende a cultivar hábitos y raíces, por eso tendrá la habilidad para crear estructuras laborales que se sostengan en el tiempo . Su negocio será como una gran familia y buscará rodearse de personas de confianza. Tienen una gran sensibilidad, lo que les permite conectar con los demás a un nivel muy profundo. Puede comunicarse muy bien, y precisan tener a su alrededor personas que tengas sus mismos dones comunicacionales. Una mujer con el Sol en Cáncer por lo general logra el éxito profesional y la estabilidad financiera utilizando su tenacidad, fuerza de voluntad y determinación .

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Ser más directo con las personas

Equilibrar emociones: la razón y la emoción

Siempre mantener ordenadas sus finanzas

LEO

La fuerza del Sol en Leo hace que la atención se dirija hacia la leonina. Tiende a inspirar y liderar con mayor naturalidad, como si fuera su derecho y obligación. Incluso puede considerarse una mujer aparte de las demás, e incluso en los momentos más simples puede ser teatral y creativa . En los negocios será decidida, segura e intimidante, pero a su vez también puede ser amable, carismática y leal. Toda lealtad, afecto y simpatía pueden terminar repentinamente si detectan alguna falla grave de carácter. Como tienden a ser sinceras, no pueden soportar la deslealtad. En general, se sienten más realizadas con socios inteligentes, seguros e independientes, pero no la eclipsen. Una reina necesita ser admirada.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Comprender y trabajar el ego

Saber que no siempre se puede ser el centro de atención

Ten más cuidado con el dinero

No ser tan dramática

Ser menos terca y escuchar más a las personas

VIRGO

El símbolo del signo de Virgo ya dice mucho sobre la virginiana: una mujer cosechando. Esto simboliza el conocimiento y la sabiduría recibidos de la tierra. Debido a este contacto con la tierra, la virginiana suele tener los pies en la tierra y ser muy práctica. Trabajar es importante, al igual que sus bienes y su éxito financiero . Por lo general no es codiciosa, solo está decidida a convertir en realidad sus deseos. Solo debe tener cuidado de que la determinación no se convierta en egoísmo, cinismo o simplemente deseo sin esfuerzo. En general, la virginiana es autosuficiente en sus negocios. Esto sucede mucho debido a su intelecto, lo que les permite analizar a las personas y las situaciones y tratar las cosas de una manera práctica.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Descansa más la mente

Comprender que nadie es perfecto (¡ni siquiera los virginianos!)

Expresarse mejor en las relaciones interpersonales

Ser menos pesimista y quejarse menos

Hacer críticas puntuales y constructivas

LIBRA

Las librianas tienden a ser diplomáticas y sociables, buscan constantemente armonía y equilibrio en sus vidas . En el trabajo son competentes y autosuficientes. Cuando deciden un objetivo, siempre encuentran una manera de lograr el éxito, utilizando por lo general su inteligencia (y encanto). La indecisión, puede ser una de las características más difíciles de superar para las librianas. Si esperan demasiado para tomar una decisión, pueden perder excelentes oportunidades. Debido a esto, a veces es muy fácil que otros influyan en su opinión. Necesitan aprender a pensar por sí mismos y defender sus propias creencias y principios.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

No ser tan indecisa

Aprender a decir que no cuando es necesario

Ser sabia sin ser pedante

No manipular a las personas

No idealizar demasiado a la otra persona en sus sociedades

ESCORPIO

La escorpiana tiende a ser valiente y nunca se deja controlar ni condicionar por nadie . Siempre atrás de sus deseos, calcula sus planes de manera ingeniosa. Temen exponerse o abrirse por completo, siendo personas más reservadas. En los negocios serán expeditivas, intensas y siempre buscarán el éxito. No es fácil engañarlas y siempre valoraran a las personas que sean honestas.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

No ser tan inflexible

Ser más confiada

Controlar mis impulsos

Aprender a trabajar mejor en equipo

No siempre puede ser todo o nada en la vida

SAGITARIO

Sagitario suele ser muy independiente, su entusiasmo por la vida la hace gastar energía en muchas cosas y por eso deberá enfocarse en un proyecto a la vez. Su deseo de vivir intensamente tiende a ser importante. Esto puede llevar a las sagitarianas a cometer algunos excesos, como gastar más de lo que deberían (o pueden) y olvidarse de sus compromisos. Tienen un gran carisma, personalidad extrovertida (reflejo de su planeta regente, Júpiter) y muchas emanan energía positiva por lo que no les sería difícil trabajar en equipo y congeniar.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Tener más foco en los proyectos

Ser menos orgullosa

No acumular tantas actividades y tomarse un tiempo entre ellas

Equilibrar parte de su optimismo con realismo y responsabilidad

Ser más responsable, principalmente con el dinero debido a la expansividad de Júpiter

CAPRICORNIO

Las mujeres de Capricornio están hechas para superar obstáculos. El deseo de tener éxito hace que trabaje demasiado, dedicándose a su carrera en exceso . Ella camina con paciencia y persistencia, siempre hacia la cima. Es una mujer que establece metas y parece tener un enorme autocontrol. Desconfiadas por naturaleza, prefieren ir directo al grano. Nada parece sorprenderlas y se aseguran de que todos a su alrededor tengan la noción exacta de su talento.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

Ser más confiada

No trabajar demasiado

No preocuparse demasiado

Ser menos autoritaria

No cargarse tanto

ACUARIO

La acuariana no parece prestar atención, pero de hecho repara en todos los detalles. Ella es experta, inteligente, divertida y ama el progreso, por lo que siempre se siente atraída por las noticias y las artes . Es independiente y aprecia su libertad. Debido a esto, puede relacionarse con personas que no son muy convencionales. La persona no necesita tener dinero, pero debe ser rica en ideas, acciones, aspiraciones o talentos. Sera buena en negocios revolucionarios y estará atenta a las nuevas tendencias, tecnologías y avances. Una acuariana nunca pierde la esperanza de ver un mundo mejor.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?

¿Ser menos terca

Ser menos radical

Ser menos distraída

Ser más puntual

PISCIS

La mujer de Piscis se las arregla para superar muchos obstáculos en la vida, para enfrentar dificultades, problemas y heridas. Es espiritual, alegre y sensible. En cuanto a negocios se trata, deberá ser cuidadosamente lo que se refiere al dinero, ya que a menudo es impulsiva cuando se trata de comprar, gastando por lo general sin mucho control . Tiene una gran capacidad de conectar con el otro, por lo tanto, será muy buena trabajando en equipo. Deberá tener alguien a su lado que la ayude a conectarse con la parte material (dinero, impuestos, orden de papeles, etc.) o aprenderlo por su propia cuenta. Es necesario que se enfoque en un proyecto a la vez para lograr concretarlos.

¿Cómo ser una mejor emprendedora?