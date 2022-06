¿Cómo reaccionaron Johnny Depp y Ambear Heard después del veredicto?

Ayer por la tarde, el jurado que -por seis semanas escuchó a los diferentes testigos presentados por ambos equipos legales- compartió su veredicto. Asignando compensación económica a ambos actores, la decisión dejó un claro ganador debido a la enorme diferencia entre ambas sumas: mientras que Ambear Heard deberá pagar 15 millones de dólares (10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos), el valor de Johnny Depp es de tan solo de 2 millones de dólares (en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos) .

Horas más tarde del cierre del proceso legal, ambos actores tomaron sus redes sociales para compartir sus conclusiones.

Johnny Depp

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de aquellos que son cercanos a mí y -también- la vida de las personas que por muchos, muchos años me apoyaron y creyeron en mi, cambió para siempre”, arranca el texto compartido por Depp y sigue: “Todo en un pestañeo. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación , lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Dieron vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo, y tuvieron un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”.

“ Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaríay, y la inevitable atención mundial sobre mi vida, la tomé después de pensarlo mucho. D esde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad , independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, cierra diciendo su mensaje.

Ambear Heard

“ La decepción que siento hoy está más allá de las palabras . Estoy desconsolada al saber que la montaña de pruebas no haya sido suficiente para hacer frente al poder, la influencia y la influencia desproporcionados de mi ex marido”, dice el posteo de la actriz y sigue: “Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredico para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que la mujer que habló y criticó, podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra la mujer debe tomarse en serio ”.