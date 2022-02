¿Cómo se creó el vestuario de Spencer, la película sobre Lady Di?

Diana de Gales siempre acaparó las miradas como referente de estilo, belleza y glamour. Así que la versión cinematográfica sobre un momento crucial de su vida –la cima de la crisis con su matrimonio en particular y con la Corona Británica en general- era una gran oportunidad para desplegar un increíble diseño de vestuario. Algo que el equipo creativo detrás de la película de Pablo Larraín supo aprovechar muy bien.

No solamente porque en las escenas se lucen vestidos y trajes espectaculares, sino también porque el significado de la vestimenta en el guion es un pilar que acompaña y potencia la narración. Espiar la lógica de los cambios de outfit en el protocolo de la Realeza y entender el vínculo emocional de Diana con sus atuendos propone una historia paralela al argumento.

Cómo se creó el vestuario

La vestuarista de Spencer fue Jacqueline Durran. Si no te suena, tenés que saber que es quien ganó un Oscar por Mujercitas y muy pronto vas a poder ver lo que hizo para la nueva versión de Batman.

En Spencer trabajó codo a codo con una firma clave en la vida real de la Princesa de Gales, su preferida: la Casa Chanel. Casualmente, Kristen Stewart es embajadora de la etiqueta desde 2013, así que todo cerraba perfectamente bien para un alianza exitosa. Tras una investigación con muchísima información de archivo, se recrearon prendas que la princesa había usado en la década de los ´80 y se consiguieron otras prestadas.

Durran eligió entre miles y miles de fotos de Diana tomadas desde 1988 hasta 1992, buscó distintos estilos para descifrar cuál iba mejor con la idea que se quería contar en la película y reparó con atención en una imagen de un día en el que Lady Di había llevado a sus hijos al colegio: lucía una falda escocesa blanca y negra con una polera roja.

“Fue nuestro punto de partida para todo –contó la estilista-. Era un estilo muy poderoso para una mujer moderna. Y se convirtió en el estilo de Diana en la película”. Así, eligieron para ella equipos color block, trajes con solapas contrastantes y botones dorados, vestidos despampanantes y, también, conjuntos informales de jeans claros de tiro alto y remera. Sobre estos ejes se concibió la estrategia de estilo.

Tres looks clave

Kristen Stewart/Lady Di

1- EL VESTIDO DE FIESTA

Si hablamos de alta costura, la estrella de Spencer es el vestido de gala que usa para la noche de Navidad. Pertenece a la colección Chanel Haute Couture de la temporada primavera verano de 1988. El original, antiguo y frágil, no podía usarse. Así que hicieron una réplica.

¿Cómo es? Es de organza, tiene escote palabra de honor recto terminado en un volado de tul plisado . Lleva cinto de raso atado en la delantera, falda entallada hasta las caderas y luego con volados de tul (tipo sirena). Tiene bordados de Lesage: aplicaciones de lentejuelas doradas y plateadas redondas, ovaladas y también en forma de hojas que se enlazan en ramas florales. Los plisados de Lognon le dan volumen al diseño.

. Lleva cinto de raso atado en la delantera, falda entallada hasta las caderas y luego con volados de tul (tipo sirena). Tiene bordados de Lesage: aplicaciones de lentejuelas doradas y plateadas redondas, ovaladas y también en forma de hojas que se enlazan en ramas florales. Los plisados de Lognon le dan volumen al diseño. ¿Cómo se trabajó? La pieza fue completamente rehecha para la película en los talleres de Chanel por cinco costureras especializadas. Se invirtieron 1034 horas de trabajo; 700 se ellas se dedicaron solamente a los bordados. “El vestido era un original diseñado por Karl (Lagerfeld) en la década de 1980 y era demasiado valioso para usarlo repetidamente, durante todos los días necesarios, incluidas las sesiones nocturnas en exteriores, había demasiado peligro de daño”, contó Jaqueline Durran y agregó: “Por un momento pensamos que no seríamos capaces de usarlo, pero increíblemente Chanel se ofreció a rehacer el vestido en los talleres de alta costura, una réplica exacta que significaba recrear el bordado y la pedrería del original, la habilidad de los artesanos es increíble. Cuando llegó el vestido era una copia perfecta, nada de la belleza se había perdido. Estábamos emocionados más allá de las palabras”.

Lady Di/Kristen Stewart

2. EL SACO DE TWEED

El abrigo rojo que usa la protagonista de la película cuando van a la Iglesia para Navidad y se encuentra cara a cara con Camila Parker Bowles pertenece a la colección Chanel prêt-à-porter otoño invierno de la temporada 1988/89.

¿Cómo es? Es de tweed rojo con cuello sastre, cruzado y doble fila de botones dorados . También es una réplica del original y fue realizado en los talleres exclusivos de la firma.

. También es una réplica del original y fue realizado en los talleres exclusivos de la firma. ¿Cómo se trabajó? Para la diseñadora de vestuario, esta prenda fue clave: “Aunque el vestido de alta costura es el más icónico, el abrigo rojo fue el primero que encontramos que realmente creó a Diana para nuestra película ” , explicó Jaqueline Durran y sumó: “En nuestra segunda prueba con Kristen en Londres juntamos el abrigo rojo original del archivo de Chanel y el sombrero hecho para la película por una sombrerera londinense y de repente allí encontramos el look. No era una réplica exacta de uno de los looks de Sandringham de Diana, pero estaba directamente inspirado, hecho de diferentes elementos que funcionaron en Kristen. Este fue el método en todo momento. Queríamos capturar el espíritu del estilo de la princesa Diana, pero no copiar y ¡el abrigo rojo fue nuestro punto de partida!”

Kristen Stewart/Lady Di

3. LOS JEANS CLÁSICOS

En las escenas de distensión, esos momentos de entrecasa y especialmente cuando aparece como madre, la protagonista de Spencer viste casual. Se quita el disfraz de princesa:

¿Cómo es? Jean, con remera o suéter y zapatillas o botas. Simple, cómoda y acorde a la época.

y acorde a la época. ¿Cómo se trabajó? Los jeans que se eligieron para la película tienen dos características: el color celeste claro y el tiro alto . Responde bien a la moda de fines de los ´80 e imita fotografías en las que se ve a Diana con atuendos similares. El detalle es que nunca perdía elegancia. No pasaba por la ropa sino por la actitud. En “Spencer” esto es evidente, gana una luminosidad descontracturada sin resignar sofisticación.

Kristen Stewart/Lady Di

OTROS OUTFITS TAMBIÉN IMPORTANTES PARA LA HISTORIA

Aunque estos tres looks definen un poco el alcance del espectro estilístico, podríamos detallar muchos más. El traje amarillo pastel estilo marinerita que usa Kirsten hacia el final de la película, es igual a uno que realmente lució Diana Spencer pero el de ella era en tono rosa, el vestido de novia que diseñaron Elizabeth y David Emanuel, la chaqueta bomber (tan poco british que era casi una provocación cuando la llevaba en la vida real). Todas estas prendas pertenecen a la producción propia del film.

Hay otro look que se replicó especialmente: el del saco de tweed azul y falda plisada de seda negra. El abrigo original es de la colección Chanel prêt-à-porter otoño invierno 1990 y la pollera, de la misma línea, pero del año anterior.

otoño invierno 1990 y la pollera, de la misma línea, pero del año anterior. También hubo ropa prestada: en la película se usaron dos vestidos largos negros que forman parte de la Colección Patrimony de Chanel y fueron concedidas para el rodaje, uno de terciopelo negro de la colección Alta Costura otoño invierno 1983 y otro de 1988. También, se usaron anteojos de sol, carteras y joyas originales como el conjunto de pulsera y aros “Coco Crush” en oro amarillo de 18 quilates.

Fotos gentileza de Chanel

El arte de vestir la moda

A Krirsten Stewart le tocó ponerle el cuerpo. No solo trabajó su apariencia para encontrarse con Diana que quería representar, sino que apoyó la composición de su personaje en cómo se relacionaba con las prendes e, incluso, la actriz participó en el proceso de diseño de vestuario. El desafío era anclar el contraste entre la exuberante belleza exterior y el tomento interno, jugar con las apariencias como arma y también como jaula. Al referirse al vestido de organza, Kristen describió: “Un vestido desgarrador por lo hermoso que era. Ver a alguien en el piso del baño con ese vestido es realmente desgarrador. No te podés imaginar a alguien que no esté bien y se desmorone con un vestido tan espectacularmente hermoso, tan único e irrepetible”.

Para Jaqueline Durran, fue una prueba superada. “No tengo suficientes palabras de elogio. Kristen fue una estupenda colaboradora y actriz con quien trabajar”, contó y agregó: “La forma en que abordó el personaje de Diana y respondió al vestuario fue increíble. Hacía que el vestuario significara algo con el cambio más sutil”. Según el director Pablo Larraín, las pruebas de vestuario son hoy sus recuerdos preferidos de la producción: “Los momentos en que el personaje de Diana realmente cobró vida”.