¿Cómo será febrero 2022 de acuerdo a la numerología?

Febrero es el mes número “2″ y se trata de un mes que nos habla acerca de nuestras dificultades pero también nos invita a abrirnos emocionalmente, a confiar en nuestra intuición, a ser sensibles y abrir nuestros corazones. El “2″ es un dígito que nutre, que cuida y que protege. Todo lo que sentimos tiene que ver con este número. Además el “2″ es la madre y su regente la Luna. Su energía es netamente femenina y por eso es el refugio, el útero y el lugar donde nos sentimos a salvo. No le gusta el conflicto pero, al mismo tiempo, también expresa dependencia emocional y dudas.

El “2″ en el Tarot

Se trata de la carta de La Sacerdotisa y plantea el reto de profundizar, es decir, de mirar más allá de la situación obvia. Te pide que busques dentro tuyo, que te dejes guiar, aconsejar, que intuyas y que escuches a tu voz interior. La Sacerdotisa simboliza el aspecto subconsciente de la mente, el momento justo donde el tiempo, el espacio, y el concepto del “ego” quedan anulados.

Su función es la de recoger todos los deseos, pensamientos, conclusiones y sensaciones que se experimentan en la mente consciente. Representa nuestro tercer ojo y nos ayuda a captar todo a través de la intuición. Es una carta serena y equilibrada, todo lo hace con calma, poniendo paz y armonía. No es nada materialista, es sensual (pero no sexy) y sabe lo que quiere.

La Sacerdotisa está en todas las mujeres y surge cuando comprendemos el verdadero rol que buscamos o deseamos en una relación de oreja (ya sea con un hombre o con otra mujer). La carta habla de fecundidad, por lo que en ocasiones puede estar hablando de embarazo. Pero también puede representar a una amante. Muchas veces es una gran mamá o una muy buena amiga, aunque un poco distante, ya que su energía está muy relacionada con el silencio y la introspección.

Persefone. Foto: Canva

En la mitología griega

En la mitología la sacerdotista es Persefone y, en griego antiguo, sgnifica “la que lleva la muerte”. Ella es la reina del inframundo y guardiana de los secretos muertos. Hija de Zeus y Deméter, (“La Emperatriz” en tarot y diosa de la Primavera)

Su mito cuenta que fue raptada por Hades (hermano de Zeus y “La Muerte” en Tarot. Acompañada por varias ninfas mientras recolectaba flores en un campo, Perséfone vió a lo lejos algunos narcisos; caminó hacia ellos y, sin darse cuenta, perdió de vista a las ninfas. La tierra se abrió y del inframundo salió Hades, quien agarró a Pérsefone y la llevó con él. Las ninfas fueron castigadas siendo convertidas en sirenas y, al no poder encontrar a su hija, Deméter entro en depresión y descuido de los árboles y campos. Como los humanos se quedarían sin alimento y morirían de hambre, Zeus decidió enviar a Hermes (”El Mago” en tarot) en busca de Pérsefone. Hermes consiguió negociar con Hades, quien le dijo que solamente regresaría si no probaba ningún fruto del Tártaro, pero Perséfone no se pudo resistir a las provocaciones y -sin saber lo que le esperaba- comió seis semillas de granada (fruto prohibido).

Según lo griegos esta es la razón por la cual se crearon las estaciones del año. Cuando Perséfone estaba con su madre, las plantas florecían y los árboles daban frutos (primavera y verano), mientras que cuando Perséfone se encuentra en el inframundo el clima era frío, llueve y no hay frutos (otoño e invierno). A partir de entonces Perséfone fue considerada como la reina de los muertos, a quien se referían como “La Doncella” ya que no era seguro pronunciar su nombre en voz alta.