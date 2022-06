Conocé Hola Chola, el restaurante veggie que funciona en lo que antes era un garaje

Con una propuesta repleta de sabores, Hola Chola de Lucía Barbato es un restaurante vegetariano que funciona en lo que antes era un garaje . Gracias a su riquísimo menú y el ambiente chill que propone, visitarlo es una experiencia que no te podes perder.

¿Cómo empezó tu amor por la cocina?

Arrancó gracias a mi abuela, Chola, a quien recuerdo haciendo buñuelos de acelga en su casa ¡Eran riquísimos! También con mi mamá cocinando pizzas. Así que yo a los siete años ya me cocinaba y como en mi casa no había “cosas ricas”, yo mezclaba huevo, leche, harina y azúcar... y me salían unas tortas apelmazadas que a mí me parecían deliciosas.

¿En dónde ves tu mayor inspiración?

La verdad..., ¡en todos lados! Pero principalmente en salir a comer, en leer, en disfrutar videos y programas de otros cocineros y también en los mercados. A mí me activa mucho salir a comprar.

¿Cómo definirías tu estilo de cocina?

Siento que es un estilo súper relajado y al alcance de todos. Y hay algo a lo que personalmente le doy mucho valor, que es que todos los platos que están en Hola Chola son cosas que yo comería con gusto. Cosas que me tientan.

Lucía Barbat es la cocinera detrás de Hola Chola

Para el que vaya por primera vez a Hola Chola, ¿qué plato no se puede perder?

Obviamente el sándwich de gírgola. Es una milanesa de gírgola, que es un hongo, y lo armamos en un pan que tiene puré de papa. Además, lleva un alioli de ajo asado, rúcula, pickles de manzana, pepino, cebolla morada y stracciatella.

En la cocina de Lu..., ¿qué ingrediente no falta nunca?

Lo primero que se me viene a la cabeza es aceite de oliva y ajo. Poniéndome un poco más sofisticada, te diría la leche de coco y algunos curris que compro específicamente en un lugar que se llama Secretos y Sabores de la India.

Hola Chola está en Paroissien 1871 y abre desde miércoles a domingo de 12 a 16

Fotos de Ramiro González. Producción de Eileen Dragani

Su receta para hoy: Ensalada Tibia Verde Oriente

Para 2 porciones

¿Qué lleva?

150 g de mix de verdes

1 palta

¼ de cebolla morada

250 g de tofu

3 cdas. de fécula de maíz

Aceite de girasol

Pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo

Furikake

Sal y pimienta

Para el aderezo: 2 cdas. de salsa de soja / 1 cdita. de jugo de limón / 1 cda. de jugo de naranja / 1 cdita. de aceite de sésamo tostado / Chile fresco en rojadas y hojas de cilantro (opcionales) / Sal y pimienta

¿Cómo se hace?