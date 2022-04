Conoció a su marido en Tinder y hoy es la primera CEO de la aplicación de citas más popular del mundo: ¿quién es Renate Nyborg?

“Simplemente, di swipe a la derecha”, asegura Renate Nyborg (36). Hace siete años, la joven noruega sentía vergüenza de usar la aplicación de citas, pero una amiga la alentó a probarla y conoció a Greg, el francés que conquistó su corazón y hoy es su marido . Hasta ahí podría ser una historia de amor más en tiempos de redes sociales. Pero ella conquistó a la app. Renate es la primera CEO mujer de Tinder.

La mujer detrás de la app

Mitad noruega y mitad holandesa, estudió Filosofía en la Universidad de Cambridge, pero desde adolescente sentía atracción por la tecnología . Con el tiempo se transformó en una pasión. “Como estudiante aceptaba cualquier trabajo secundario relacionado con la tecnología móvil. Después de graduarme, entré en un trabajo que pagaba bien, pero no me interesaba. Hasta que el coach de la empresa me dijo: ‘¡Tus ojos se iluminan cuando hablas de Nokia! Confía en mí, a la larga esa pasión te llevará a la cima’”, contó Nyborg en una entrevista.

La joven dejó su trabajo estable y empezó a ofrecer sus servicios gratis. “Sin conocimientos de código, red, ni financiamiento, ¿por qué alguien querría contratarme? Resulta que hay muchas formas de entrada. En mi caso, había organizado eventos musicales que me llevaron a coorganizar el Twestival (‘Festival de Twitter’) y luego mi primer trabajo en una startup”, explicó.

Orientó toda su carrera al marketing y la creación de apps para celulares. Con solo 24 años se convirtió en directora de Edelman, una de las agencias de comunicación más grandes del mundo. Después, estuvo cuatro años en Apple, donde dirigió el negocio de suscripción europeo. Y también fundó sus propias compañías: Pleo, para la gestión de gastos y la app de meditación Headspace.

La primera directora de Tinder

En septiembre de 2021, Renate se convirtió en CEO de la aplicación de citas más popular y la primera mujer en liderarla. El flechazo fue casi instantáneo, porque Nyborg solo llevaba seis meses como directora general de los mercados de Europa, Oriente Medio y África de la empresa. “Fue la primera vez que un proceso de contratación me dio esa sensación de aleteo de mariposas. Conocí a personas súper inteligentes que crearon un entorno en el que realmente podíamos averiguar si queríamos las mismas cosas”, relata en su cuenta de Medium.

Tinder resultó ser su trabajo soñado. Nyborg sostiene que su misión es llevar la magia de la conexión humana a cada persona y crear formas innovadoras de interactuar con otros miembros . “Tinder es una marca que representa algo. Tiene un historial de apoyar objetivos como Swipe the Vote (para educar a los jóvenes sobre el voto) o nuestra campaña para apoyar la Ley de Igualdad que protege a la comunidad LGBTQ de la discriminación”, declara.

Liderazgo femenino

Cuando se graduó de Cambridge a los 20 años, su jefe le dijo que necesitaba vestirse y actuar como mayor para que la tomaran en serio. Después de gastar cientos de libras en trajes y hombreras, finalmente confió en que su historial hablaba más que los trajes de poder . “Fue autolimitante. Cuando Edelman me contrató yo era su Directora más joven, y en lugar de usarlo como una oportunidad para entrenar a otros jóvenes, me escondí detrás de las perlas. Hoy creo que es necesario aceptar las diferencias. Necesitamos modelos a seguir diversos”, confiesa.

Una de sus mentoras fue Eileen Burbidge, líder de productos en Apple y Microsoft, y de las primeras inversionistas femeninas en Europa. “Eileen jugó un papel importante en el impulso del negocio, mientras mantiene a una familia de cinco, y siempre ha sido humana y divertida”, admira Nyborg. Y esas cualidades también las sostiene hoy Renate en su rol.

Además de ser una fanática de la tecnología y los medios, ama la música, esquiar, correr y conectar con buenas personas. Vive con su marido y los tres hijos de él en Suiza, y es una referente indiscutida de tecnología. “¡Hablemos de la experiencia femenina! Empoderar a las mujeres es un deporte de equipo. Al educar proactivamente podemos crear las condiciones adecuadas”, proclama.