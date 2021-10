Copa menstrual: cuáles son las opciones en el mercado y qué tenés que saber para elegir la tuya

Seguramente ya escuchaste hablar de la copa menstrual. Incluso, si aún no la probaste, ya sabés que se trata de un método de gestión menstrual respetuoso con nuestro cuerpo porque no altera el pH vaginal ni la flora protectora. Además, es amigable con el medio ambiente porque es sustentable y reutilizable. Pero si todavía no la probaste o si la probaste y querés hacer una elección más a largo plazo, te contamos algunas cosas que tenés que tener en cuenta.

La primera es mirar los detalles sobre componentes y testeos; hay que prestar atención a la presencia de cualquier metal como cadmio, plomo, cromo o mercurio, así como a los análisis sobre irritabilidad, citotoxicidad y microorganismos. En segundo lugar, hay que considerar el material. Por lo general, las copas están hechas con silicona de grado médico, pero es un plus conocer más sobre la fabricación del producto.

Por último, es clave tener paciencia. Empezar a utilizar la copa es un cambio y, como todo cambio, requiere cierta adaptación. Se calcula que esto te va a llevar entre 3 y 4 períodos. Y, por supuesto, en caso de haber dado a luz recientemente o de manifestar algún tipo de síntoma, es mejor consultar al médico.

Qué opciones existen

Asana

Precio : $1599

: $1599 Tiene 3 modelos: curva (ideal para mujeres muy activas), recta (para principiantes) o mini (que está buena para adolescentes). Los 3 incluyen el esterilizador. Además, a partir de un algoritmo que combina experiencias de usuarias, la marca desarrolló un test rápido que te recomienda el talle y modelo ideal para vos.

Evacopa

Precio : $1594

: $1594 Es de Elea, la marca de Evatest. Viene en 3 talles dependiendo de si tuviste hijos o no y si fueron por parto vaginal o cesárea. Está recomendada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA). Es apta para veganos y tiene 10 años de duración. En la web encontrás una calculadora para ver tu huella ambiental.

Enjoy

Precio :

: Hipoalergénica, está fabricada de silicona médica. No produce alergias, sequedad, hongos, irritaciones ni picazón. Esta copa viene en talle único de 40 mm de diámetro. Tiene hoyuelos para facilitar su extracción y un agarre con forma de lunita. Podés tenerla puesta hasta 12 h, incluso de noche.

Fleurity (copa menstrual)

Precio : $1997

: $1997 Ofrece 3 tamaños diferentes: según hayas tenido o no hijos, hayas tenido o no relaciones sexuales y de acuerdo a tu edad. Dura hasta 10 años y puede permanecer puesta hasta por 12 h. Vienen con vaso esterilizador (con lo cual te olvidás de tener que hervirla) y con aplicador. Un accesorio clave, sobre todo cuando no estás muy canchera.

Fleurity (disco menstrual)

Precio : $1997

: $1997 Con forma de disco, es perfecta para las principiantes, pero también es ideal porque es la única que permite mantener relaciones sexuales con penetración mientras estás menstruando, con lo cual es la más novedosa. También se recomienda en casos de suelo pélvico debilitado, prolapso en grado leve y un cuello uterino corto.

Cocoon

Precio : $1750

: $1750 Viene en 2 talles y 4 colores (celeste, fucsia, amarillo y transparente). El agarre es con bolita. Es de fabricación nacional y tiene una duración de 10 años. El set básico viene con la copa y su bolsita, pero en su sitio podés elegir entre diferentes opciones que combinan productos como el vaso esterilizador o toallitas ecológicas.

Naturcup

Precio : $4200

: $4200 Viene en 3 talles, dependiendo de si tuviste parto natural, cesárea o no tuviste parto. Es importada de España. El agarre es con bolita. Es vegana y cuenta con certificados de la Food and Drug Administration (FDA), ISO 13485 y también de la ANMAT. Viene con vaso esterilizador.

Maggacup

Precio : $1500

: $1500 No testeada en animales, brinda protección hasta por 12 horas y viene en 3 talles. Dura hasta 10 años. Es de fabricación nacional y cuenta con certificación de ANMAT, de la facultad de Bioquímica de la UBA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Todos los meses realiza donaciones de copas menstruales a varias instituciones.

Sus principales ventajas

Disminuye el uso y los desechos de los productos descartables . Se calcula que una mujer utiliza a lo largo de su vida 9600 toallitas y tampones, con lo que se generan 135 mil millones de kilos de basura no reciclable.

. Se calcula que una mujer utiliza a lo largo de su vida 9600 toallitas y tampones, con lo que se generan 135 mil millones de kilos de basura no reciclable. Es económica . La comprás una sola vez y, como te puede durar hasta 10 años, se calcula que en un máximo de 6 meses amortizás la compra.

. La comprás una sola vez y, como te puede durar hasta 10 años, se calcula que en un máximo de 6 meses amortizás la compra. Podés tenerla colocada hasta por 12 horas . Por supuesto que esto depende de tu preferencia, tu nivel de sangrado y la actividad que realices. Pero para que tengas una referencia, con los tampones o apósitos, en general, no pasan más de 4 horas entre cambio y cambio.

. Por supuesto que esto depende de tu preferencia, tu nivel de sangrado y la actividad que realices. Pero para que tengas una referencia, con los tampones o apósitos, en general, no pasan más de 4 horas entre cambio y cambio. No puede llenarse . En promedio, una mujer pierde a lo largo de su período entre 30 y 60 ml de sangre menstrual y las copas tienen más capacidad.

. En promedio, una mujer pierde a lo largo de su período entre 30 y 60 ml de sangre menstrual y las copas tienen más capacidad. Hay menos riesgo de vaginitis y vaginosis bacteriana que con los productos tradicionales. Estos tienen materiales químicos absorbentes y están compuestos de plásticos que pueden incrementar el riesgo de vulvovaginitis.

¿Qué cuidados tenés que tener?

Por: Dra. Vilma Rosciszewski, médica ginecóloga. Instagram: @ginecoyvos

Una reciente revisión de más de 700 artículos y estudios sobre la copa menstrual confirmó que es un excelente método de higiene, aunque se registraron algunos casos de shock tóxico. Sin embargo, es poco representativo (2,25 de cada 100 mil usuarias), incluso hay estudios realizados en África que marcan que aun ante la imposibilidad de higienizar debidamente la copa, los casos son bajos. Es decir que es un producto seguro y con una aceptación alta (de entre el 35 y el 90%). Igualmente, es importante cumplir con las recomendaciones de los fabricantes y es clave no usarla si la vagina está irritada, no equilibrada en pH, si hay cándida o si molesta. Del mismo modo, se recomienda recurrir a una guardia si no se la puede retirar, además de tener cuidado, en caso de tener un DIU puesto, de no retirarlo al sacarse la copa. Respecto a las dificultades relacionadas con esto último y con la manipulación, se estima que lleva aproximadamente 3 períodos acostumbrarse al uso de la copa, pero, en general, más del 50% de las mujeres continúan utilizándola. Finalmente, creo que la “gestión” de la copa es algo sumamente positivo porque involucra el autoconocimiento: hay que introducir el dedo y conocer cómo está el útero. Eso, sin duda, genera empoderamiento y una sexualidad más libre y sin tabúes.