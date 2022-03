Cortes, peinados y colores de pelo que serán tendencia este invierno 2022

Con la llegada de la temporada de invierno 2022, te adelantamos lo que serán las tendencias en cortes, colores y peinados, para todas las que buscan un cambio y verse diferente.

Martín Ghione, experto colorista de Issue, marca de Godrej Argentina, nos cuenta que a su criterio el gran hit 2022 es el cabello muy corto y el rapado con colores fantasía. Para quienes no se atreven a tanto, aquí otras opciones:

Balayage es la palabra que se seguirá escuchando como tendencia de técnica de color todo este año 2022 y que consiste en un degradé de tonos efecto iluminaciones, lo que otorga claridad desde arriba o medias a puntas.

El balayage se seguirá viendo como tendencia de técnica de color: es el degradé de efecto iluminaciones.

Los flequillos sí o sí. Son tendencia en este invierno. Se puede generar un gran cambio en el look solo con este corte. Hay muchos estilos y formas, como por ejemplo: flequillo clásico, que debe llegar hasta debajo de las cejas, puede ser súper recto o con puntas con pico, lo que rompe la rigidez del anterior. Puede ser tupido o no, eso va a depender de cada tipo de cabello y de la facilidad en peinarlo. Flequillo curvo: entre los tipos de flequillo más tradicionales están los que ocupan toda la frente y se llevan algo más corto en el centro y más largo hacia la sien. Pero en este caso la curva es más larga y notoria. A la altura de la nariz, este flequillo curvado sube alrededor de un centímetro sobre la frente y deja más aire arriba de las cejas. Mechones laterales. Este corte es ideal para las que no se animan a un cambio muy rotundo o nunca se hicieron un flequillo. Tiene diferentes largos, más corto adelante hasta tocar el tabique de la nariz o más largo y se va alargando hasta los pómulos.

Son tendencia en este invierno. Se puede generar un gran cambio en el look solo con este corte. Hay muchos estilos y formas, como por ejemplo: que debe llegar hasta debajo de las cejas, puede ser súper recto o con puntas con pico, lo que rompe la rigidez del anterior. Puede ser tupido o no, eso va a depender de cada tipo de cabello y de la facilidad en peinarlo. entre los tipos de flequillo más tradicionales están los que ocupan toda la frente y se llevan algo más corto en el centro y más largo hacia la sien. Pero en este caso la curva es más larga y notoria. A la altura de la nariz, este flequillo curvado sube alrededor de un centímetro sobre la frente y deja más aire arriba de las cejas. Este corte es ideal para las que no se animan a un cambio muy rotundo o nunca se hicieron un flequillo. Tiene diferentes largos, más corto adelante hasta tocar el tabique de la nariz o más largo y se va alargando hasta los pómulos. Mullet. Corte tendencia de los años 70 y 90. Consiste en un corte más corto desde la frente, dejando más largo el pelo en la nuca. Queda muy bien tanto en cabellos lacios como con rulos; y siempre que se aplican productos de style se pueden lucir muy bien.

Corte tendencia de los años 70 y 90. Consiste en un corte más corto desde la frente, dejando más largo el pelo en la nuca. Queda muy bien tanto en cabellos lacios como con rulos; y siempre que se aplican productos de style se pueden lucir muy bien. Cabello largo. Desde los hombros hasta la cintura y con movimiento. El corte en capas, pero no muy cortas desde arriba. Ideal para cabellos muy lacios y finitos que quieren darle un poco de volumen o para cabellos con mucho peso para darle este movimiento o con rulos, ya que los definen mejor.

El corte mullet, que fue tendencia de los años 70 y 90, vuelve este invierno.

Qué se viene en colores

No se van a usar más los colores plenos y naturales, sino que adquieren más lugar los colores con matices. También, los tonos fantasía en gama de rosas este invierno: ¡eso se viene con todo! Para las que buscan un estilo más romántico, los colores de tendencia son los tonos cobres, más intensos o profundos, pero en todas sus gamas. Se trata de colores que aportan mucha calidez al rostro.

Otro color tendencia es el tono uva o violáceo, un matiz violeta con destellos rojizos. Y, para las clásicas del rubio, esta temporada vuelven las gamas de los tonos cenizas.

Cuáles serán los peinados top

Volvieron los peinados recogidos y con muchas variantes: algunas reversionadas a los finales de los años 90 con un efecto tirante y bien chato en la parte de adelante y, en la parte de la nuca, mechones disparados muy relajados.

También, los peinados más románticos con todo el cabello levantado, pero nada tirante con algunas mechas sueltas al rostro. Puede ser a la nuca o un poco más arriba, pero eso sí los protagonistas, además, son los accesorios en el cabello como hebillas con brillos, con perlas o arreglos naturales.

La Raya al medio es súper tendencia. Se puede aplicar gel solamente en la parte de arriba dando un efecto wet o spray para que quede bien chato y bajar el frizz. El resto del cabello bien lacio o con ondas que pueden ser armadas o naturales.

La cola de caballo alta y ¡bien tirante! Para mayor fijación y efectos más duraderos usar gel o spray para ordenar todos los cabellos y para más prolijidad usar gomita o colita bien finita. Luego, con un mechón de cabello, envolver la gomita para ocultarla.

“El corte de pelo marca el estilo de cada persona, por eso no es fundamental el tipo de rostro de la persona o edad para hacerse un cambio de look, sino el tipo de cabello. No es lo mismo una persona con cabello lacio con poco volumen que una que tiene lacio, pero con mucho cabello y pesado, la que tiene ondas o rulos, las que les gustan esas ondas y las que no. Además, hay un factor fundamental, el tiempo que uno tiene para peinarse, ponerse productos, etc. A partir de ese diagnóstico se evalúa tu corte de pelo ideal”, explica Ghione.

Lo que se va. Cortes rectos como los bob traditional o carré y las melenas muy largas y tonos naturales en los cabellos.