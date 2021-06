Crearon una línea de esmaltes veganos y son los principales proveedores de varias grandes marcas

“Cuando papá murió, nos dejó unas máquinas industriales y el espíritu emprendedor”, afirman Romina y María Iglesias Masello, fundadoras de Beauticool, una marca argentina de cosmética vegana. “Conocimos el quitaesmalte express por una prima, que lo había traído de Europa. No existía en Argentina y con nuestras máquinas lo podíamos hacer”, cuentan. La empresa, que se convirtió en el negocio familiar, logró posicionarse en el mercado y hoy no solo producen Beauticool, sino que son fabricantes de marca propia para grandes retailers como Farmacity, Falabella y Morph.

“Hace ocho años no existía esta movida del veganismo como ahora. A mí cualquier cosa me genera alergia y necesitaba productos para mi piel. Entonces, desde ese lugar, empecé a buscar aquellos que fueran amigables con el medio ambiente y con las pieles, que no generaran algo malo a nadie, incluso los animales”, explica Romina. Empezaron con el quitaesmaltes y ampliaron hasta tener toda una línea para uñas, 100% hipoalergénicos. Todos sus proveedores cuentan con certificación vegana y Beauticool espera tener la suya hacia fin de año. “Todo está testeado. Nunca sacrificamos la calidad de los insumos, a pesar de haber pasado por situaciones adversas. Eso nos vale con los clientes. Jamás hemos tenido un solo problema de calidad y de las entregas. Somos muy respetuosos de lo que hacemos”, señalan.

Los desafíos

“El desafío más grande que tuvimos a lo largo de todos estos años, y a pesar de los altibajos del país, fue hacernos un lugar dentro de un mercado con primerísimas marcas”, asegura María. Al principio, con el quitaesmalte express, lo que más costaba era que la gente entendiera de qué se trataba. Si bien tenían planeada una gran campaña de comunicación para arrancar, se les cayó el inversor y recién dos años después pudieron hacer comunicación masiva. Por una nota en una revista dominical, la cantidad de cajas que vendían en un mes pasaron a venderlas en un día.

Con los esmaltes, el desafío fue posicionarse dentro de un mercado saturado. Una de las claves fue enfocarse en un nicho: una marca vegana, libre de gluten, que cuida el medioambiente y la piel. “Fuimos buscando lo mejor dentro de cada rubro. Teníamos la idea y estaba la necesidad del mercado también. Arrancamos en paralelo con Beauticool y Studio 9, la marca que hacemos para Farmacity. A partir de ahí, empezamos a tener demanda de otras cadenas. Hoy estamos en lugares estratégicos en cuanto a vidriera, como los aeropuertos”, señalan.

Productos veganos, cruelty free y libres de gluten.

Los consejos de Romina

“Para ser emprendedor necesitás tener cierto bichito que te lleve a buscar. Emprender no es solo hacer y facturar, es también capacitarse y tener un temperamento que te permita bancar los meses difíciles. Porque hay meses que son bárbaros y otros que no cobrás. Emprender es eso también.”

“Hay que saber a quién escuchar, porque la gente habla desde su lugar y no siempre tiene idea de qué es emprender. Buscá consejos de alguien con más experiencia y que aporte la mirada externa, para ver lo que a vos se te escapa, al estar tan metida en el proyecto.”

“Hay que capacitarse constantemente, buscar sobre el tema que desarrollás y de emprendedores en general. Hay mucha bibliografía, mucho para ver.”

“ No podés estar 24 horas trabajando. Tenés que dejar un horario para trabajar y otro para tu vida personal. Hay que poder manejar ese equilibrio .”

“Cuando desarrollás un producto para un cliente, tenés que estar a la altura. Hay que hacer las cosas bien y amoldarse a lo que te pida para construir una relación a largo plazo.”

En números

Inversión inicial: $100.000

3 líneas de productos: Express, 10 Free y Go Perfect

líneas de productos: Express, 10 Free y Go Perfect 5 variedades de quitaesmalte y 12 colores de esmaltes

variedades de quitaesmalte y colores de esmaltes + 800 puntos de venta entre Farmacity, Shop Gallery y Gate 7/24

puntos de venta entre Farmacity, Shop Gallery y Gate 7/24 Entre $85 y $410 es el precio de los productos

y es el precio de los productos 7 clientes para los que desarrollan marca propia