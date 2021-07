Crearon una plataforma que mide y compensa la huella de carbono

¿Por qué las grandes empresas pueden medir su huella de carbono y las personas o pequeñas empresas no? Esta fue la pregunta que guió a los fundadores de The Carbon Sink. Hace más de quince años que Federico Moyano se dedica a la medición para corporaciones y Sebastián Fragni a desarrollar proyectos forestales para fijación de carbono. En 2021 decidieron unir fuerzas y crearon un sistema online para medir y compensar la huella de carbono de forma fácil y rápida. “Nace con el propósito de democratizar esta posibilidad. La huella de carbono es un cálculo de los residuos gaseosos. Es bastante complejo y sofisticado de lograr. Lo que hicimos fue poner al alcance de la mano este proceso. La idea es que midas tu huella y la compenses con la compra de bonos de carbono en no más de 20 minutos”, explica Sebastián.

Uno de los grandes diferenciales es que los bonos son de proyectos en Latinoamérica. Esto impacta directamente en el continente, porque el 80% del valor de venta queda en el proyecto. “El problema es de todos, no solo de las grandes corporaciones. The Carbon Sink trae una solución regional y pone este tema en agenda, pero bajado a tierra. Si te preocupa la crisis climática, se te acabaron las excusas, tenés una calculadora y tenés opciones de compensación”, asegura.

¿Cómo funciona?

Las pymes ahora también pueden medir su huella de carbono.

La medición de la huella es gratuita para PyMES e individuos , que luego tienen la opción de comprar distintos bonos, basados en proyectos de carbono de alta calidad e impacto en la región. ¿Cuáles? Plantaciones forestales, desarrollo y mejoras de un bosque nativo para evitar su deforestación, energías renovables que sustituyen los combustibles fósiles, proyectos energéticos que utilizan biomasa forestal, entre otros. “Todo ese proceso es súper complejo, lleva años de certificación, de estándares, de desarrollo del proyecto, que termina monetizado en un certificado o bono de carbono”, señala Sebastián.

A través de un sistema de pricing, se forman los precios por tipos de tecnología y antigüedad. “Los proyectos forestales son los que mejor ranquean, por todos los co-beneficios que implican en materia social y de biodiversidad”, afirma. Por cada tonelada de carbono comercializada, The Carbon Sink se queda con un porcentaje de la venta y el resto va para el propietario del proyecto. El modelo de negocios se basa en tres verticales: el retail de bonos con la calculadora para pequeños y medianos clientes; la generación de herramientas customizadas de medición de la huella de carbono para grandes empresas; y la opción de desarrollo de trading para valorizar los bonos de la región.

“Trabajamos en el mercado voluntario, en donde hay ciertas empresas que deciden compensar sus emisiones de carbono por varios motivos: por eficiencia, por demanda de consumidores responsables, por ingreso al mercado, por convicción propia y por anticiparse a futuras regulaciones. El impuesto al carbono es una medida que se viene. La sustentabilidad es clave para cambiar la forma de hacer los negocios. Hoy no se pueden hacer de otra manera”, sostiene.

Los consejos de Sebastián

“Si estás convencido, dale para adelante. En cualquier emprendimiento la perseverancia es fundamental”.

“Tener un plan es indispensable, pero hay que saber adaptarse a los cambios, todo el tiempo.”

“Identificá un problema y tratá de construir una solución para eso.”

“Si querés que tu emprendimiento sea sustentable, empezá a ser criterioso con el uso de transporte y energía. Otra de las claves es consumir de cercanía. Hacer eso baja sustancialmente la huella de carbono.”

En números

Inversión inicial : U$S 250.000 en portfolio de créditos de carbono

: U$S 250.000 en portfolio de créditos de carbono + 30.000 bonos certificados, que equivalen a 5.900 toneladas de Co2

bonos certificados, que equivalen a toneladas de Co2 6 proyectos para compensar las emisiones

proyectos para compensar las emisiones Alianza con 9 empresas

empresas Facturación proyectada para este año: U$S 150.000

4 personas trabajan en el emprendimiento

personas trabajan en el emprendimiento 15 minutos lleva cargar la información para calcular la huella de carbono en la web