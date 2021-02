Durante la cuarentena creó mats sustentables y facturó 12 millones

Lucía Denevi lanzó House of Mats una semana antes de la cuarentena. Contra todos los pronósticos, el aislamiento le jugó a favor, porque muchas personas se volcaron al yoga y encontraron, en sus productos, originalidad, funcionalidad y sustentabilidad. Además, la emprendedora cuenta que con la pandemia se abrió un nuevo paradigma: pensar el mat como una extensión del propio cuerpo.

El primer salto cuántico de Lucía (37) fue dejar la abogacía y pasar al mundo de la moda. Por años trabajó como productora integral de una reconocida marca. El segundo salto fue soltar su trabajo fijo y dedicarse a emprender. “Un día, en mi clase de yoga pensé: qué bueno sería estar en un postura y ver una imagen que me guste, o hacer equilibrio y tener un punto de atención que me potencie la práctica, la haga más linda. Empecé a investigar qué había. No quería generar algo masivo, porque mi intención era que el mat tuviera la personalidad de su dueño”, asegura.

Así nació House of Mats. El objetivo es que este elemento se vuelva una prenda de deseo, como unas zapatillas o una remera. “Quiero que el mat potencie los sentidos. Por eso, la idea y la oferta es muy personalizada”, señala.

Slow fashion

Mats personalizados, para todos los gustos.

Cuando trabajaba en moda, la anticipación de las temporadas y el rápido descarte le hacían ruido. Aprender a trabajar en equipo y respetar los tiempos de todos la llevó al concepto de slow fashion para crear sus mats. Eligió la producción on demand, más cara y lenta, pero que evita la sobreproducción. La idea es comprar menos y mejor.

En sus mats convergen la calidad con la responsabilidad en la producción. No tienen tóxicos y son de larga durabilidad, están certificados como libres de ftalatos y de látex (P16 Free). “Sería mucho más simple si hiciera mil mats de flores, pero no sé quién va a querer tantos. De esta manera, toma más tiempo y trabajo, pero se involucra al consumidor en el proceso”, explica Lucía.

¿Cómo lo hizo?

Los diseños son únicos y el material, sustentable.

Al principio, confeccionó algunos mats con residuos sólidos urbanos, pero se dio cuenta de que la durabilidad no era la esperada y se terminaban desechando. Estudió muchas muestras, indagó en certificaciones y llegó hasta el producto actual. Involucró diseñadores, ilustradores y artistas para armar sus colecciones. Hoy tiene tres líneas: Home originals, modelos especiales hechos para House of Mats; diseños de autor, ilustradores con nombre y apellido; y estampados, con más de 300 opciones para elegir.

Con los mats en depósito a principios de marzo, Lucía se vio ante el desafío de cómo hacer para venderlos sin que los clientes pudieran tocarlos. Envió mats a fotógrafos y amigos para los primeros contenidos. Luego se sumaron comunicadoras e influencers. “El contenido y la comunicación son las dos herramientas que hicieron que la marca crezca durante la pandemia”, reconoce.

La filosofía detrás de la marca

House of Mats propone una reeducación: tomar el mat como extensión del propio cuerpo. Ya no es genérico, sino que es un bien propio, que lleva la identidad del dueño, que lo cuida. No absorbe la humedad, por lo que no genera bacterias. “Hay que ser conscientes de que está en contacto con la piel y de que ya no se puede usar uno random de una pila, que usó otra gente”, define.

Los consejos de Lucía

Saber qué querés hacer y por qué. Si lo hacés por hobbie, para ganar plata, o para estabilidad emocional.

Tener un buen relato. Detrás de cada producto, hay un montón de cosas que la gente tal vez ni se detiene a pensar.

Ver cómo y con quiénes comunicar.

Como uno es, son el producto y el concepto.

La generosidad es fundamental. Hay pequeñas alianzas que empujan. Pasá datos, intercambiá proveedores e, incluso, clientes.

En números

Inversión inicial: $200.000

Facturación anual (bruto): $12.000.000

Precio de los mats: entre $10.000 y $14.000.

1 año en el mercado.

4000 nuevos seguidores por semana en Instagram