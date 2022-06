Creó una comunidad digital sobre maternidad y hoy tiene más de 80.000 seguidores: “Nunca lo pensé con un objetivo laboral, buscaba un lugar de pertenencia”

Hace doce años Juliana León sentía que todo lo que veía en los blogs de maternidad giraba en torno al mundo de los bebés . Faltaban mamás que hablaran de chicos más grandes, escuela, piojos, pijamadas. Al no encontrar lo que buscaba, decidió crear “Madre in Argentina”.

Era el 2011, Juliana León tenía a Nina de ocho y Violeta de once, y trabajaba en el restaurante de su marido, el chef Santiago Giorgini. “Cuando la más chiquita entró a sala de dos, terminó mi momento de maternidad full time. Necesitaba trabajar con adultos. Estuve seis años en el restaurante. Fue una experiencia hermosa, pero sentía que me faltaba algo y me preguntaba qué era”, cuenta.

Distraída con la vida cotidiana y el trabajo, un día Nina le preguntó qué había estudiado. Juliana le contó de su pasión por las letras desde chica, de sus estudios de guion y su pasión por la escritura. “¿Y por qué, si estudiste todas esas cosas, trabajás en un restaurante?”, volvió a inquirir la pequeña. Fue como una bala.

Dedicarse a escribir

Desde que habían nacido sus hijas, Juliana leía blogs de maternidad españoles. En especial, cuando empezaron a crecer, necesitaba compartir experiencias con otras mamás. Pero había algo de la diferencia de idiosincracia que no terminaba de encajar. Así que decidió armar un blog para mamás argentinas, donde se tocaran temáticas de los chicos y chicas de la edad de sus hijas (escuela, piojos, pijamadas) . Primero presentó el proyecto a una revista. “Estaba re contenta, porque era la primer puerta que había golpeado. Después hubo cambios en la dirección y quedó en la nada. Me frustré un montón. Entonces, mi marido me dijo: ‘¿Por qué tenés que esperar a que otros te llamen y te convoquen?”, recuerda.

Así, la retó a escribir cuarenta posteos. En solo tres días, Juliana completó la apuesta y abrió un blogspot con el nombre “Madre in Argentina” . “Nunca lo pensé con un objetivo comercial o laboral, buscaba un lugar de pertenencia y una charla con otras mamás en la misma situación. Realmente entré por primera vez como alguien que tira un mensaje en al mar. No espera nada, simplemente quería darme el gusto de escribir”, explica. Durante cuatro años, el blog fue anónimo, pero aún así le abrió posibilidades laborales. Al poco tiempo, la convocaron de Para Ti Mamá para hacer una columna, que escribió durante siete años. También la contrataron para escribir guiones sobre maternidad para Fox, y crear un blog sobre la temática para una empresa multinacional.

Con el desembarco en las redes sociales, Juliana tuvo que hacerse cargo de su vocación. La comunidad empezó a crecer y hoy cuenta con más de ochenta mil seguidores. “Tuve que dejar de ser anónima, pero fue lo que convirtió esa pasión en un trabajo. Me di cuenta de que no me importaba el anonimato, yo quería que creciera la comunidad. Siempre busqué sentirme parte de algo grande y hacer sentir eso a las demás”, confiesa.

Maternar jóvenes adultas

Sus hijas crecieron y tanto el contenido de la cuenta, como su papel en ella también varió. “Antes eran las musas inspiradoras. Ahora, las chicas – que tienen 19 y 21 años- pasaron a tener un papel más participativo, aparecen en algún reel y me ayudan a editar fotos o videos”, señala Juliana. Si bien al principio su escritura y su tiempo estaban enfocados 100% a la maternidad, hoy la influencer reconoce que pudo hacerse cargo de sus propios intereses.