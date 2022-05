¿Cuál es el impacto de Mercurio retrógrado según tu signo?

Mercurio, el planeta de la comunicación, comenzó ayer -martes 10- su famosa retrogradación en el signo de Géminis . Lo primero que tenés que saber es, ¡no hay nada que temer! Mercurio retrograda tres veces al año desde que naciste y lo sobreviviste a esto muchas veces. Sumada a la información de esta guía, vas a poder navegar la niebla mental como un marinero experto.

En esta oportunidad, Mercurio retrograda desde el 10 de mayo hasta el 3 de junio y todo lo que tiene que ver con la mente, el lenguaje, las comunicaciones, las relaciones entre pares y el comercio se alertagan para que podamos revisar cosas que hayan quedado pendientes al andar demasiado rápido por la vida. También, pueden reaperecer personajes y situaciones del pasado para que les demos un cierre.

Vamos a estar con la mirada y la mente puesta en nuestro interior y es por este motivo que se nos puedan escapar algunas cositas del afuera. Como todo tránsito astrológico tiene sus pros y sus contras a tener en cuenta de acuerdo a tu signo solar y/o ascendente:

ARIES

Si sos de Aries prestá especial atención a como te comunicás con vos mismo . Soles tener un sargento adentro que no para de darte órdenes y te mantiene en acción sin espacio para la reflexión. Esto puede ser favorable para iniciar y liderar pero no lo es para lo emocional que queda siempre para lo último limitando tu capacidad de dar y recibir amor. Tomate el tiempo para registrar como impacta en tu vida la presencia de esa voz tan rígida .

Sí a : reprogramar tu mente.

: reprogramar tu mente. No a: mandar mensajes a la persona equivocada.

TAURO

Si sos de Tauro se vienen semanas para revisar si tu valor propio se ve espejado en tu billetera . Venís soltando muchas cosas y puede que hayas descuidado tu economía en el proceso. Es hora de invertir en vos y en cambiar esas creencias limitantes sobre tu acceso a la abundancia . No inicies negocios, ni hagas movimientos grande de dinero. Puede haber demoras en pagos y malentendidos generales.

Sí a : revisar que necesitás decirte para crear la realidad financiera que deseas.

: revisar que necesitás decirte para crear la realidad financiera que deseas. No a: invertir

GÉMINIS

Si sos de Géminis, este Mercurio retrógrado lo vas a sentir de forma muy personal . Viene para que te quede claro, de una vez por todas, que no sos solo tu mente. Mantener un equilibrio depende también de tu salud corporal y de alimentar tu vida espeiritual. Puede que pises el palito de nuevo y vuelvas con ese ex, te olvides de tu cuerpo y/o no escuches a tu emoción . Si esto sucede, tomatelo como una despedida, es para que desagotes la experiencia. Vas a estar revisando tanto tu imagen como tu forma de proyectarte a futuro.

Si a : practicar la escucha

: practicar la escucha No a: quedarte en el ruido mental

CÁNCER

Si sos de Cáncer, Mercurio retrógrado se va a meter en tus sueños . Puede que duermas peor y tengas que ajustar tus rutinas para lograr descansar. También, te toca revisar aquellos arquetipos inconscientes que gobiernan tu vida. ¿Cuáles son? ¿¿Estás viviendo tu propia historia o encarnando la de algún antepasado? Es momento de abrir los ojos, sobretodo el de la intuición que ahí reside tu mayor inteligencia.

Sí a : llevar un diario de sueños

: llevar un diario de sueños No a: tomar decisiones importantes

LEO

Si sos de Leo este tránsito va a estar generando interferencia en todo lo ligado a grupos, equipos y redes . Esta retrogradación te invita a reflexionar sobre tu capacidad de vincularte de igual a igual y la famosa soledad del líder. También, hay ideales que necesitan ser dejados de lado aunque duela porque no los estás pudiendo llevar a la realidad.

Sí a : pasar más tiempo a solas

: pasar más tiempo a solas No a: proponerte como gestor de actividades grupales

VIRGO

Si sos de Virgo, separate tiempo extra para lidiar con posibles retrasos y fallas en todo lo referido a lo laboral . Acá se te está invitando a que revises que está pasando con tu forma de comunicarte profesionalmente y que resultados estás obteniendo. La energía de Virgo suele dispersarse facilmente deteniéndose demasiado en los detalles sin dejar lugar para una visión más global .

Sí a : reorganizar tu rutina laboral

: reorganizar tu rutina laboral No a: llenarte la agenda de cosas

LIBRA

Si sos de Libra, este es el momento de rever temas de viajes y estudios. Prestá atención al presupuesto necesario para llevarlas a cabo y si vale la pena invertir en eso en este momento. También, este Mercurio retro te propone ir un poco más profundo en tus creencias y tu propósito. Aprovechá para trabajar en tu merecimiento .

Sí a : esperar para confirmar ese posgrado

: esperar para confirmar ese posgrado No a: comprar un viaje

ESCORPIO

Si sos de Escorpio, vas a sentir una mayor necesidad de meterte en tus profundidades para poder soltar apegos . Solés aferrarte a las relaciones creyendo que siempre se puede trabajar en ellas para mejorarlas y no siempre es el caso. Mercurio retro transita tu zona de herencias, tanto emocionales como materiales, y puede haber cosas a resolver con estos temas.

Si a : terapias para cerrar ciclos

: terapias para cerrar ciclos No a: enroscarte mentalmente

SAGITARIO

Si sos de Sagitario, vas a verte con tus problemas de comunicación de frente, ya que transita tu zona de pareja y socios . Prestá atención a lo que te enoja de estas relaciones ya que van a ser un fiel espejo del cual aprender. Todo problema es un problema de comunicación es el mantra para las próximas tres semanas . ¡Atento a la vuelta de amores del pasado!

Si a : tener conversaciones pendientes con tu pareja

: tener conversaciones pendientes con tu pareja No a: iniciar proyectos nuevos en sociedades

CAPRICORNIO

Si sos de Capricornio, puede que tu rutina se desorganice bastante con este tránsito , confiá en que es para que puedas volver a armarla teniendo en cuenta lo que es mejor para tu salud. Buen momento para retomar análisis y terapias corporales que hayan quedado pospuestas por falta de tiempo.

Sí a : poner el foco en entender tu cuerpo como un sistema

: poner el foco en entender tu cuerpo como un sistema No a: sobrecargarte de tareas

ACUARIO

Si sos de Acuario es posible que sientas una baja de energía en tus pasiones y/o falta de inspiración general . La propuesta es que te conectes más con tu corazón y no tanto con tu mente. Dejate guiar por lo que sientas, un descanso de tanta creatividad te va a venir bien.

Sí a : revisar tus proyectos artísticos

: revisar tus proyectos artísticos No a: exigirte mucho intelectualemente

PISCIS

Si sos de Piscis, esta retrogradación va a reflotar temas familiares que creías resueltos. Es hora de organizarte mejor entre hermanos, buscar mayor paridad en las tareas del hogar y comunicar cosas del pasado para poder sanarlas.