¿Cuáles son las mejores series para mirar este fin de semana?

Con muchísimas plataformas de streaming disponibles, surfear los diferentes catálogos puede ser bastante agotador. Casi tanto como la vieja práctica de hacer zapping en la televisión tradicional. Sin buenos buscadores o filtros efectivos, seamos honestos, también desconfiamos un poco de los rankings que nos muestran lo que ‘supuestamente’ está siendo tendencia dentro de sus sitios.

Pensando en todo esto y aprovechando el fin de semana, creamos una pequeña guía de series disponibles en diferentes plataformas para que puedas disfrutar ahora mismo. Tomá nota:

Si necesitás un poco de amor: Our Beloved Summer

Disponible en Netflix .

. La serie tiene una temporada que se encuentra, en este momento, en emisión semanal.

Ideal si te copó “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, “El amor es un capítulo aparte” o “El amor es la meta”.

Haciendo honor a los clásicos romances coreanos, “Our Beloved Summer” es esa historia súper dulce y encantadora que te va a dar calorcito en el corazón. La serie se centra en dos chicos del secundario que, después de hacer un documental sobre sus vidas como estudiantes, se enamoran y empiezan a salir. Con las idas y vueltas clásicas de las historias de amor, vemos su relación avanzar y cómo, después de muchos años tras su ruptura, se reencuentran y se preguntan si todavía hay algo entre ellos. Choi Woo‑shik es todo lo que está bien en esta vida y ¿el datito de color? V de BTS compuso una de las canciones que forma parte del OST de la serie.

Si necesitás apostar a lo seguro: Why Women Kill

Disponible en HBO Max .

. La serie tiene dos temporadas antológicas. En la plataforma está disponible la primera.

Si sos fan de “Desperate Housewives” o “Mujeres Asesinas”

Esta ficción original de Paramount -que en Latinoamérica podemos ver en HBO Max- no solo es súper entretenida, sino que también trae un poco de aire fresco a la pantalla chica. Con Lucy Liu, Ginnifer Goodwin y Kirby Howell-Baptiste como las protagonistas de la primera temporada, la historia se divide en tres hilos narrativos y -cada uno de ellos- protagonizado por una mujer y década diferente. En 1963 Goodwin da vida a Beth Ann Stanton, una ama de casa que su marido maltrata; en 1984 Lucy Liu interpreta a Simone Grove, una socialite que descubre un gran secreto de su tercer marido y en 2019 Howell-Baptiste es Taylor Harding, una mujer feminista que decide tener un matrimonio abierto. Las tres terminarán matando a alguien y la pregunta es ¿por qué lo hacen?.

Si extrañás The Mandalorian: The Book of Boba Fett

Disponible en Disney+ .

. La serie está en emisión y ya podés maratonear los primeros dos episodios.

Si ya estás sumergido en el megauniverso de “Star Wars” y fuiste fanático de “The Mandalorian”

Definido como un spin-off de “The Mandalorian” y retomando uno de los personajes más queridos dentro del fandom, “The Book of Boba Fett” es el nuevo wéstern espacial de la maquinaria de Disney. Siguiendo la sinopsis oficial de la plataforma, en esta historia volvemos a tener a una dupla viajando por el espacio: Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen), son quienes intentan hacerse un nombre en el inframundo de la galaxia al apoderarse del territorio una vez controlado por Jabba el Hutt.

Si te enganchaste con The Wilds: Yellowjackets

Disponible en Paramount+ .

. La primera temporada va a tener diez episodios. Los primero ocho ya están disponibles en la plataforma.

Ideal si te copó “The Wilds” o “Panic”.

Si creías que el género de los dramas y thrillers adolescentes ya estaba agotado, “Yellowjackets” vino para demostrar lo contrario. Muy del estilo de lo que vimos en “The Wilds” de Amazon, ambas ficciones comparten varios elementos en común: tenemos a un grupo de adolescentes norteamericanas que tienen un accidente aéreo mientras vuelan hacia Canadá y deben poner todas sus habilidades en práctica para sobrevivir durante 19 meses. Mostrándonos lo que sucedió durante ese tiempo y su presente después de ser rescatadas, la narrativa es súper atrapante. ¿El plus? Christina Ricci es parte del elenco y está increíble en su papel.

Si estás para un clásico reversionado: Chucky

Disponible en Star+ .

. La primera temporada de 8 episodios ya está disponible.

Perfecta si el metauniverso del muñeco maldito tiene un lugar especial en tu corazón.

Este proyecto tenía todo para fallar. Era un revival que nadie creía necesario, llegaba de una cadena que -en general- no tiene buenas producciones (recuerden que es una ficción original de Syfy) y su equipo no llamaba la atención. Pero como el mundo seriéfilo es tan diverso como magnífico, “Chucky, la serie” la rompe. Tomando lo mejor del universo del muñeco maldito, la historia se centra en Jake, un adolescente solitario que descubre un muñeco vintage en una venta de garage y decide comprarlo. Así es como el pequeño pueblo donde vive se ve aterrorizado por una serie de asesinatos que nadie puede explicar y que funcionan como los disparadores para una historia bizarra, cómica, de miedo y atrapante.

Si querés reír a carcajadas: The Great

Disponible en Starz Play .

. La primera temporada de 10 episodios ya está disponible. La segunda, va sumando episodios de manera semanal.

Ideal si te gustó la película “La Favorita” de Tony McNamara.

¿Existirá un límite para contar historias sobre Catalina la Grande? Suponemos que no. O al menos así lo demuestra “The Great”, una ficción totalmente fuera de serie que consiguió el puesto de lo mejor del año. Creada por Tony McNamara es definida como una sátira histórica y cuenta una versión alternativa de la vida de Catalina la Grande, de su llegada e impacto en Rusia. Protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult -una dupla que la rompe-, tiene ese tipo de humor que combina elementos bizarros, delirantes y mirada inteligente. Es sencillamente imperdible.

Si buscan un poco de fantasía: The Wheel of Time

Disponible en Amazon Prime Video.

La primera temporada ya está disponible completa en la plataforma.

Si sos fan de “Game of Thrones”, “Outlander” o casi cualquier serie de fantasía disponible.

Adaptación de la exitosa saga literaria de Robert Jordan, “The Wheel of Time” llegó para sumarse a la gran lista de ficciones sobre aventuras fantásticas. Con su elenco liderado por la genia de Rosamund Pike, la historia nos lleva a un mundo en donde las Aes Sedai son un grupo de mujeres capaces de canalizar el Poder Único. Ellas serán las responsables de encontrar a la reencarnación del Dragón Renacido, alguien que tendrá el poder de salvar o destruir al mundo. Con todos los elementos clásicos de este tipo de narrativas, vas a agarrar el pochoclo y no soltarlo hasta terminar toda la temporada.

Si necesitan un drama familiar fácil de procesar: The Mosquito Coast

Disponible en AppleTv+

La primera temporada ya está disponible completa en la plataforma.

Si sos fan de “Defending Jacob” o “Lisey’s Story”

Adaptación seriéfila del libro de Paul Theroux publicado en 1981, “The Mosquito Coast” es ese tipo de historia que podés disfrutar, sin comprometerte demasiado y que funciona en los diferentes planos que tiene que hacerlo. La historia sigue a una familia que vive tipo outcast en Estados Unidos: sin tecnología ni muchos bienes materiales, su el día a día busca ser muy autosustentable y autosuficiente (¡Hasta hacen su propia nafta!) ¿La sorpresa? La verdadera razón de esto es que están buscando pasar bajo el radar y, cuando el gobierno norteamericano los descubre, deben escapar.

Si te copan los thrilles: You Are My Spring

Disponible en Netflix .

. La temporada ya está completa y tiene 16 episodios en total

Ideal si te copó “Hellbound”, “Memories of the Alhambra” o “Vagabond”.

Una gran prueba de que los k-dramas logran ser mucho más que un simple romance. Un thriller con todas las letras, “You Are My Spring” es una ficción que tiene algunos toques freaks y a la cual vas a tener que prestar muchísima atención para no perderte durante su trama. Ella es la gerente de un hotel internacional con un pasado repleto de violencia, él es un famoso psiquiatra que parece desconectado de la sociedad. Después de que él muda su consultorio al piso de abajo del edificio donde ella vive, descubren que ese fue el escenario de un violento crimen y así es como se ven envueltos en una importante investigación policial. La vuelta de tuerca: además empiezan a ser perseguidos por el asesino quien se obsesiona con ellos.

Si estás más para una docuserie: How To With John Wilson

Disponible en HBO Max .

. La serie tiene dos temporadas. En la plataforma está disponible la primera

Si “Pretend It’s a City” te gustó mucho.

Bizarra. Extraña. Terriblemente graciosa. Sorprendente. Muy, pero muy neoyorkina. No podemos pensar en mejores palabras para describir la experiencia de mirar “How To With John Wilson”, una docuserie de cámara en mano que no se compara con nada de lo que habrán visto hasta el momento. A partir de una pregunta -que funciona como disparador- cada episodio de esta serie busca explorar diferentes dilema de la vida diaria en Nueva York y algunas de las situaciones que parecen particulares de esta enorme ciudad. Con ciento de horas de material, la voz graciosa de su narrador y la mirada irónica sobre lo que sucede, es una docuserie que no podés perderte.