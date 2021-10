¿Cuáles son las preguntas más frecuentes alrededor del sexo?

Una de las grandes ironías de la era de la sobreinformación es que, en algunos ámbitos de la vida, estamos más desinformados que nunca. Los especialistas en comunicación explican este fenómeno sosteniendo que -entre tanta abundancia- es difícil procesar todos esos datos y esto empeora aún más cuando involucramos el concepto de ‘fake news’ a la fórmula.

Frente a esta situación nos preguntamos ¿puede esto estar pasando también alrededor del sexo? Un tema que por décadas fue tabú y que -aún hoy en día- todavía sufre de muchísimos prejuicios. Con el cuaderno en mano y cientos de preguntas, nos sentamos a charlar con Vilma Rosciszewski y Sandra Magirena, sexólogas, ginecólogas y las conductoras de “No Googlearás”, para que nos cuenten cuáles son las preguntas más frecuentes que reciben sobre sexo.

1- “Tengo miedo que no me entre” ¿Qué consejos me das para mi primera vez?

“Entre los adolescentes surge mucho el miedo a que la penetración no sea posible”, nos dicen las especialistas y agregan: “Acá lo principal es siempre reforzar la importancia del cuidado: si es con penetración, preservativo, y si es vulva con vulva, con campo de látex. También es fundamental que siempre lleven lubricantes porque no es raro que en estas situaciones tengan cierto temor y nerviosismo, y eso termine afectando a la lubricación. Que estén en un lugar cómodo y cuidado. Y -lo más importante de todo- que los dos estén de acuerdo, que haya consenso de lo que va a pasar”.

2- “Ya tuve relaciones pero no me entra” ¿Qué hago?

“Después de la primera o segunda vez teniendo sexo, esto sigue siendo una pregunta que hacen mucho ‘Ya tuve sexo y no me entra. No me entra ¿Qué hago? Acá es súper importante que lo primero que hagan es ir a hacer una consulta con su ginecólogo de confianza”, nos explican y detallan: “Puede haber un tema orgánico como -por ejemplo- un tabique en la vagina o que el himen no esté perforado. Entonces en estos casos es necesario examinar para conocer cuál es la situación en particular de esa persona. Pasado eso, también es verdad que el miedo puede hacer que todo el sistema pelviano y la vagina se contraigan por demás y no de espacio para la penetración. Lo que es fundamental es comprender que las personas con vulva necesitan entre 15 a 20 minutos de preparación para que eso esté preparado para la penetración”.

3- ¿Es importante higienizarnos después de tener sexo?

“Para evitar infecciones, es fundamental higienizarnos después del sexo. La uretra, la vagina y el ano están muy cerca, entonces después de tener sexo anal u oral así como también el toqueteo, las bacterias de la materia fecal pueden ir a la uretra y así ocasionar infecciones urinarias”, nos explican y agregan: “Así que sí, es importante después de tener sexo ir a hacer pis para que la orina elimine cualquier posible bacteria. Pero no hay que higienizar la vagina por dentro, sino siempre por fuera y de adelante hacia atrás”.

4- No tengo deseo ¿Qué hago?

“Esta es una de las preguntas más frecuentes que recibimos. Con el tema de la pandemia y tener a la familia todo el tiempo en casa, es una problemática que afectó a más del 50% de las personas”, nos plantean las especialistas. “Muchas veces se trata de aburrimiento, acá el consejo es que se animen a jugar entre la pareja. Por ejemplo, hay aplicaciones para que las parejas tengan ciertos juegos hot, hay muchísima lectura erótica y a veces también se trata de cambiar el escenario. Salir de la cama y encontrar otros lugares para el encuentro”, concluyen.

5- Queremos abrir nuestra pareja ¿Cómo tenemos que cuidarnos?

“Recibimos muchas consultas sobre la posibilidad de abrir la pareja: ¿Cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cuál es la diferencia entre una relación abierta y la infidelidad? ¿Cómo son los acuerdos entre las relaciones abiertas? ¿Cada cuánto se renuevan?”, nos plantean y suman: “En este punto es muy importante que ambos se cuiden con los métodos de protección, preservativo o campo de látex. Esto de ‘Me cuido con los otros y en casa no” no debería suceder. El cuidado tiene que estar siempre”.

6- ¿Debo usar protección siempre?

“En este punto hay muchos mitos”, explican las especialistas y detallan: “‘Tengo relaciones sin penetración, el frote y frote por fuera, entonces no hace falta usar preservativo’ o ‘El líquido preseminal no tiene espermatozoides’, son ideas muy difundidas y en las cuales nosotras hacemos foco porque no solo existe la posibilidad de un embarazo no deseado, sino también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Por ende: sí, tenemos que cuidarnos en todo encuentro sexual, haya o no haya penetración”.

7- ¿Cómo me cuido si tengo sexo con vulvas?

“En otros países hay bombachas de látex o campos de látex que se adhieren , sin embargo en Argentina no están disponibles. Así que lo opción es el campo de látex, el cual lo hacemos con un preservativo”, nos cuentan y adelantan: “Existe un proyecto ‘Preservativo vulva’ y de un arnés para los campos de látex. Esperemos que pronto existan más opciones para las mujeres”.

8- ¿Siempre tengo que tener un orgasmo?

“Este es uno de los motivos por qué es tan importante el autoconocimiento. Conocernos, conocer todas las partes de nuestro cuerpo. Porque antes de lograr tener un orgasmo en pareja, tenemos que saber cuáles son esos lugares que nos gustan que nos toquen y cómo nos toquen”, nos dicen y agregan: “Mirarnos. Poner un espejito. Conocer cada parte. Entender que la vagina es ese canal interno y no lo que está fuera. Poder colocar un dedo y perder el miedo de ‘No animarse a tocarnos’. Ver, tocar, sentir la rugosidad de la vagina. Que un suave masaje al clítoris puede llevarnos al orgasmo porque el orgasmo es clitoriano. Que nos siempre es necesario tener un orgasmo. No es obligatorio”.

9- ¿Cómo hago para tener un squirt?

“Esto fue un tema muy de moda durante la pandemia y pareciera que hay que tener un mapa para tener un squirt”, nos dicen y explican: “El squirt, al contrario de la eyaculación femenina, es la salida desde la uretra de un fluido y sucede cuando engancha -el dedo, un juguete o el pene- dentro de lo que sería el punto G”. “Es fundamental entender que no hay un mapa o un GPS para llegar ahí. Si viene viene y si no, está bien también”.

“A veces se plantean situaciones como ‘Mi pareja quiere que sí o sí tenga un squirts’, y acá es fundamental que el placer debemos pensarlo para nosotros y no para un otro. Pero también está lo contrario ‘¿Qué es eso que te mojaste? Qué asco. Debés tener algún defecto’. Es importante enseñar que el squirt es una salida de líquido y que uno puede sentir que se mancha en la cama. No hay que asustarse y hay que intentar tomarlo con humor”, concluyen.

10- “Tengo sequedad en la vagina” ¿Y ahora?

“Durante la menopausia -sea natural, artificial o anticipada- el área de la vulva y la vagina sufre de sequedad y deshidratación por la falta de estrógenos. La consecuencia de esto es que la penetración sea muy dolorosa. Hay geles especiales con ácido hialurónico o cremas con estrógenos que indicamos para prevenir esta situación”, nos explican y suman: “Los masajes vaginales, simplemente con los dedos o con un juguete sexual, sirven muchísimo para que los músculos vaginales no pierdan la elasticidad y sigan teniendo la vascularización necesaria para prevenir este dolor”.

