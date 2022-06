Cuáles son las últimas novedades de la guerra contra Ucrania

A más de cien días del inicio de la invasión rusa a Ucrania, las últimas declaraciones de personalidades de relevancia mundial elevaron la preocupación. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la decisión de ambos países en conflicto continúa sin deslumbrar un acuerdo de paz en el corto plazo.

Para conocer la actualidad de la guerra en Ucrania repasamos algunas novedades y también los puntos críticos de este conflicto iniciado en la triste madrugada del 24 de febrero.

¿Cuáles fueron los últimos anuncios de los países en conflicto?

Por un lado, el Ejército ruso expresó que permitirá la evacuación de civiles en la fábrica Azot, de Severodonetsk, en la región de Donbás, y exigió la rendición de los soldados ucranios que aún están en la planta.

Desde Ucrania, la respuesta de su presidente Volodímir Zelenski a través del video que diariamente transmite a toda la comunidad, fue de resistencia. Dijo que los combates en Donbás, el sitio donde comenzó todo a fines de febrero, pasarán a la historia militar como uno de los más violentos de Europa. Y deslizó que, la defensa de la región de Donbás por parte del Ejército ucranio es vital para Kiev, porque el resultado de la batalla que se está librando en el este del país “dará una pista” sobre la continuación de la guerra con Rusia. “Tenemos que aguantar”, insistió.

Declaraciones de gran relevancia

Para empezar, se manifestó el papa Francisco en estos días a través de una entrevista publicada en la revista italiana La Civilta Cattolica, donde dijo que “se ha declarado la Tercera Guerra Mundial”, en alusión al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. También puso énfasis en el peligro que puede significar tener una mirada que no contemple la complejidad del conflicto, y por eso pidió: “Veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra”. No quiere “reducir” el conflicto actual a “una distinción entre buenos y malos”.

También se expresó Barak Obama, el expresidente de los Estados Unidos, en un viaje de trabajo a España. “Putin (el presidente ruso) es una amenaza para la democracia europea”, dijo y destacó que “imponerse así a un país pequeño es saltarse las normas democráticas”. También recordó algunos eventos históricos que fueron superados, como fue el Muro de Berlín, la Guerra Civil española o la Guerra Fría. Y puso énfasis en la paz y la democracia conquistada por los pueblos. Consideró que, con la invasión a Ucrania, la democracia se intenta nuevamente desestabilizar.

Joe Biden, actual mandatario de la Casa Blanca, también habló acerca del conflicto bélico, y recordó que él ya había advertido al gobierno ucraniano del posible ataque de Rusia antes de que ocurriera, pero su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, “no quiso escucharlo”. “Mucha gente pensó que estaba exagerando”, dijo Biden en una recepción en Los Ángeles, realizada en la noche del viernes pasado para recaudar fondos para el Partido Demócrata.

Por su parte, el exsecretario general de la OTAN Javier Solanas dijo que Ucrania no cumple con los requisitos para entrar a la OTAN ni a la Unión europea, en relación a la respuesta que el organismo debe dar a Ucrania en la próxima Cumbre a celebrarse los días 29 y 30 en Madrid.

Es importante saber que Ucrania lleva años presionando para ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada a fines de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar la libertad, la estabilidad y la seguridad de sus Estados miembros de la zona euroatlántica, pero todavía no se le ha concedido el ingreso. Sin embargo, a pesar de que no es miembro, en marzo, otros estados parte de la OTAN enviaron armas y suministros para colaborar contra los ataques rusos. Esto, por supuesto, no gustó a los rusos.

OTAN y la “zona de exclusión”

Durante los primeros 30 días de guerra se habló muchísimo acerca de la llamada “zona de exclusión aérea”. Pero, ¿qué es?

Se trata de una zona que prohíbe la entrada de aviones en determinados territorios. Ucrania, pedía que se prohíba la entrada de aviones en sus cielos, buscando así detener los bombardeos aéreos de Rusia. Pero eso, hasta el momento, no fue concedido.

El inicio del ataque a Ucrania

El 24 de febrero de este año el mundo amanecía con un anuncio estremecedor: el presidente ruso Vladimir Putin avisaba de una “intervención militar especial” en la región ucraniana de Donbás, lo que significaba el inicio de la guerra.

Algunas fechas clave