¿Cuáles son los jeans baggy y con qué podés combinarlos?

La habrás visto a Gigi Hadid o a Rihanna luciendo los jeans más trendy del 2022. Sin duda, los baggy jean son una de las prendas que más verás este año y hasta podemos pensarlos como la versión jeanera de los joggings y pantalones deportivos que ganaron el protagonismo total durante la pandemia. Pero si hay algo que las Semanas de la Moda internacionales nos dejaron en claro, es que el skinny jean va a ser suplantado por este nuevo concepto en denim. Prácticamente no hay diseñador ni firma que haya incluido los tan queridos por muchas, jeans pitillos, en sus colecciones.

En este contexto, esta tendencia trae sus dificultades ya que -para algunas- este modelo de jean parece imposible. Es superamplio, de líneas rectas y un poco “acarpado”. No parece muy favorecedor. Pero está buenísimo que te animes, disfrutes de usarlos y que confies en que, una vez que te los pruebes te vas a enamorar. No solo porque crean looks muy cancheros y actuales, sino porque al ser jeans sueltos son extremadamente cómodos y muy sentadores.

Tres ideas para lucirte con unos baggy jeans

Combinalo con prendas también fluidas . En los libros clásicos de moda siempre se recomienda que, si la prenda inferior es suelta, la superior debería ser al cuerpo y, viceversa, para armonizar la silueta. Pues, el 2022 es de desafiar las reglas clásicas y en las pasarelas y en las redes se ve este modelo de jean oversized con prendas fluidas y amplias también arriba . La clave para que luzca es encontrar el largo correcto. S e puede combinar con una maxicamisa, una túnica e incluso un minivestido holgado. Lo ideal es que siempre quede por arriba de la rodilla .

. En los libros clásicos de moda siempre se recomienda que, si la prenda inferior es suelta, la superior debería ser al cuerpo y, viceversa, para armonizar la silueta. Pues, . La clave para que luzca es encontrar el largo correcto. S . Conocé los distintos modelos. No hay un solo modelo de baggy jeans. De hecho, hay varios y todos ellos son tendencia. Probate algunos antes de decidirte por tu apuesta, porque cada uno tiene una caída y un corte bien diferente. Una guía rápida de los baggy jeans que se llevarán en 2022, además del clásico recto:

Estilo culotte : son los que tienen pata más ancha de todos, bien acampanados y cortos, generalmente, mucho más arriba del tobillo. Son perfectos para combinar con crop tops.

Paper bag : como lo indica su nombre en inglés, estos baggy jeans se ganaron su apodo por su tiro alto que se ajusta a la cintura, frunciéndola con un cinto, que hace el mismo efecto de una bolsa de papel cuando se ata. Es ideal para llevar con un body, un top o una prenda ajustada.

Mommy jeans : son los más sentadores. También los más clásicos. Con una silueta de estilo retro (recuerda un poco a los jeans acampanados de los 70), son jeans de tiro alto, bien rectos y hasta el tobillo. Se combinan con todo, con sweaters amplios o blazers, son el dúo 10.