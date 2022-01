¿Cuáles son los mejores restaurantes de Buenos Aires para disfrutar de platos con frutos del mar?

A pesar de tener una propuesta muy variada, en general los argentinos no somos fanáticos de los frutos del mar. Con el liderazgo de la carne roja como la primera opción gastronómica, los pescados y mariscos despiertan una pasión tribunera: están quienes los amamos y quienes no los quieren ni cerca. Así, sin grises en el medio.

Sin embargo, ya sea desde los restaurantes especializados o étnicos, existen platos que hasta los más excépticos deberían probar y ¿quién dice? animarse y enamorarse de esta gastronomía que es dueña de sabores excepcionales y propuestas realmente deliciosas. En este plan, te contamos de diez opciones con las cuales, si las elegís, no te vas a arrepentir:

Foto gentileza de Tribu MATIAS SALINAS

Tabla de Mar en Tribu

Este es uno de los nuevos restaurantes del bajo de San Isidro que, además de ser súper canchero, tiene una vista al río increíble. En su carta hay varias opciones, pero nuestra favorita es su tabla frutos del mar porque es perfecta si no sos súper fan de esta gastronomía pero sí querés incursionar ¿Por qué? Tiene clásicos que no fallan: rabas, bastones de pesca, papas fritas, ensalada kanikama con manzana verde, salsa golf y apio, escabeche de calamar y mejillones, acompañado de un dip de mayonesa de maracuyá, chutney de tomate con salsa panka y mayonesa de lima.

Está en Juan Díaz de Solis 2794 (Martínez). Seguilos en Instagram: @tribu_ba

Foto gentileza de La Mar

Pescado Macho en La Mar

Si la gastronomía con frutos del mar es uno de tus máximos placeres, entonces La Mar tiene que ser tu nuevo lugar favorito. Reconocido como uno de los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica tiene platos creados con pescados del día y frescos mariscos que sin duda son un imperdible en medio de la temporada veraniega. Uno de los que no podés dejar de probar es el “Pescado a lo Macho”, elaborado con filet de pesca blanca cocido previamente a la plancha y terminado en una crema especial de la casa, fondo de langostinos y un toque picante, langostinos, chipirones y berberechos.

Están en Arévalo 2024 (Palermo). Seguilos en Instagram: @lamarbsas

Foto gentileza de Amazonia

Pulpo anticuchero en Amazonia

Si elegís a Amazonia, no te va a fallar nunca. Con una terraza increíble y una cocktelería con la que te va a resultar difícil elegir solo una opción, además su carta se luce por su homenaje a los sabores de la selva. Entre los must que tenés que probar está el pulpo a las brasas con salsa anticuchera acompañado de papines andinos, Ocopa y granos de cholos. La salsa anticuchera es típica de la gastronomía peruana y es una mezcla a base de ají amarillo, ajo y especias, es muy suave y no es picante, y sirve para realzar el sabor del pulpo. Mientras que la Ocopa es una salsa cremosa a base de huacatay, maní y ají mirasol que va muy bien con los papines.

Están en Fitz Roy 1818 (Palermo). Seguilos en Instagram: @amazonia.brasas

Foto gentileza de Canta el Gallo

Langostinos bien crocantes en Canta El Gallo

Presentándose a sí misma como una tradicional parrilla argentina, hace muy poquito sumaron en su menú platos de la temporada. Entre ellos están los langostinos empanados crocantes (ideales para picar antes del plato principal) que viene con una ensalada de lechuga y tomates cherry con aderezo caesar y alioli. Un excelente primer paso, tanto para el día que vas a disfrutar de Canta El Gallo como en tu recorrido dentro de la gastronomía de frutos del mar.

Están en: Av. de los Lagos 7010 (Tigre). Seguilos en Instagram: @cantaelgallo

Foto gentileza de Sushi Club

Mariscos al fuego en Sushi Club

Ya súper reconocido por sus propuestas dentro del universo a la comida asiática y el sushi, si ya sos un cliente frecuente de SushiClub hay una entrada que tenés que probar sí o sí: son unos mariscos al fuego con callos de vieiras, langostinos, calamar y papines andinos con manteca agripicante acompañados de brunoise de mariscos y lima fresca. Ideal para la foto de Instagram e doblemente delicioso.

Hay sucursales en CABA, GBA y en el interior del país. Seguilos en Instagram: @sushiclub_ar

Foto gentileza de Alo´s Bistró

Panopea con sauco y manzana en Alo´s Bistró

Una verdadera joyita gastronómica de San Isidro que, comandado por el chef Alejandro Feraud, vas a tener la oportunidad de disfrutar de sabores que nunca antes conociste. Entre nuestros platos favoritos está la panopea, un bivalvo que sirven fileteado en crudo con agua de manzana, vinagre de sauco nabo y la estrella del plato que es la sanguisorba, una hierba exótica que le da un toque particular. ¿Nuestro consejo? Es ideal para plan cita, tienen una barra en la que te podés sentar y ver cómo cocinan los chefs.

Están en: Avenida Alte. Blanco Encalada 2120 (San Isidro). Seguilos en Instagram: @alosbistr o

Foto gentileza de Hija de la Tigra

Vieiras nikkei gratinadas en Hija de la Tigra

¿Quieren un plato realmente memorable? Entonces sin duda alguna la entrada tienen que ir a probar las vieiras a la parmesana que se preparan en el restarante japonés-peruano Hija de Tigra. Selladas en cocción media con manteca de ajo, ralladura de jengibre y togarashi, y posteriormente gratinadas en su valva con parmesano. Acá el datito de color: la manteca nikkei es una fusión entre la manteca japonesa junto con un poco de salsa de rocoto que le aporta un leve picante.

Están en: Av. Caseros 514 (San Telmo). Seguilos en Instagram: @tigraperuviansushi

Foto gentileza de Vinotinto Cocina

Cazuela de mariscos en Vinotinto Cocina

Si lo que se busca es el fruto de mar como protagonista en su máxima expresión, la cazuela de mariscos que preparan en Vinotinto Cocina tiene que ser tu opción elegida. Este plato se elabora a base de un sofrito de cebolla, ajo, especias y calamares en vino blanco, para posteriormente ir agregando los mariscos como langostinos, berberechos y mejillones de acuerdo a su tiempo de cocción, salsa de tomate casera y se acompaña con papa y perejil fresco.

Están en: Humboldt 2157 (Palermo Hollywood) y Julián Álvarez 1602 (Palermo Soho). Seguilos en Instagram: @vinotintococina

Foto gentileza de Enero

Pasta con tinta de calamar y frutos del mar en Enero

Invitándote a recorrer la gastronomía de diferentes partes del mundo con toques de autor, si tu viaje de sabores te lleva a Italia tenés que probar una pasta nero di sepia fruto di mare con bisque de langostinos, que aporta cremosidad al plato, acompañada de vieiras, mejillones y perejil fresco. Además, podés aprovechar y picar sus platos de langostinos y pulpo ¡Riquísimos!

Están en: Avenida Rafael Obligado 7180 (Costanera). Seguilos en Instagram: @enerocostanera

Foto gentileza de La Catedral del Pisco

Degustación con sello peruano en La Catedral del Pisco

Si hablamos de delicias del mar, entonces no podés dejar de lado los sabores que ofrece la cocina peruana de La Catedral del Pisco. Si tenés ganas de una pequeña aventura gastronómica, entonces tenés que probar la ronda marina. Ideal para compartir, incluye una degustación de arrocito con mariscos, leche de tigre tradicional, chicharrones de calamar (estilo calamares empanados) y la exótica “orgía de mariscos” con un mix de mariscos salteados con mantequilla, pasta de ají amarillo, flambeados en pisco y terminados con crema. ¡Este plato es todo en uno!