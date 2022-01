¿Cuáles son los modelos de pantalones que se van a usar durante 2022?

Ya todos sabemos que la moda es circular y, aquello que fue tendencia, tiene grandes chances de volver a nuestro ropero. Reformulado, con una vuelta de tuerca y proponiendo nuevas combinaciones, ese ir y venir puede generar ciertas dudas sobre qué comprar. Ante esto - y asesorados por Valeria Lara- armamos un “Top3″ de los pantalones que se van a convertir en los protagonistas del año y en los que conviene gastar.

Foto: Moncell Allen/Unsplash

Wide Leg supercómodo

Los pantalones de piernas anchas y sueltas son tendencia. Dan un aspecto effotless chic que siempre es un acierto y se lleva en todas las versiones: Cargo (estilo militar), tailoring (estampado a cuadros), en jean o gabardina. La comodidad es la clave y, el revival de fines de los 90 y principios del nuevo milenio es la tendencia propuesta.

Una combinación ganadora: “A los wide leg, que se apegan a la tendencia de los 2000, proponiendo un tiro bajo, le quedan geniales los crop tops asimétricos, con tiras y los tejidos”, asegura Valeria Lara.

Chándal, en todas sus versiones

O pantalones estilo joggineros. Cobraron una nueva relevancia en época de pandemia, ya que, dada su comodidad, reemplazó al pijama para andar por casa y trabajar. El estilo business on top o confort down below, se trata de contraposición de prendas entre la parte de arriba con prendas arregladas y sofisticadas y las partes de abajo con diseños cómodos y relajados para estar en casa. ¿El resultado? Pueden convivir perfectamente varias tendencias antagónicas en un mismo look. Comodidad elegante, desestructuración y sostenibilidad serán claves a la hora de crear looks. Hoy el pantalón chándal se encuentran versiones muy cool, en distintos cortes y colores, para todos los gustos.

Una combinación ganadora: “Para los pantalones chándal, prenda por excelencia de la tendencia Business on top, recomiendo blusas con mangas abullonadas, tops con lentejuelas o bien camisas XXL”, concluye la experta.

Foto: Matt Moloney/Unsplash

Bermudas todo el día

Las de jean, tipo jogging, sastreras, holgadas o ajustadas. La variedad de bermudas son la tendencia que reinará este verano y se extenderá a los meses subsiguientes. Y no solo para la playa. Hasta ahora, los pantalones cortos y bermudas eran exclusivos del equipaje de verano, en la actualidad se instalaron definitivamente en el guardarropa urbano y se usan en plena ciudad, para el trabajo, combinados con zapatos altos, blazers y camisas. Y también para la noche con complementos que lo realcen.