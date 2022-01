¿Cuándo estrena The Gilded Age, la nueva serie de Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey?

Después de la despedida de Downton Abbey en 2015, quedó un espacio vacío en el universo de los dramas de época. Lugar que ni las propias películas de la serie lograron ocupar y que, por diferentes motivos, los nuevos shows tampoco alcanzaron a cubrir. Pero ese escenario va a cambiar a partir de hoy: creada por el propio Julian Fellowes, llega a HBO Max The Gilded Age.

Definida por muchos críticos como “la Downton Abbey norteamericana”, tiene todos los elementos que te enamoraron de la ficción británica con un elenco repleto de actores que ya conocés y una historia que va a despertar tu curiosidad.

Tuvimos la oportunidad de charlar en exclusiva con Fellowes, y esto es lo que nos contó.

The Guilded Age. Foto gentileza de HBO Max alison cohen rosa - HBO Max

En primera persona: Julian Fellowes

¿Qué fue lo que te inspiró a volver a esta época y contar una historia que sucede durante the gilded age?

Tengo que confesar que me interesé en este momento de la historia hace mucho tiempo, después de leer un libro sobre una de las hijas de la familia Vanderbilt que viajó a Inglaterra para salvar un par de casas de la nobleza británica. Seguí investigando sobre ellos y eso me llevó a leer sobre otras familias similares ¿verdad?

Me gusta mucho la idea de “reinventar” la sociedad. Me encanta la idea de hacerlo “americano”, y no un estilo de copia de la sociedad europea que -si somos honestos- antes de la Guerra Civil fue un poco lo que se estaba haciendo. Me fascina que este grupo de personas no querían eso, querían algo completamente diferente. Entonces construyeron sus palacios y se enfrentaron a un siglo que iba a dominar, tanto que luego de la Primera Guerra Mundial la voz predominante en las conversaciones fue la del Presidente [Woodrow] Wilson.

Leer sobre todo esto me resultó muy interesante y cuando llegó la oportunidad de escribir sobre ello, fui extremadamente feliz.

Pensando en Downton Abbey, ¿cuáles crees que son las similitudes y diferencias entre la clase adinerada de Inglaterra y Estados Unidos?

Siento que la principal diferencia es que tenían energías distintas. En Nueva York si eras lo suficientemente exitoso vos podías ‘sumarte’ a esa clase social; no era tan fácil pero estaba la posibilidad. En cambio, en Inglaterra, aunque fueses un industrial que haya ganado una fortuna, no iba a suceder que al día siguiente estuvieses bailando con los duques.

Con esto, creo que la principal diferencia entre Downton Abbey y The Gilded Age es que la primera era sobre la decadencia de una clase que estaba ‘casi encerrada’, mientras que en Nueva York tenemos a esta clase que era demasiado rica y demasiado poderosa para eso e iban a luchar por conseguir su lugar. Algo que generó una dinámica completamente diferente.

“Una de mis cosas favoritas de escribir es poder darle a la audiencia las dos perspectivas de un mismo suceso” - Julian Fellowes

Siguiendo en este tema, ¿quién crees que lidió mejor con el cambio? ¿la aristocracia británica o la norteamericana?

Creo que la vieja aristocracia nortemaericana era muy similar a la británica, quizá porque sus orígenes estaban conectados ¿verdad? El hijo menor de la familia que migraba a Estados Unidos, por ejemplo. Pero ahí está la diferencia más grande con el nuevo grupo, quienes no estaban interesados en moldearse como la nobleza europea. Ellos eran la nobleza americana, eran ‘los americanos, haciéndolo de la manera americana’.

Un ejemplo perfecto de esto son las enormes casas de verano que construyeron en New Port, en terrenos relativamente pequeños ¿no? Esto generaba que estuviesen pegados el uno con el otro, algo que la nobleza europea jamás habría hecho porque para ellos el sinónimo de riqueza es comprar tierras enormes con una casa en el medio y su vecino más cercano estaba a 2 millas (3.2 kilómetros) de distancia. Eran dos maneras completamente distintas de ser rico y de tener ese estilo de vida.

The Guilded Age ALISON COHEN ROSA - HBO Max

Escribís sobre momentos de la historia en donde las mujeres tenían muchos menos derechos que los hombres y, sin embargo, tus personajes más fuertes son los femeninos ¿Cómo lográs ese mix entre dar verosimilitud pero también traer un aire moderno a tus series?

Creo que los personajes femeninos representan a las mujeres ambiciosas y poderosas de su propia época. Por supuesto que tenés razón al decir que, en esa sociedad, estaban muy limitadas en tanto lo que se les permitía hacer, se les negaba la posibilidad de seguir muchas carreras y su educación estaba muy centrada en convertirlas en buenas esposas. Pero para muchas mujeres eso no era suficiente y miraban en qué campos podían dejar su marca porque sí había algunas carreras posibles, como fue la escritura. Algo que, por supuesto, sucedía desde antes de esta época y tenemos autoras exitosas que fueron publicadas.

Esta es la razón de por qué tenemos al personaje de Peggy Scott (Denée Benton), una joven afroamericana que aspira a convertirse en escritora. Algo que de hecho sucedió, porque hubo mujeres afroamericanas de la nobleza que fueron publicadas en esta época. Con Marian (Louisa Jacobson) es algo más general ya que ella no tiene una habilidad o talento específico, pero sí desea hacer algo significativo con su vida.

Acá el punto de por qué encuentro tan interesante escribir dramas de época versus, supongo, dramas modernos. Con estos últimos los personajes femeninos pueden tener toda la ambición que deseen, casi no existen reglas que las limiten y tienen el poder de intentarlo. Pero esto no fue verdad en el pasado y era muy difícil para las mujeres que las tomaran en serio. Y quienes sí lo lograban, era bajo el precio de no tener vida familiar; ningún hombre consideraría en serio casarse con una mujer que ocupaba gran parte de su tiempo desarrollando su carrera profesional. Todo esto genera cierta tensión y una dinámica particular, que a mí me gusta explorar con mis personajes.

Pero tenés razón, era bastante limitado para las mujeres y tenían una batalla que luchar. Aunque, a pesar de haber conquistado muchos derechos, es una batalla que sin dudas no ha terminado al día de hoy. Así que diría que todavía no es momento de bajar nuestras espadas.

¿Tenés en mente cuántas temporadas te gustaría hacer de The Gilded Age?

¡Oh! No. Jamás hago eso. Jamás ‘cuento mis gallinas antes de que nazcan’, como nos gusta decir a los británicos. Dicho esto, por supuesto que tanto yo como mis co-escritores hemos estado pensado diferentes ideas sobre cómo podríamos llevar adelante si es que la serie es renovada.

Pero, para serte sincero, jamás estoy “sobre-confiado” de que las cosas irán para donde yo me imagino. He tenido muchas sorpresas en mi vida, en ambos sentidos, y creo que genera un poco de mala suerte asumir cosas. De mi lado, deseo que continúe porque siento que estos personajes son muy interesantes y el elenco es excelente.

Eso sí, aunque la serie sea renovada para una segunda temporada, jamás estaría pensando en qué pasaría en la tercera. Voy de un día a la vez, así es como vivo mi vida.

