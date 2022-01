¿Cuándo estrena y dónde veo The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, la nueva serie de Netflix?

Para los amantes del suspenso y las series diferentes, Netflix estrena The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Una miniserie de ocho episodios que mezcla elementos clásicos del thriller y muchísima comedia, al mejor estilo de Kristen Bell. Mientras esperamos su llegada, te contamos todo lo que tenés que saber sobre este show que mixea estilos y que se va a convertir en uno de tus favoritos.

¿Se acuerdan de La ventana indiscreta?

La serie se centra en Anna, quien siente que su vida es pura monotonía. Con el corazón destrozado y su propensión a la bebida, transcurre los días en casa, sentada frente a la ventana, observando el tiempo pasar y también a sus vecinos. La llegada de un nuevo residente a la cuadra puede iluminar un poco este presente, o complicarlo, cuando se convierte en la única testigo de un asesinato brutal. Pero, ¿el crimen ocurrió en verdad o es producto de su imaginación alterada por el alcohol y las novelas de misterio que suele leer? Este es el punto de partida de la nueva miniserie de Netflix, un thriller psicológico en clave satírica que juega con los convencionalismos y los clichés más gastados del género, mientras homenajea a varios clásicos cinematográficos y, de paso, suma algunas risas.

La sombra de una duda

Como en cualquier murder mistery y ante la falta de alguien que crea en su historia, Anna va a tomar el toro por las astas y liderar su propia investigación, aunque carezca completamente de habilidades detectivescas y gran parte de su juicio esté nublado por sus constantes borracheras y el abuso de otras sustancias. En el medio no pueden faltar los personajes sospechosos, la obsesión de los medios y las vueltas de tuerca que buscan desorientar al espectador. En este caso, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window también deja espacio para los enredos y el humor, con Bell a la cabeza y otros nombres destacados como Will Ferrell en su papel de productor ejecutivo e impulsor del proyecto junto a la propia Kristen.

El crimen perfecto

Esta oscura comedia de Netflix, creada por Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf, arranca homenajeando al maestro del suspenso Alfred Hitchcock y clásicos como La Ventana Indiscreta, pero también ¿se ríe? de historias más recientes como la fallida adaptación de The Girl on the Train con Emily Blunt o The Woman in the Window protagonizada por Amy Adams, curiosamente, una película original de la plataforma de streaming. Pero esta combinación de suspenso y jocosidad tampoco es nueva ni ajena a la TV que, en los últimos años, nos regaló grandes exponentes como “Search Party” (HBOMax), “The Flight Attendant” (HBOMax) y “Only Murders in the Building” (Star+).

La mujer que sabía demasiado

Kristen Bell suele estar asociada a la comedia y a los musicales animados tras prestarle su voz a Anna en las dos entregas de “Frozen”. También es una de las actrices que popularizó el estereotipo de ‘chica geek’ (geek chic), gracias a uno de sus papeles más famosos y galardonados: Veronica Mars, estudiante secundaria que, en sus ratos libres, trabaja como investigadora privada bajo la tutela de su papá, el sheriff local. Con esta nueva miniserie, Bell regresa a terrenos conocidos y desempolva sus destrezas detectivescas, pero también su veta más bufonesca, haciéndonos reír, saltar con algún susto y preguntarnos: ¿quién será el asesino?

Coordenadas del estreno

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window estrena este 28 de enero y va a estar disponible, toda la temporada completa, en Netflix ¡Mirá el avance!