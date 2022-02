Dalma Maradona anunció que va a ser mamá por segunda vez: “Nacerá en julio y se va a llamar Azul”

La familia de Dalma Maradona se agranda y ayer -durante la emisión de Un día perfecto, su programa de radio- anunció que junto a su pareja Andrés Caldarelli esperan a su segunda hija. Ya mamá de Roma, quien en marzo va a cumplir tres años, la actriz y conductora reveló que la beba se llamará Azul.

¡Qué gran noticia que compartiste! ¿Cómo te sentís?

Al principio fue muy complicado porque no me sentía nada bien, estaba filmado en Italia el documental ¡y nadie sabía nada!

¿Cómo se lo contaron a Roma?

Le dijimos: “Mamá y papá te quieren contar algo” y nos contestó “¡Ya sé!. Entonces le digo “¿Sabés qué tiene mamá en la panza?” y me dijo: “¡Un bebé!”.

“Es nena y se va a llamar Azul. Tenemos fecha para fines de julio” - Dalma Maradona

Dijiste que no querías que le digan “azul y oro”, pero no contaste el por qué de azul ¿Tiene relación con Boca o nada que ver?

¡No! No hay mucha historia detrás. Nos gustó, tiene cuatro letras como Roma y amamos cuando ella lo dice... arrastrando la Z ¡No mucho más!

¿Sos de prepararte mucho para el parto en los embarazos o dejás que fluya?

Con Roma me preparé con todo y nada salió como yo me esperaba. Fue como Roma quiso y fue hermoso. Así que ahora me dejo llevar y [deseo que] sea todo hermoso como Azul quiera.

Solo te puedo contar que terminamos de filmar el documental y que nos queda la parte de la edición. Instancia de la que también participo porque soy productora - Dalma Maradona

Qué sabemos sobre el documental

Producida por Discovery Latin America, hace tan solo unos meses se anunció una nueva docuserie sobre la vida de Diego Maradona. Basada en el relato inédito de Dalma, la temporada va a contar con tres episodios y recorrerá la vida del futbolista a través de sus experiencias.