De Córdoba y con toda la onda: el estilo único de la música y cantautora Zoe Gotusso

La carrera solista de Zoe Gotusso se gestó en un contexto muy particular. Pocos meses después de que la cantautora cordobesa dejara de ser la mitad del dúo Salvapantallas y se convirtiera en la totalidad de su proyecto artístico, la pandemia coartó sus planes de girar para presentar Mi primer día triste (2020), su álbum debut, recientemente nominado en las categorías Mejor Álbum Pop y Mejor Artista Nuevo para los Premios Gardel. “Me afectó muchísimo al principio tener en la mano un disco con el que soñé y no poder salir a compartirlo en vivo, que creo que es donde más se crece como artista, pero entendí que si el mundo y la naturaleza cambian, tenés que acompañar esa transformación”.

En el plan de acompasarse con el devenir de los últimos meses, Zoe reencauzó su energía en otras direcciones. En el momento de la cuarentena más estricta, pensó campañas para que la presencialidad de sus canciones se manifestara de otras formas: en Buenos Aires, por ejemplo, pudieron verse los pasacalles con los versos de su canción “Cuarto creciente” (“me encantaría ver la luna con vos”), y empezó a enamorarse de la idea de llevar su material a un vinilo que se lanzará próximamente. Por fuera de la música, diseñó una cápsula de ropa y trabajó como modelo de marcas como Jazmín Chebar, una experiencia en la que se sintió en otra piel, pero que, dice, la ayudó en un aspecto escénico de sus primeros pasos como solista. “Al principio te sentís extraña, pero esa incomodidad te corre, te exige una seguridad que es muy necesaria para pararte sola en un escenario”, cuenta sobre su rol como modelo.

¿Cómo llegaste a trabajar con el músico uruguayo Juan Campodónico en tu primer disco?

Cuando era chica, en casa, se escuchaba mucho a Jorge Drexler. Me acuerdo de que teníamos el CD de Eco (2004) y que en el reverso estaba el nombre de Juan. Yo le había escrito un correo con Santi [Celli, de Salvapantallas] hace unos años y en ese momento no me respondió. Cuando empecé a componer mis temas solistas y tuve algunos terminados, volví a escribirle y empezamos a intercambiar correos. Trabajar con él es algo que añoré durante mucho tiempo, a veces como que lo naturalizo, pero es un sueño total. Para mí era muy importante sumarle a su talento esa dimensión personal, saber que va a querer mis canciones como las quiero yo. Por suerte, se dio todo eso, pasó todo lo mejor: se encariñó con mi trabajo y fueron días alucinantes trabajando en Montevideo.

¿Ese criterio para elegir con quién trabajar también está en juego en tus laburos no vinculados con la música?

Sí, vale para la música, para el modelaje y para la vida. La dimensión personal me parece una condición, necesito trabajar con gente que quiera pasarla bien y se preocupe por los resultados, pero también por quién tiene al lado y por cómo se siente el otro.

“Monoambiente en Capital” es como una foto de tus primeros meses fuera de Córdoba, instalada en Buenos Aires. ¿Esa mudanza tuvo que ver con tu carrera solista?

Sí. Yo me vine cuando estaba con mi otro proyecto, Salvapantallas, pero una vez instalada acá empezaron a pasarme otras cosas. Lo de Dios atendiendo en Capital sigue corriendo, en parte, para los artistas del resto del país. Esa soledad disparó muchas cosas. Estar en mi casa, sola, con mis instrumentos, sin mis amigos, que seguían en Córdoba. Ahí empezó a surgir la idea de pensarme como solista.

¿Y tu viaje a México tuvo otros objetivos por fuera de grabar el videoclip “María”?

Fue un poco placer, otro poco trabajo, que son dos cosas que en mi vida están bastante mezcladas, por suerte. Cuando ya se pudo viajar un poco más, decidimos grabar ese videoclip allá. Yo sentía que tenía que tener sol, playa y naturaleza y México tiene todo eso, pero además tiene un público y un grupo de músicos con los que me interesa conectarme. Es el país de grandes cantautoras que para mí son referencia, como Natalia Lafourcade y Julieta Venegas. Así que estuve en Yucatán, para grabar el videoclip, y en DF, donde me junté a tomar cafecitos con gente cuyo laburo admiro. También aproveché para conocer a los Little Jesus, una banda indie con la que habíamos grabado a distancia pero nunca nos habíamos visto personalmente.

Tus tres videos quedaron con una estética de cuarentena bien marcada: un departamento, un campo y una playa deshabitada.

Sí, el videoclip de “Monoambiente en Capital” era una casa que compartía con unos amigos y lo grabé en la cuarentena más estricta porque convivía con quien lo dirigió y pudimos hacer todo. Después estuvo la naturaleza en todos lados, pero me resigné un poco a que mi carrera solista, al menos por ahora, es un proyecto pandémico. Todo lo que hice hasta el momento fue en cuarentena, y grabé un disco que aún no toqué frente a un público presente, solo lo pude tocar en versiones en vivo grabadas o por streaming.

¿Eso te frustró?

Al principio sí, mucho. Estuve muy triste, llorando por ese vacío. Después empecé a ver de qué otras maneras encauzar esa energía e hice mil cosas. Ahora estoy mejor, pero hace seis meses que no compongo nada. Sé que va a volver, pero me permito la improductividad y la angustia. Lo más valioso para mí es tener ganas de hacer cosas constantemente, pero también cuando todo eso desaparece. Fue duro darme cuenta de que todavía no pude tocar mis nuevas canciones en vivo, con gente. Pero después de algunos meses entendí que estar abajo es tan importante como estar arriba, y que la adrenalina de un show, el flash del ego, que te aplaudan, todo eso es fácil de llevar, pero ahí no está la verdad. La verdad aparece cuando todo eso se termina. •

