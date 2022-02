De la Argentina a España: confeccionan trajes de baño con plásticos reciclados y facturan miles de euros

“Vamos a dar la vuelta al mundo”, le propuso Diego Ahumada a Amparo Lertora. Desde los inicios, los viajes marcaron su relación. Ella de Mendoza y él de Buenos Aires, se conocieron en una excursión en la montaña en Potrerillos. Y desde entonces no pararon. Se visitaban en sus provincias y elegían playas en lugares cercanos como Mar del Plata, Chile o Uruguay. Hasta que un día decidieron dar la vuelta al mundo para perseguir el verano y el mar.

“Conocimos un montón de playas en lugares paradisíacos. En cada visita nos quedábamos muy mal por la basura que encontrábamos todos los días. Una vez sacamos hasta un televisor del mar”, cuenta Amparo. Así, decidieron darle un giro a Crouch (@crouch), la marca de trajes de baño masculinos que Diego había creado en 2011 con un amigo y a la que Amparo se había sumado como diseñadora y CEO.

Moda sustentable

“Antes no era muy consciente del daño que le hacemos a nuestro planeta. Me empezó a interesar mucho en ese viaje, donde aprendí a surfear y bucear, estar en contacto con el mar. Ahí me di cuenta de lo importante que es mantenerlo”, relata Amparo. Por lo que decidieron aprovechar el emprendimiento que tenían para aportar su granito de arena por el planeta. Investigaron sobre moda sustentable y resolvieron confeccionarlos a partir de plásticos reciclados. En el viaje, encontraron en China las fábricas para sus trajes. Para asegurarse de que no existiera trabajo esclavo, se adentraron en su manera de trabajar, conocieron a la gente y la tecnología que tenían para crecer y hacer algo mejor.

Hoy las mallas de Crouch se realizan con fibras certificadas por Textile Exchange y utilizan packaging con celulosa de maíz. Además, destinan el 1% de sus ventas a parques nacionales de todo el mundo. Revelan un dato impactante: se necesitan 70 botellas de plástico para hacer un traje de baño Crouch. “Lo más importante es brindar información y motivar a las personas a seguir esta filosofía. En cuanto al diseño, siempre nos inspiramos en la naturaleza. Todos los estampados están relacionados con la montaña, el mar, fauna, flora”, explica.

La expansión europea

En 2020 la pareja se mudó a España con la intención de expandirse a nivel internacional. Allí, a través de un amigo en común, conocieron a Álvaro Oviedo. “Fuimos sumando socios y se juntaron los caminos. No tardamos mucho en alinearnos y unir fuerzas”, explica Oviedo, que se encarga de la dirección comercial de la marca. También se sumó Esteban Houssay en la parte financiera junto y Alberto Porolli como encargado de logística.

Aterrizaron en el mercado español en plena pandemia, con las tiendas muy golpeadas. Pero esto no los desalentó. Todo lo contrario: optaron por ver qué podían hacer para ayudar a los negocios. “Bajamos los mínimos e hicimos formatos de compra donde el cliente pueda tener una rotación y con eso pagar el producto sin salir perjudicado. A los que les costaba la comunicación en redes sociales, les dimos material para desarrollar ese canal de ventas”, señala. Esto les abrió las puertas a importantes multimarcas de Asturias, País Vasco, Barcelona, Madrid y la Comunidad Valenciana y en 2021 duplicaron las ventas. “Fue una aceptación muy buena. Tuvo un impacto muy positivo que nos permitió crecer aún con el Covid”, asegura.

Los consejos de Amparo y Álvaro

Estudiá el impacto ambiental de la industria que te interesa para poder encontrar oportunidades de mejora ahí.

Emprender en Argentina es un desafío muy grande. Afuera se te hace un poco más simple. Es mucho trabajo, investigación de mercado, entender los momentos y también, un poco de suerte.

Creé en tu producto. Todos al comienzo de emprender tenemos mucho miedo. El punto de inflexión es cuando se empieza a gastar plata.

Emprender es como un electrocardiograma, con altos y bajos. Si te equivocaste, intentá no volver a repetirlo y dale para adelante.

