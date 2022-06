¿De qué se trata la nueva película de Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande

Emma Thompson es una de esas actrices que todos amamos con locura . Desde comedias inolvidables como “Junior” o “Nanny McPhee and the Big Bang”, para pasar por su aporte el megauniverso de Harry Potter y la película que le dio su primer Oscar, Howards End, o aquel icónico personaje al que dio vida en la serie de la BBC “Years & Years” ¿Habrá algún personaje de esta enorme actriz que no admiremos? La respuesta llega fácil: no.

Así que, un poco por ella en sí misma y otro por el enorme debate que su conferencia en Festival de Cine de Berlín generó, Good Luck to You, Leo Grande es de esas nuevas pelis que vas a querer mirar y charlar con tus amigos. Por acá todo lo que tenés que saber y cuándo la vas a poder ver en los cines argentinos.

Emma Thompson protagoniza una nueva película sobre el placer femenino

¿Tuviste un orgasmo alguna vez en tu vida? Nancy Stokes, el personaje interpretado por Emma Thompson en Good Luck to You, Leo Grande, no.

El placer femenino y acabar para conocerse

Nancy es una maestra jubilada de 55 años, que solo tuvo sexo con su marido y nunca tuvo relaciones que la satisfacieran. Cuando enviuda, decide explorar su vínculo con el deseo y contrata los servicios de Leo Grande, un trabajador sexual que se autodenomina “terapeuta de sexo”. El dato de color: Leo tiene unos 20 años y con él se dejará llevar en un viaje de autoexploración y búsqueda de placer.

Los prejuicios que nos inhiben

Pero Good Luck to You, Leo Grande no solo aborda la sexualidad de Nancy (aunque sin dudas es el tema central de la película), sino que indaga sobre cómo llegó este personaje a esa etapa de su vida , demostrando que todas las experiencias que vivimos influyen en la forma en la que disfrutamos del sexo.

Así, la película termina demostrando que algunas mujeres crecen en una marea de preconceptos sobre el goce y el placer, que les impiden vivir plenamente su sexualidad . El cuerpo, la edad, las marcas en la piel, todo pareciera ser foco de autocríticas. Ni hablar de cuando el cuerpo en cuestión es el de una mujer madura. El intento de la protagonista será entonces, atravesar sus propios prejuicios para cumplir sus fantasías.

Afiche promocional de "Good Luck To You Leo Grande"

“A las mujeres no lavaron el cerebro toda la vida”

La película fue recibida con muy buenos comentarios en el Festival de Cine de Berlín por parte de la prensa. Y fue en el marco de esa presentación que Emma Thompson nos dejó a todas reflexionando con sus declaraciones sobre el cuerpo femenino: tras una pregunta relacionada a una escena particular en la que la actriz se quita su bata para quedar desnuda, comentó: “No puedo pararme frente a un espejo así nomás. Si me paro frente a un espejo, siempre sacaré algo o haré algo. No puedo quedarme ahí. ¿Por qué habría de hacer eso? Es horrible. Pero ese es el problema, ¿no? A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida. Ese es el hecho. Y todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y lo mal que está todo. Todo está mal, y tenemos que vernos así”.

“Así que inténtenlo. Intenten pararse frente al espejo y no se muevan. No te muevas. Solo acéptalo, solo acéptalo y no lo juzgues. Eso es lo más difícil que he tenido que hacer. He hecho algo que nunca había hecho como actriz”, terminó la dos veces ganadora del premio Oscar ante un auditorio que reaccionó con aplausos a su desafío. En la era de body positive, de aceptarnos como somos, no pasa desapercibida la temática que toca el film: el cuerpo real de una mujer que pasa los 50. La misma Emma afirmó que fue todo un desafío, por su edad, encarar el personaje porque “no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla”.

La película

Good Luck to You, Leo Grande está escrita por la actriz británica Katy Brand y dirigida por Sophie Hyde (Animals). El papel de Leo Grande está a cargo de Daryl McCormack (seguro lo conocés de Peaky Blinders).

¿Cuándo vas a poder verla? El 28 de julio llega a las salas en Argentina. Así que agendá la fecha y no te la pierdas.