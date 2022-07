Debido a su condición albina, sufrió bullying en el colegio y hoy lucha por crear conciencia sobre ete síndrome

Su nombre es Blanca Nieves Villaba, una verdadera metáfora que alude a la fragilidad de su piel. Nació hace 31 años bajo la condición del albinismo, una alteración genética que produce la disminución de la melanina, un pigmento natural que se encuentra en todas las personas .

Nieves, como le llaman usualmente, nos sorprende con su historia de resiliencia. Durante su vida, logró transformar el dolor y la inseguridad, en algo positivo, que le dio el ímpetu suficiente para alcanzar cada una de sus metas: “Mucho bullying”, afirma sin rodeos. “Los recuerdos de mi infancia no son muy agradables. Pasé por quemaduras hasta de tercer grado, por ignorancia de los profesionales, de mis padres y el entorno por no conocer sobre el albinismo y lo que conlleva el cuidado de la piel” . Además de la condición en su piel, sus ojos también se ven afectados. Las personas con albinismo suelen presentan nistagmus, disminución de la agudeza visual y fotofobia. Nieves tiene de estas dos últimas afecciones.

“El colegio fue una situación de mucha angustia en mi infancia y adolescencia por la baja visión y por la fotofobia que sufría. Por no entender que, a pesar de que me sentaban adelante, yo no veía y eran muchas las cuestiones para tener en cuenta para que yo viera bien el pizarrón”.

Blanca Nieves Villaba actuó, junto a Sofía Gala, en Cadáver Exquisito. Foto gentileza

Su camino de resiliencia

“Optimismo”. Es como Nieves define esta cualidad que la llevó a sortear los mil y un desafíos que se anteponían y aun se anteponen por su condición de albina. “Siempre me pregunto cómo hice o hago para sortear estos desafíos. En varias ocasiones, miro para atrás mi infancia y hay una palabra que la define: abandono y resignación. Era resignarme a que nací así, es así y nada se podía hacer. Pero sentía en mi interior que había algo mucho más grande. Y lo que me ayudó a salir adelante y afrontar estos desafíos de la piel y la vista, es el optimismo. Mirar para adelante, creer en mí porque nadie creía en mí. Y, hasta el día de hoy, sigo creyendo que sí puedo y hoy estoy acá”, confiesa.

Nieves deseó con tanta vehemencia, que sus sueños se han ido cumpliendo uno a uno. Hace 3 años debutó en la pantalla grande con un rol co-protagónico en un largometraje que se vio a nivel nacional. Junto a Sofía Gala, actuó en Cadáver Exquisito, una atrapante historia de ficción dirigida por Lucía Vassallo.

“Lo que más me inspira en la actuación es la comunicación . Porque uno puede comunicar a través de una pantalla. Yo crecí queriéndome comunicar siempre. No siendo escuchada, no siendo vista. Por eso, a través de la actuación, siento que comunico tantas cosas, desde un personaje y desde mi albinismo. Algo muy particular que me pasó en la película de cadáver exquisito y es que la coprotagonista es una persona albina, entonces pude reflejar varias cuestiones de una persona albina y fue algo maravilloso. Quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir llevando al albinismo a la pantalla grande, para que sigan conociéndolo. Todavía siento que hay muchos mitos con respecto al albinismo y falta más conocimiento”.

Las personas con albinismo también pueden tener nistagmus y fotofobia. Foto gentileza

Y va por más

Hoy Nieves, además de ser actriz es masoterapeuta, estudia para ser coach ontológico y se dedica a su hijo de 5 años. “Lo más desafiante que sigue hasta el día de hoy es seguir adelante, con la baja visión y fotofobia, seguir con los proyectos y las metas. Cada día es un desafío. Cada día es un yo puedo, cada día es mirar para adelante y buscar las posibilidades para poder seguir”.

Hace unos años, fue parte activa de la Asociación Argentina de Albinismo, la cual nació de un grupo de amigos albinos y de padres con hijos con albinismo. “Son personas albinas compartiendo experiencias y reconociéndonos como albinos. Cada vez fue creciendo más y más. El objetivo es ayudar también a los niños con albinismo a que no pasen por lo que nosotros pasamos”.