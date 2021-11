Del look natural al full color: 4 tendencias de make-up para este verano

“La regla es que no haya reglas” es quizá una de las últimas grandes revoluciones del mundo fashionista. Es que -más allá de lo que sucede en las pasarelas- en la calle lo más importante es poder quedarnos con aquello que nos gusta, nos divierte y nos hace sentir cómodos antes que seguir una propuesta solo porque está de moda.

Esa celebración de la diversidad también tiene su impacto en el mundo del maquillaje. Un universo súper creativo en donde algunos lineamientos generales, se mixean con nuestros gustos y hasta habilidades artísticas. Sabiendo esto, convocamos a cuatro marcas y les pedimos que nos compartan sus make-ups favoritos para este verano.

Foto: William Kano

Rose cheeks

Una piel suave y fresca, con el blush como protagonista del look: se resaltan las mejillas con un toque de rosado que agrega mucha fuerza al maquillaje. En este caso, se usó el Cheek Heat de Maybelline con textura cremosa. Si a eso le sumamos unos ojos ahumados, la combinación no falla.

L’oréal/Maybelline

Make up artist: Lautaro Ferrante

Foto: William Kano PRO LUX STUDIO

Conexión

Esta tendencia apuesta a tonalidades cálidas (especialmente en ojos) con productos multifuncionales –que pueden usarse como sombras y rubores– y con tecnología de cuidado, para sentirse bien tanto física como emocionalmente.

Natura

Make up artist: Verónica Mendoza

Foto: William Kano PRO LUX STUDIO

Foxy eyes

Se trata de una piel luminosa, labios bien hidratados y vibrantes. En los ojos, un delineado foxy y el agregado de un toque de color.

Givenchy

Make up artist: Elyzabeth Flecha

Foto: William Kano PRO LUX STUDIO

Revelar la belleza

Con un maquillaje completo, no se busca destacar un foco en particular sino generar un efecto visual que no refleje su esfuerzo y complejidad. Se hace un juego de texturas, colores y, principalmente, estilos.