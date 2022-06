Delfina Pignatiello anunció que se retira de la natación

Es imposible escuchar el nombre de Delfina Pignatiello y no recordar el demoledor momento en donde, cuando fue a recibir su medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2018, empezó a llorar y levantó el brazo para mostrar la palabra “abuela” escrita en la palma de la mano. “Falleció mi abuela la semana pasada, así que esta carrera fue para ella”, le había contado a los periodistas que estaban ahí presentes.

Después tuvimos el placer de verla competir en las olimpiadas 2021 (Tokio 2020) en donde participó en los 1500 metros libres quedando en 29ª posición y en los 800 metros libres quedando en la 27ª posición.

Hoy la atleta argentina anunció que, con 22 años, se retirará de la natación y se dedicará a la fotografía. El anuncio llegó a través de Instagram: “ En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión ”, arranca el posteo y sigue: “Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado , sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo”