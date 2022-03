Desde el Oscar hasta la pregunta sobre el olor de Brad Pitt: quién es Youn Yuh-jung, la reconocida actriz coreana que vuelve a la televisión

Parece que pasó una eternidad pero fue hace tan solo tres años que Bong Joon-ho revolucionó la industria del cine con su película Parasite . Un éxito que potenció la expansión de la ola coreana (encabeza por los k-dramas, el k-pop y los k-idols), pero que también habilitó que una película como Minari (2021) dejara su marca en un negocio que sobrevalora las producciones multimillonarias.

Con una narrativa chiquita (basada en la historia de inmigración de los papás del propio director) y un elenco sin los grandes nombres del espectáculo, en esa lista se destacaba el de Youn Yuh-jung. Desconocida para gran parte de la audiencia internacional, es en realidad toda una institución dentro del cine coreano y -quizá- una de las actrices más icónicas del mercado asiático . Interpretando a la abuela que llega desde Corea del Sur para ayudar con sus nietos, el choque cultural que se generaba entre ellas y los chicos creó el escenario ideal para aprovechar todas sus herramientas actorales y brindarnos uno de esos personajes que nos ponen la piel de gallina.

Yuh-Jung Youn es la primera surcoreana en ganar un Oscar en una categoría de interpretación (2021)

Tanto que este personaje le aseguró 23 nominaciones en los premios más importantes del espectáculo anglosajón, entre los que ganó el BAFTA, el Screen Actors y el mismísimo Oscar . Una estatuilla que le entregó Brad Pitt y que derivó en la lamentable anécdota de una periodista preguntándole cómo olía. Situación en la que salió con absoluta naturalidad y buen genio, respondiéndole: “¡No lo olí! ¡No soy un perro!”

Su nueva serie: Pachinko

Hoy, viernes 25, estrena Pachinko en AppleTv + una de las apuestas más importantes de la plataforma para este 2022. Llevando a la pantalla chica la novela escrita por Min Jin Lee, narra la historia de inmigración de una familia a través de tres generaciones diferentes : inicia en Corea del Sur para pasar por Japón y llegar hasta Estados Unidos. Situación que significa que la ficción haya sido rodada en tres lenguas diferentes y con un elenco también internacional .

En el centro de este torbellino se encuentra Sunja, personaje al que Youn Yuh-jung le da vida en su versión del “presente” (años 80). Otra historia que nos deja ver la sensibilidad, la profundidad y emotividad de la actuación de esta artista que también se da el gusto de seguir dando respuestas geniales.

Das vida a una de las tres Sunja, ¿es diferente trabajar con un personajes que, de manera paralela, es interpretado por otras actrices?

Yuh-Jung Youn. Desafortunadamente -como la interpretamos en diferentes momentos de la historia- casi no compartimos tiempo en el set de filmación y casi no las ví durante las grabaciones.

En tanto los desafíos de interpretar a Sunja, la verdad, no hay nada especial para mí (se ríe a carcajadas) . De hecho, tengo la misma edad que ella (aunque en tiempos diferentes) y esa es la razón de por qué elegí este papel. Lo primero que leí sobre Sunja es: “Es una mujer de 78 años”, entonces dije: “Okey, coincide con mi edad”.

¿Sentís que -además de la edad- hay algunas similitudes entre vos y Sunja?

Yuh-Jung Youn. Yo también soy madre de hijos varones. Pero, en realidad, cuando migré a Estados Unidos no era ‘inmigrante’, sino que viajé junto a mi ex-marido con una visa de estudiante. Si bien -por supuesto- conocí la comunidad coreana que estaba en el país, en relación a Pachinko siento que no solo es una historia distinta a la mía, sino que también años muy diferentes .

Verte en pantalla es impresionante... tu versión de Sunja es realmente emotiva, un mix de felicidad y tristeza. ¿Cómo fue la preparación para construir este personaje?

Yuh-Jung Youn. ¿Sabés qué? Cuando llegás a mi edad... bueno, ya viviste toda una vida. Una vida repleta de felicidad y tristezas. Yo he tenido que atravesar muchísimas cosas, así que quizá por eso sentí que el personaje de Sunja era adecuado para mí .

No hice nada especial... más allá de vivir por mucho tiempo, de hecho, 78 años . Leí el guion, después leí la novela y lo sentí, de alguna manera, sentí una conexión inmediata con su historia. Quizá fue su fortaleza y su determinación por sobrevivir tocaron un lugar especial en mí y me inspiraron.

Pachinko. Foto gentileza de AppleTv+

Charlé con el resto de los actores del elenco y todos mencionaron lo emocionante que es compartir set con vos. ¿Cómo fue tu experiencia en el rodaje?

Yuh-Jung Youn. ¿En serio? Para serte honesta... casi no compartimos escenas con el resto del elenco porque mi Sunja es de otra época. Esto me halaga muchísimo (se ríe), pero solo intentan ser amables conmigo y yo también disfruté muchísimo trabajar en esta serie.

A mí edad te das cuenta que la vida no es fácil. Quizá por eso siempre le digo a mi hijo y a mi nieto: “Tomalo con calma. Las cosas se van a ir resolviendo” - Yuh-Jung Youn

En 2021 ganaste el Oscar y sos la primera actriz coreana en conseguirlo, ¿sentís que ese premio habilitó la existencia de esta serie?

Yuh-Jung Youn. ¡No! ¿Querés algo increíble? Empezamos a filmar Pachinko antes de los Oscars . Filmamos en Vancouver hace más de dos años, ¿fue hace dos años? Sabés, a mi edad las fechas se mezclan en mi cabeza. Pero fue antes de los premios, la serie es previa a eso.

Existe una comunidad internacional y fanática de los k-dramas, ¿qué crees que van a encontrar en Pachinko?

Yuh-Jung Youn. Creo que les va a interesar el hecho de que sea un drama histórico, previo a nuestro tiempo . Arranca a principio de 1900 y llegamos hasta 1980, tiempos en los que Corea era manejada por Japón. Un época que, debo admitir, me consuela saber que no la viví... no haber tenido que atravesar ese tipo de experiencias. Siento que en la serie van a encontrar muchas enseñanzas sobre ese tiempo de la Historia y espero que los fanáticos de los k-dramas valoren la historia humana detrás de esta odisea .