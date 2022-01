Desde Vis a Vis hasta Las Chicas del Clave: de qué se trata la nueva serie de Maggie Civantos

Con una estructura que resultaba conocida (en donde volvíamos a ver los elementos de la cárcel de mujeres, los enfrentamientos de pandillas y a una chica inocente encerrada en prisión), cuando en 2015 estrenó “Vis a Vis” fue todo un éxito. Original de Antena 3 y rescatada por FOX España, la ficción lograba una combinación que resultó ideal: con una narrativa coral de personajes coloridos, existía un gran equilibrio entre el drama y la comedia, y Maggie Civantos -su protagonista- hacía un trabajo estelar.

Es por eso que fueron muchos los que se alegraron al reencontrarse con ella en “Las Chicas del Cable” de Netflix, show que estuvo lejos de la popularidad de “Vis a Vis” pero en el que volvió a brillar el talento de la actriz española. Hoy, a tan solo un día del estreno de su nuevo proyecto, te contamos de qué se trata “Express” y por qué no deberías perdértela.

Maggie Civantos, una de las nuevas reinas de la televisión española. Foto: gentileza de Starz Play

Maggie, te vimos dando vida a muchos personajes increíbles y Bárbara -la protagonista de Express- se suma a esa lista. Es una psicóloga criminal que vive un evento traumático ¿Qué más nos podés contar sobre ella?

Creo que es fundamental que sepan que es un personaje que está en un momento muy concreto de su vida. Ella, naturalmente, es muy segura de sí misma pero -cuando la conocemos- toda esa confianza se desmoronó y está en un momento muy vulnerable: tiene que enfrentarse a su pasado, tiene que enfrentarse a un trauma.

Esto fue un gran desafío como actriz porque no se trató solo de construir un personaje que es de una manera, sino uno que está en un momento de su vida en donde no es ella. Donde, por primera vez, habita una serie de sentimientos que nunca antes había tenido. Yo la veo un poco como una antiheroína porque, mientra que ella quiere salvar al mundo, se irá dando cuenta que primero va a tener que lograr salvarse a sí misma.

“Yo la veo un poco como una antiheroína porque, mientra que ella quiere salvar al mundo, se irá dando cuenta que primero va a tener que lograr salvarse a sí misma”.

Mientras hablás pienso en conceptos como “salud mental”, “resiliencia”... ¿Por qué pensás que es clave que las ficciones hablen de este tipo de temáticas en la televisión actual?

Al final de cuentas, son todos temas que conocemos ¿no? Eso nos ayuda a sentirnos identificados con lo que esos personajes están atravesando. Pienso que todo -el teatro, el cine, la televisión, la literatura- están hechos para que nos sintamos menos solos. Contamos historias para dejar de sentirnos solos y si esas narrativas no nos reflejan o no nos representan, no vamos a lograr conectarnos.

“Pienso que todo -el teatro, el cine, la televisión, la literatura- están hechos para que nos sintamos menos solos”.

Una de las cosas que me pareció más interesante de “Express” fue la manera en que logra tocar todos estos temas súper actuales: si bien se trata de una ficción y de entretenimiento, sus personajes narran verdades con las que los espectadores se van a sentir reflejados. Es decir: a pesar del ritmo dinámico de la serie, se da espacio a que esas historias se desarrollen y se pueda empatizar con ellos.

En ese combo de temas, el miedo está muy presente en “Express” ¿No?

Definitivamente. Para mí el mundo se mueve por el amor... y por el miedo. Así que pienso que todas las historias tienen su origen en estos dos sentimientos. Pero, volviendo un poco a Bárbara, ella es víctima de ese miedo ¿no? No se quiere enfrentar a èl y -a lo largo de la temporada- vemos cómo no le queda otra y tiene que lidiar con ese trauma y esos miedos.

Maggie Civantos

“Express” está catalogada como un thriller. ¿Cómo definirías vos el mood de esta ficción?

Definitivamente es una mezcla de géneros. Es thriller, es acción; es un cóctel de géneros y de mucha humanidad. Con un ritmo frenético, eso no pisotea las historias personales de los personajes, sino que está cuando tiene que estar.

“Es thriller, es acción; es un cóctel de géneros y de mucha humanidad”

Siento que es la combinación ideal entre el ritmo express, la acción, el thriller, los temas actuales y personajes complejos que nos ayudan a entender todo lo demás.

Tu personaje en “Vis a Vis”, en “Las chicas del cable” y en “Express” tienen en común que son mujeres que ponen el cuerpo a las dificultades que se les presentan. ¿Cómo es para vos poder dar vida a estas mujeres?

Me da mucho orgullo. Es el tipo de personaje que quiero ver en pantalla y poder representarlos, me llena de orgullo y me siento muy afortunada de estar viviendo esta época en donde las mujeres estamos liderando proyectos así. Sabemos que no siempre fue de esta manera y por eso me siento muy agradecida de formar parte de esta nueva era de personajes en donde por fin nos representan a las mujeres. No estamos viendo un cliché, son atinheroinas, no son perfectas. Mujeres que se equivocan, que se caen y se levantan, que son guerreras.

“Me siento muy agradecida de formar parte de esta nueva era de personajes en donde por fin nos representan a las mujeres. No estamos viendo un cliché, son atinheroinas, no son perfectas”.