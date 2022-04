Después de dejar su trabajo en una multinacional, conoció a su socio por Linkedin y hoy su negocio tiene filiales en Estados Unidos, México, Brasil y Argentina

¿Cuántas mujeres pensaron en emprender en el mundo de la tecnología y optaron por no hacerlo porque vieron que el mercado sigue dominado por los hombres y que tendrían dificultades para que se les abran las puertas? “Me encantaría que esas mujeres conocieran mi historia y que vieran que pueden apostar por sus ideas y conseguir sus sueños, por muy grandes que sean”, nos confiesa Deborah Palacios Wanzo, cofundadora y presidenta de Whatslly.

La historia de Deborah tiene una antes y un después de 2020. “ Me encontraba atravesando una serie de cambios profesionales y personales muy importantes. Mientras dejaba la compañía de retail, me embarqué de manera completamente remota junto con Yanir Calisar en una ambiciosa propuesta que terminó convirtiéndose en Whatslly ”, recuerda Deborah. Ese mismo año, la emprendedora atravesaba su primer embarazo. “Así que debí reestructurar mi vida no solo de manera profesional, sino que también para vivir la experiencia de la maternidad”.

Para llegar a darle vida a Whatslly, Deborah cosechó un background profesional robusto que la impulsó a emprender. “Empecé mi carrera trabajando en grandes empresas multinacionales. Después, inicié mi primer emprendimiento con una empresa de retail de bienes de consumo que operó en Brasil entre 2018 y 2020″. Su paso por estas empresas le dieron la confianza y madurez para dirigir un nuevo emprendimiento. Así fue como nació Whatslly. Deborah se asoció con Yanir Calisar, quien la conoció mientras buscaba socios para su solución, que integra CRM y mensajería instantánea. “Inmediatamente, me di cuenta del potencial del producto y de su oportunidad de mercado”, confiesa la emprendedora.

Foto: Deborah Palacios Wanzo

Las claves para un gran negocio

Para tener un gran negocio, lo primero es identificar una gran oportunidad, de acuerdo a Deborah. “ Así, habíamos identificado que el uso de los servicios de mensajería había crecido exponencialmente durante los últimos años. Sin embargo, faltaba una conexión entre la aplicación de mensajería más utilizada como canal de ventas por la mayoría de las empresas , WhatsApp, con un CRM. A través de la integración de la plataforma de mensajería instantánea con salesforce, le permitimos al equipo comercial mejorar la experiencia del usuario, al tener acceso a su historial, sus intereses y abrir oportunidades de lead dentro de WhatsApp, facilitando la personalización de sus interacciones”.

Cuando le preguntamos sobre los principales desafíos de emprender, Deborah no duda en asegurarnos: “Tomar estas decisiones para que la empresa alcance su máximo potencial es un reto enorme. Pero ser una madre emprendedora que asume el liderazgo de una empresa tecnológica, en un mercado tan dominado por los hombres, es un reto aún mayor, pero es al mismo tiempo un regalo”.

Mujeres que emprenden

Un estudio de la organización argentina CIPPEC, publicado en agosto de 2021, demostró que solo un tercio de las personas contratadas en Argentina, Brasil y México en el sector de la Ciencia y la Tecnología, son mujeres . De hecho, en la región, este es uno de los sectores de la economía con menor participación de mujeres. Ante este panorama, Deborah señala: “Me gustaría llamar a más mujeres a involucrarnos en organizaciones que estén abiertas al debate y a la generación de políticas públicas para terminar con estas barreras, y que más mujeres puedan formar parte de esta industria. Debemos derribar los estereotipos de género y visibilizar las mujeres en ciencia y tecnología”, concluye.

Whatslly en números