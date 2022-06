Después de que un diario australiano sea acusado por presionarla para que revele su identidad sexual, Rebel Wilson presentó a su nueva novia

Si sos fanático del universo del entretenimiento, tenés súper presente quién es Rebel Wilson . Es que no hay dudas de que la comediante australiana se ganó un lugar en el corazón de todos nosotros gracias a su amor único y altísimas cuotas de acidez. Con películas como Notas perfectas, Maestras del engaño y ¿No es romántico?, a finales del 2021 la BBC la eligió como una de sus mujeres más influyentes del año y hace poquito estrenó en Netflix, Senior Year .

Fue su transformación física (lo que ella misma llamó “mi año de salud”) lo que la puso en el centro de muchísimas críticas. Desde su círculo más íntimo (que le decía que perdería oportunidades laborales) hasta el público en general (que la criticaba por haber tomado la decisión de querer bajar de peso), la actriz y abogada habló muchísimo sobre los nuevos prejuicios a los que se enfrentó. Pero la historia no termina ahí ya que hace muy poquito su vida privada también fue foco de los titulares más importantes del mundo: primero porque presentó a su novia, Ramona Agruma, y segundo porque se conoció que un diario australiano la habría presionado para que revele su identidad sexual.

La acusación hacia el diario australiano

El diario en el foco de la crítica es, ni más ni menos, que Sydney Morning Herald. Fue en su columna de espectáculos -firmada por Andrew Hornery- en la cual sostuvo que sabía sobre esa relación antes de que se hiciera pública . Según lo que contó, tenía esta información y contactó a los representantes de Wilson para solicitar comentarios y dándole un plazo de dos días para confirmar o negar dicha información.

Como es de esperar, esta columna fue fuertemente criticada por activistas LGTBIQ+, quienes tomaron las redes sociales para apoyar a Rebel Wilson y criticar la actitud del diario de ‘forzarla’ a contar sobre su nueva relación.

El resultado fue -aunque insuficiente- un pedido de disculpas por parte de Hornery: “No es asunto del Herald ‘sacar’ a la gente y no es lo que nos propusimos hacer. Pero entiendo por qué mi correo electrónico ha sido visto como una amenaza. El encuadre del mismo fue un error”, y agregó: “Como hombre gay, soy muy consciente de lo mucho que duele la discriminación y que no desearía infligir ese dolor a otra persona”, para concluir: “ Me equivoqué. Permití que mi decepción ensombreciera el artículo. No fue justo y pido disculpas ”.

“Buscaba un príncipe de Disney pero necesitaba una princesa”. Foto: Instagram

Ramona Agruma y su nueva historia de amor

Con una foto en donde se ve a ambas sonrientes y súper felices, Rebel Wilson presentó a su nueva novia, Ramona Agruma. Acompañando la imagen, la actriz australiana escribió: “Buscaba un príncipe de Disney pero necesitaba una princesa” .

Ya separada desde algún tiempo del empresario Jacob Busch, Ramona Agruma es la persona que conquistó el corazón de Rebel Wilson . Fue ella misma quien contó en una entrevista en la revista People que se conocieron a través de amigos en común y que -por varias semanas- solo hablaron por teléfono: “Estuvimos semanas hablando por teléfono antes de conocernos. Un poco a la vieja usanza, muy romántico”.

Diseñadora de indumentaria y joyería, Ramona Agruma es la fundadora de Lemon Ve Limon, una tienda con sede en Los Ángeles y que se dedica a prendas sustentables.