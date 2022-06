Después de ser mamá, dejó su trabajo empresarial y emprendió: su primer negocio llegó a ser proveedor de Starbucks y McDonald’s

Desde chica a Fabiana Mejalelaty le gustaba la cocina . Había algo de la secuencia de investigar, probar y crear que la entusiasmaba. Incluso sus primeras incursiones con el dinero fueron relacionadas a la cocina: de chica vendía chocolates caseros con su mejor amiga y en la facultad proveía budines al kiosco de la universidad . Si bien estudió cocina en Francia, su carrera la hizo en Economía y cursó un MBA en Estados Unidos, donde conoció a su marido. Trabajó en fusiones y adquisiciones en una multinacional y volvió a la Argentina para abrir una división local de la empresa para la que trabajaba.

“Era gerenta regional en Western Union y tenía que viajar un montón. Tenía una mentalidad muy americana. Cuando quedé embarazada, hice un plan de sacaleches y cuidados paternos, mientras yo viajaba . Pero cuando tuve a mi hija en los brazos, toda mi estructura impecable se cayó ”, explica Fabiana. Ese fue el detonante que la llevó a dejar la vida corporativa y fundar un emprendimiento de exportación de mermeladas orgánicas de la Patagonia. “Emprender fue algo que siempre estuvo muy en mí. Quería quedarme en Argentina y también me daba la posibilidad de hacer algo con mi marido y que él, que es estadounidense, se insertara en el país”, agrega.

En 2021, Fabiana Mejalelaty publicó: "Diseño de vida. La creación de tu propio emprendimiento"

Dejar atrás una carrera de logros

Con la llegada de su segunda hija, el amor por la cocina volvió a aparecer . Con la experiencia previa en empresas, armaron un nuevo emprendimiento. Esta vez querían hacer cookies al estilo norteamericano. Entre olor a galletitas dulces y brownie nació Sugar and Spice. Empezaron con una planta piloto y, en poco tiempo, llegaron a ser proveedores de Starbucks y McDonald’s, y pasaron de emprendedores a PyME.

“Habíamos tenido una magia muy interesante. Nos iba muy bien, pero cada vez era más difícil separar la vida personal de la laboral y eso impactaba en lo familiar. Además, sentí que no tenía más desafíos. No había otro Starbucks para conquistar u otro Jumbo para hacerle la marca blanca. Ya estaba todo hecho. Me resultaba aburrido, poco estimulante y tampoco permitía tener la casa en paz. Entonces decidimos dejarlo”, relata Fabiana. Después de quince años de un negocio exitoso, el “éxito” (en términos tradicionales) ya no la hacía feliz y vendió la compañía .

Fabiana Mejalelaty hoy es mentora de negocios e innovación en la Universidad de San Andrés

Diseñar una nueva vida

Esa carrera fascinante y llena de logros ya no la llenaba, le resultaba cansadora y ajena. En búsqueda de bienestar y de su propia medida de éxito, Fabiana empezó a estudiar coaching, PNL y psicología positiva . “Me di cuenta de que quería ayudar a otros que estuvieran en esa encrucijada. Había encontrado una salida y se lo quería contar a todo el mundo. Nadie tiene porqué estar atrapado en algo que no le hace bien, por más de que para todo el mundo esté bien”, asegura.

Y esta nueva receta, que combina economía y psicología, también dio sus frutos. Fabiana hoy es mentora de negocios e innovación en la Universidad de San Andrés. Además, diseñó y dirige el Programa de Formación Ejecutiva Diseño de Vida, y en 2019 fundó AlumbraLab.com , una plataforma de capacitación y mentoring para procesos de rediseño profesional. “Hay una creencia de que emprender es genial. Yo no creo en esos absolutos: creo que para algunas personas es genial y para otras no, para algunos momentos es genial, pero no para todos. Desde mi mirada, busco transmitir que hay mucha más libertad y que ejercer esa libertad requiere autoconocimiento y tener bastante claridad sobre vos mismo”, explica.

Su última cocción fue un libro, donde cuenta su historia y brinda un método para diseñar la mejor vida para cada uno. Durante cinco años, escribió y reescribió Diseño de vida. La creación de tu propio emprendimiento (Temas), que se publicó en 2021 . “Lo dejé reposar hasta que yo estuviera contenta. Fue una gran experiencia no haber corrido, porque lo pude dejar añejar hasta que tuviera una forma ecológica a mí”, confiesa.

Hoy su noción de éxito está atravesada por el bienestar, poder dormir bien de noche y respirar tranquila por las mañanas. Encontrar una armonía entre sus prioridades y el día a día. “Para mí el éxito es lograr esa libertad, autoconocimiento y ejercerlo para tener tranquilidad y estar en coherencia. Yo busco mucho encontrar esa coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que creo, lo que me importa y lo que hago con mi tiempo”, concluye.